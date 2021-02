Nastroje na giełdach w tym tygodniu powoli ulegały erozji, a pozytywny nastrój, jaki panował w poniedziałek, nieco się z czasem pogorszył. Na początku tygodnia prognozy były optymistyczne ze względu na sytuację związaną z wprowadzeniem szczepionek. Wielka Brytania potwierdziła, że jest na dobrej drodze ze swoim programem dystrybucji szczepień, co podniosło rynki na duchu. Perspektywa pakietu stymulacyjnego w wysokości 1,9 biliona dolarów ze Stanów Zjednoczonych również była ważnym czynnikiem poprawiającym nastroje. W połowie tygodnia rentowność 10-letnich obligacji w USA osiągnęła roczny szczyt, co wywołało obawy o możliwość wzrostu inflacji. W rezultacie rynki akcji znalazły się pod niewielką presją. Wczoraj niedźwiedzi ruch nabrał nieco rozpędu i pojawiły się straty w Europie i USA. Brak dobrych wiadomości, w połączeniu z rozczarowującymi wynikami spółek, a także mieszanymi danymi gospodarczymi z USA, zaważył na zaufaniu do akcji. Odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrósł do 861 000. To najwyższy poziom od czterech tygodni. W świetle rozczarowującego raportu o zatrudnieniu w USA poza rolnictwem na początku miesiąca, informacja o bezrobociu przyspieszyła już negatywny ruch kontraktów terminowych na indeksy w USA. Niedźwiedzi ruch na Wall Street przeniósł się na Azję, gdzie indeksy są na minusie. Przewidywane jest mieszane otwarcie rynków europejskich.

Ceny importu w USA w styczniu wyniosły 0,9%, co pokazało duże wahanie z -0,3% w poprzedniej aktualizacji. Dodaje to wagi poglądowi, że w USA szykuje się wyższa inflacja, więc obawy o nią mogą w najbliższym czasie powrócić. Indeks dolara amerykańskiego osiągnął w środę najwyższy poziom od ponad tygodnia, wczoraj jednak zanotował spadek, ponieważ dane o zatrudnieniu wywarły dodatkową presję na walutę amerykańską. Mimo że dolar stracił wczoraj na wartości, trend wzrostowy od początku stycznia pozostaje nienaruszony, więc może nastąpić korekta w szerszym ruchu w górę.

Miedź osiągnęła najwyższy poziom od dziewięciu lat. Czerwony metal zyskiwał na wartości w ostatnim czasie w nadziei, że światowa gospodarka się odrodzi. Wczoraj odbyła się pierwsza sesja giełdowa w Chinach kontynentalnych po Nowym Roku Księżycowym. To nie przypadek, że czerwony metal podskoczył po tym, jak Chiny powróciły do działania. Ropa odnotowała wczoraj nowy 13-miesięczny szczyt, jednak szerszy negatywny nastrój na rynkach skłonił do realizacji zysków. Niektóre rafinerie w Teksasie zostały zamknięte z powodu dużego mrozu, a krótkoterminowe problemy z popytem uderzyły w ceny ropy. Raport EIA wykazał, że zapasy ropy w USA spadły o 7,25 miliona baryłek, co jest znacznie większym odczytem niż oczekiwano. Aktualizacja doprowadziła do krótkotrwałego odbicia ropy, ale energia zakończyła ostatecznie na minusie.

O 8:00 został opublikowany raport sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Ekonomiści przewidywali odczyt -2,5%. Raport był jednak znacznie gorszy i wyniósł -8,2%. W ubiegły piątek potwierdzono, że gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła o 1% w ostatnim kwartale 2020 r., Co przekroczyło prognozę 0,5%. W trzecim kwartale gospodarka wzrosła o 16,1%. Techniczną recesję definiuje się jako dwa kolejne kwartały ujemnego wzrostu, więc na razie możliwe jest uniknięcie recesji o podwójnym dnie. W styczniu Bank Anglii (BoE) ostrzegł że gospodarka Wielkiej Brytanii może się skurczyć o około 4% w pierwszym kwartale 2021 r., ponieważ lockdown prawdopodobnie ograniczy działalność gospodarczą. Usługi stanowią około 70% produkcji Wielkiej Brytanii, dlatego dane dotyczące tej części gospodarki będą uważnie obserwowane. Oczekuje się, że wstępny odczyt usług z Wielkiej Brytanii wyniesie 41, w porównaniu z 39,5 w zeszłym miesiącu, podczas gdy raport o produkcji spadnie z 54,1 do 53,2 w lutym. Dane zostaną opublikowane o godzinie 10:30. Wczoraj para GBP/USD osiągnęła nowe 34-miesięczne maksimum, a kurs EUR/USD spadł do 11-miesięcznego minimum.

Oczekuje się, że kanadyjska sprzedaż detaliczna w grudniu spadnie o 2,5%, co będzie znacznym zjazdem w porównaniu ze wzrostem o 1,3% w listopadzie. Grudzień jest tradycyjnie miesiącem zakupowym, więc negatywny raport wiele mówi o gotowości konsumentów do wydawania pieniędzy. Odczyt poznamy o 14:30. Przewiduje się, że odczyt PMI dla usług i przemysłu w USA wyniesie odpowiednio 57,6 i 58,5. Większa uwaga zostanie zwrócona na aktualizację z sektora usług, ponieważ branża ta stanowi około 70% PKB Stanów Zjednoczonych. Szczegóły zostaną opublikowane o 15:45.

EURUSD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2151, spadki powinny być kontynuowane. Zjazd poniżej 1,1952 może doprowadzić kurs w okolice 1,1800. Przełamanie powyżej z kolei może skierować parę na 1,2200 i dalej 1,2349.

GBPUSD – od końca września kurs porusza się w górę. Dotarliśmy już do 34-miesięcznego szczytu. Jeżeli tendencja utrzyma się celem może być 1,4000. Wsparcie znajduje się przy 1,3628, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a wczoraj dotarła do 11-miesięcznego dołka. Dalsze spadki mogą doprowadzić do 0,8600. Wzrost z tego miejsca może z kolei dotrzeć do 0,8800.

USDJPY – para pozostaje w trendzie wzrostowym od początku stycznia i jeżeli pozytywna tendencja utrzyma się, celem może być poziom 107,00. Odbicie z tego miejsca może doprowadzić do wsparcia przy 104,44, gdzie znajduje się 100-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 13 punktów do 6,604

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 26 punktów do 13,912

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 12 punktów do 5,740



