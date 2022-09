Normalizacja cen kart graficznych

W wyniku pomyślnie przeprowadzonego the Merge, zmiana konsensusu z PoW na przyjazny dla środowiska PoS przyniosła niektórym nowe wyzwania.

Mowa tu w tym przypadku o producentach GPU, którzy odnotowywali spore zyski dzięki popytowi na procesory graficzne ze strony górników ETH. Serwis medialny South China Morning Post poinformował, że ostatnie zmiany w Ethereum przyczyniły się do spadku cen procesorów graficznych w Chinach. Ich sprzedaż osiągnęła najniższy poziom w historii.

Jednostka zajmująca się analityką finansową w Estonii przyznała firmie Striga Technology OÜ licencję dostawcy usług kryptograficznych. Wszystko to zgodnie z nowymi ramami regulacyjnymi tego kraju, które zostały wprowadzone w marcu 2022 r. Jest to pierwsze przedsiębiorstwo, które po wdrożeniu zmian w ustawie dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, uzyskało oficjalne zezwolenie na świadczenie usług związanych z wirtualnymi walutami. W ramach poprzednich ram prawnych, które były mniej rygorystyczne wobec firm z sektora kryptowalutowego, Estonia wydała łącznie 381 licencji dla dostawców takich usług tylko od początku 2022 r.

W wyniku niemożności uchwycenia Do Kwona przez władze Singapuru, Interpol wydał czerwoną notatkę sygnalizując, że stawiane mu zarzuty są na tyle poważne, że zasługują na rangę międzynarodową.

Czerwone zawiadomienie co prawda nie stanowi samo w sobie nakazu aresztowania, jest bowiem prośbą do krajów współpracujących z Interpolem, aby namierzyć i tymczasowo zatrzymać daną osobę w imieniu kraju, w którym poszukiwany jest uciekinier. Jak podaje Bloomberg, władze w Seulu potwierdziły, że wystosowano taką prośbę w kwestii Do Kwona. Władze Korei Południowej dwa tygodnie temu wydały nakaz aresztowania CEO Terraform Labs, powołując się na naruszenie lokalnych przepisów dotyczących kapitału. W sytuacji, w której Kwon zostanie uchwycony przez organy ścigania, zostaną postawione mu zarzuty m.in. oszustwa podatkowego i nielegalnego pozyskiwania funduszy.

Bitcoin w trakcie wczorajszego dnia dotarł do 20,5 tys. USD, gdzie ponownie pojawiła się silna podaż, która sprowadziła notowania poniżej 19 tys. USD. Najbliższe wsparcie jest na 18 tys. USD, jego wyłamanie otworzy drogę do 16 tys. USD.

Ethereum utrzymuje się poniżej oporu na 1400 USD, co przemawia za ruchem w stronę do 1200 USD i równego poziomu 1000 USD. W razie wystąpienia wzrostów, kolejny ważny poziom to 1475 USD.

Bitcoin Cash utrzymuje się poniżej oporu stawianego przez linię trendu rozciągniętą od szczytu z końca lipca br. Do czasu jego rozbicia nastawienie pozostaje do kontynuacji spadków i testu okolic 95 USD.

Ripple po silnych wzrostach z zeszłego tygodnia oddało znaczną część swoich zysków. Zejście poniżej poziomu 0,4 USD będzie pierwszym sygnałem o załamaniu trendu wzrostowego na tej kryptowalucie.

Litecoin pozostaje w trendzie spadkowym, o którego załamaniu będzie świadczyć wzrost powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 58,5 USD. Do tego czasu możemy zobaczyć dalszą przecenę w stronę dołków na 46,4 i 40,4 USD.

Dash ciągle zbliża się do poziomów ostatni raz notowanych w 2020 i 2017 r., o zmianie sentymentu na tym aktywie będzie świadczyć wyjście ponad poziom 45 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.