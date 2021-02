Nowy artykuł

W ostatnich tygodniach światowe rynki akcji radziły sobie bardzo dobrze, ponieważ inwestorzy liczyli na to, że administracja Bidena zatwierdzi proponowany program stymulacyjny w wysokości 1,9 biliona dolarów. Postęp dokonany w zakresie dystrybucji szczepionek również przyczynił się do pozytywnych ruchów. W poniedziałek potwierdzono, że Wielka Brytania osiągnęła swój cel szczepień - zaszczepienie 15 milionów ludzi do 15 lutego. Wywołało to spekulacje, że Wielka Brytania może złagodzić niektóre ze swoich ograniczeń w ciągu najbliższych kilku tygodni, a gospodarka światowa wyjdzie z pandemii w nadchodzących miesiącach. Wzrosły nie tylko akcje, ale także towary. Ropa osiągnęła najwyższy poziom od 13 miesięcy, platyna najwyższy poziom od września 2014 r., a miedź sięgnęła po 8-letni rekord. Przez jakiś czas sytuacja na rynkach przebiegała gładko, jednak nieco się zachwiała, gdy we wtorek rentowność 10-letnich obligacji rządowych USA osiągnęła najwyższy poziom od 12 miesięcy. Traderzy byli zaniepokojeni zmianami rentowności, ponieważ można było interpretować, że rynki spodziewają się wyższej inflacji. Może to również odzwierciedlać pogląd, że perspektywy wzrostu również są optymistyczne. Tak czy inaczej, stawia to Rezerwę Federalną w trudnej sytuacji, ponieważ wyższe rentowności mogą prowadzić do dyskusji o podwyżkach stóp, podczas gdy bank centralny mówił o utrzymaniu stóp procentowych w pobliżu zera do 2023 r. Wczoraj europejskie akcje zakończyły sesję na minusie. S&P 500 zamknął się nieznacznie niżej z powodu wyprzedaży akcji technologicznych. Inwestorzy nie boją się sytuacji na amerykańskim rynku obligacji, ale to wystarczyło, aby trochę ostudzić pozytywne nastroje. W Chinach kontynentalnych wznowiono handel po obchodach Księżycowego Nowego Roku CSI 300 jest na minusie. Straty są notowane również w Hongkongu i Japonii. Europejskie rynki akcji mogę rozpocząć sesję na niewielkim plusie.

Wczoraj napłynęły dane ze sprzedaży detalicznej w USA, która wzrosła w styczniu o 5,3%. Wygląda na to, że środki stymulacyjne, które były częścią grudniowego pakietu pomocy na koronawirusa o wartości 900 miliardów dolarów, pobudziły wydatki. Celem polityki było wpompowanie pieniędzy z powrotem do gospodarki, ale ten trend prawdopodobnie wygaśnie. Aktualizacja PPI za styczeń podskoczyła o 1,3% w ujęciu miesięcznym, co jest największym wzrostem od 2009 roku. Dodaje to również do spekulacji, że inflacja wzrośnie. Opublikowany wczoraj wieczorem protokół z posiedzenia Fed z zeszłego miesiąca pokazał, że bank centralny jest zainteresowany przyjęciem akomodacyjnej polityki, aby pomóc gospodarce. Nie były to zupełnie nowe informacje, ale przesłanie było takie, że jest mało prawdopodobne, aby polityka pieniężna uległa zmianie w najbliższym czasie, ponieważ gospodarka ma jeszcze długą drogę do przejścia, zanim Fed osiągnie swoje cele.

Relatywnie wysokie rentowności umocniły wzrost dolara amerykańskiego, a imponujące dane o sprzedaży przyczyniły się do pozytywnego ruchu waluty. Dolar osiągnął najwyższy poziom od ponad tygodnia, co skłoniło GBP/USD do wycofania się z 34-miesięcznego maksimum. Również para EUR/USD straciła na wartości.

Metale ucierpiały wczoraj z powodu nieco gorszego nastroju na rynkach. Silniejszy dolar spotęgował te tendencje, ponieważ aktywa są sprzedawane w dolarach amerykańskich, a więc droższy dolar wpływa na ich popyt. Złoto spadło do najniższego poziomu od ponad dwóch miesięcy, ale już od początku stycznia wykazywało tendencję zniżkową. Miedź i platyna straciły przez niewielką realizację zysków. Bitcoin zanotował kolejny wzrost, kierując się na północ od 52000 USD i ustanawiając kolejny rekord wszechczasów.

Szereg amerykańskich raportów gospodarczych zostanie opublikowanych o godzinie 14:30. Przewiduje się, że aktualizacja liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadnie z 793 000 do 765 000. Gdyby odczyt spadł poniżej 779 tys., byłby to najniższy poziom od początku grudnia. Oczekuje się, że indeks przemysłu Philly Fed spadnie z 26,5 do 20,0. Wcześniej w tym tygodniu amerykański indeks przemysłowy empire manufacturing index za luty podskoczył do 12,1, najwyższego wyniku od pięciu miesięcy. Przewiduje się, że liczba pozwoleń na budowę i liczba rozpoczętych budów domów wyniosą odpowiednio 1,67 mln i 1,65 mln. Raport EIA ma zgodnie z prognozą wykazać, że zapasy ropy w USA spadną o 2,42 miliona baryłek, podczas gdy zapasy benzyny mają wzrosnąć o 1,39 miliona baryłek. Dane mogą zostać wypaczone przez niekorzystną pogodę w południowej części kraju. Ropa osiągnęła wczoraj nowy 13-miesięczny rekord ze względu na duże mrozy w Teksasie, co miało wpływ na produkcję. Poinformowano wczoraj, że Arabia Saudyjska jest chętna do zwiększenia produkcji, gdy światowa gospodarka ożywa, ale raczej nie zobaczymy żadnych zmian w produkcji w najbliższym czasie.

EURUSD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2151, spadki powinny być kontynuowane. Zjazd poniżej 1,1952 może doprowadzić kurs w okolice 1 1800. Przełamanie powyżej z kolei może skierować parę na 1,2200 i dalej 1,2349.

GBPUSD – od końca września kurs porusza się w górę, a wczoraj dotarł do 34-miesięcznego szczytu. Jeżeli tendencja utrzyma się, celem może być 1,4000. Wsparcie znajduje się przy 1,3624, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsza zniżka może doprowadzić do poziomu 0,8670 lub 0,8600. Wzrost z tego miejsca może z kolei dotrzeć do 0,8800.

USDJPY – para pozostaje w trendzie wzrostowym od początku stycznia i jeżeli pozytywna tendencja utrzyma się, celem może być poziom 107,00. Odbicie z tego miejsca może doprowadzić do wsparcia przy 104,4, gdzie znajduje się 100-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 3 punkty do 6,713

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 5 punktów do 13,914

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 9 punktów do 5,774



