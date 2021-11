Nowy system giełdowy

D ark Pool One to spółka software specjalizująca się w technologii blockchain, która aktualnie pracuje nad projektem giełdy, która będzie płacić za składanie zleceń.

Standardowo zdecentralizowane giełdy pobierają 0,3% prowizji od transakcji użytkownika, ale Dark Pool może zapłacić za zlecenie nawet 1000 USD. Wielkość nagrody wyceniana jest w oparciu o algorytm Blacka-Scholesa, który do dziś największe banki inwestycyjne używają przy wycenie instrumentów pochodnych. Dark Pool One chce płacić w tokenie platformy, a nie w walucie, której dotyczy zlecenie. Oznacza to, że równowartość wyceny z modelu trafi jako przychód do puli giełdy, zaś beneficjentami przychodów będą posiadacze tokenów DPX, którzy zamrożą je w ramach stakingu.

We współpracy z Mastercard, trzej wiodący dostawcy usług kryptowalutowych w regionie Azji i Pacyfiku wprowadzą na rynek karty płatnicze Mastercard finansowane kryptowalutami. Po raz pierwszy konsumenci i firmy w tej części świata będą mogli w jednej chwili zamienić kryptowaluty na tradycyjną walutę fiat, którą będzie można wydać wszędzie tam, gdzie akceptowane są terminale płatnicze Mastercard.

Wiodący rynek peer-to-peer dla niewymiennych tokenów NFT - OpenSea, przekroczył granicę 10 miliardów dolarów w dziennym wolumenie handlu. Według DappRadar, liczba traderów, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego kamienia milowego wyniosła ponad 630 tys., z kolei średnia cena sprzedanych cyfrowych tokenów to około 872 dolarów. Sukces OpenSea jest o tyle znaczący, że jeszcze trzy miesiące temu wolumen obrotu był dziesięciokrotnie mniejszy, a łączny wolumen za cały rok 2020 wyniósł zaledwie 21 milionów

Bitcoinowe ETF-y stały się tegorocznym trendem, zwłaszcza od czasu uruchomienia pierwszego funduszu giełdowego na kontrakty terminowe BTC w Stanach Zjednoczonych, teraz jednak może powstać jego hiszpański odpowiednik. Banco Santander, ogłosił utworzenie własnego Bitcoinowego ETFu, jeśli zostanie on zatwierdzony, będzie pierwszym tego typu instrumentem dostępnym po tej stronie oceanu.

Bitcoin ustanowił nowy historyczny szczyt na wysokości 68,6 tys. USD, trend wzrostowy ciągle pozostaje niezagrożony, a najbliższe znaczące poziomy to oporowe 70 tys. USD oraz wsparcie z okolic 65 tys. USD.

Ethereum podąża za Bitcoinem wzrastając powyżej 4800 USD ciągle tworząc wyższe szczyty i dołki. Aktualnie poziomami, które mogą wywołać reakcję rynku to wsparcie na 4330 USD oraz oporowe 4900 USD, gdzie wypada fibo 161.8 odmierzone od 3 do 21 września.

Bitcoin Cash pokonał opór na wysokości 650 USD generując długą świecę popytową. Prawdopodobne jest ponowne przetestowanie tej wartości, która zgodnie z zasadą zmiany biegunów będzie pełniła rolę wsparcia. Kolejny opór znajduje się na 800 USD.

Ripple po wyjściu górą z konsolidacji rozbił opór na poziomie 1,25 USD. Aktualnie najbliższe znaczące wartości dla tej kryptowaluty to oporowe 1,4 USD i wsparcie na 1,25 USD.

Litecoin wzrósł powyżej kluczowego oporu na 240 USD, kolejnym celem dla tej kryptowaluty może być równy poziom 300 USD.

Dash w trakcie ostatniego tygodnia wzrósł o ponad 14% do okolic 240 USD, reakcja rynku może wystąpić na 210 USD, lubi 265 USD.



