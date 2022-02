Nvidia Corp. i SoftBank Group Corp. rezygnują z umowy sprzedaży

N vidia Corp. i japoński SoftBank Group Corp. rezygnują z przejęcia firmy Arm, specjalizującej się w projektowaniu chipów po tym, jak organy regulacyjne zgłosiły zastrzeżenia antymonopolowe.

Obie firmy podały dziś we wspólnym oświadczeniu, że zgodziły się nie kontynuować transakcji „z powodu poważnych wyzwań regulacyjnych”. SoftBank, który jest właścicielem Arm, zapowiedział, że planuje wprowadzić Arm na giełdę.

Nvidia we wrześniu 2020 r. zgodziła się kupić Arm za 40 miliardów dolarów od SoftBanku, co byłoby największą transakcją w historii branży chipowej. Wartość nominalna transakcji rosła wraz z kursem akcji Nvidii przy rosnącym popycie na półprzewodniki.

Proponowana umowa szybko wzbudziła obawy regulatorów i rywali produkujących chipy. Federalna Komisja Handlu w grudniu wezwała do zablokowania transakcji, twierdząc, że dałoby to Nvidii kontrolę nad technologią komputerową i projektami, których rywale potrzebują do opracowania własnych konkurencyjnych chipów.

Firmy poinformowały, że SoftBank pokryje opłatę za zerwanie umowy w wysokości 1,25 miliarda dolarów.

To nie pierwszy raz, kiedy regulatorzy odwrócili transakcję. Stany Zjednoczone w 2018 roku uniemożliwiły Broadcom Inc. przejęcia za 117 miliardów dolarów innego giganta chipów, Qualcomm Inc., ze względów bezpieczeństwa narodowego. Zakup przez Qualcomm holenderskiego producenta chipów NXP Semiconductors NV o wartości 44 miliardów dolarów przepadł się w 2018 r ., kiedy Chiny nie udzieliły zgody.

Arm, z siedzibą w Cambridge, jest jednym z najważniejszych na świecie przedsiębiorstw zajmujących się półprzewodnikami. Firmy takie jak Apple Inc., Qualcomm i Advanced Micro Devices Inc. polegają na ich doświadczeniu projektowym w przypadku niektórych swoich chipów, a Arm działa dla branży chipowej jako swego rodzaju Szwajcaria — oferując swoje projekty wszystkim, nie faworyzując żadnej firmy.



