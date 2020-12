Niższe otwarcie w Europie przed danymi z rynku pracy z USA

Wczoraj obserwowaliśmy kolejny dzień hossy dla światowych rynków akcji, mimo że niepewność polityczna nie opuszczała rynków podczas kolejnej rundy wyborów prezydenckich w USA. Wydaje się prawdopodobne, że wygra Joe Biden, ale prezydent Trump ma zamiar zakwestionować wyniki niektórych stanów, aby utorować drogę do długiego procesu prawnego. Pozytywne ruchy cen akcji są trochę dziwne, ponieważ istnieje przekonanie, że inwestorzy nie lubią niepewności, a właśnie w takiej sytuacji jesteśmy teraz. Przed głosowaniem rynek oczekiwał jednoznacznej wygranej, jednak obecnie wydaje się, że Biden wygra prezydenturę, ale Republikanie zachowają większość w Senacie. W takim przypadku Biden może mieć trudności z przepchnięciem pewnych swoich pomysłów. Ogólnie rzecz biorąc, sentyment na giełdach poprawił się, ponieważ Biden prawdopodobnie nie będzie w stanie zrealizować swoich planów względem rynku technologicznego lub narzucać nowych praktyk cenowych dla dużych firm farmaceutycznych. W odniesieniu do proponowanego pakietu stymulacyjnego dotyczącego koronawirusa, inwestorzy być może będą musieli zaakceptować program o wartości około 500 miliardów dolarów, ponieważ to właśnie forsowali Republikanie. Nancy Pelosi z Demokratów liczyła jednak na program o wartości około 2 bilionów dolarów.

Głównym tematem sesji będzie raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Zgodnie z konsensusem, wynik ma wskazywać na dodanie 600 000 miejsc pracy, co oznaczałoby niewielki spadek w porównaniu z 661 000 we wrześniu. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, przewiduje się, że spadnie ona z 7,9% do 7,7%, a roczny wskaźnik średnich zarobków spadnie do 4,6% z 4,7%. Dane z USA zostaną opublikowane o 14:30. Raport ADP wykazał, że w zeszłym miesiącu utworzono 365 000 miejsc pracy. Wartość ta znacznie odbiega od wyniku 650 000 oczekiwanego przez ekonomistów. Niewykluczone, że ożywienie gospodarcze w USA traci impet. Ogólnie rzecz biorąc, najnowsze dane dotyczące produkcji i usług w USA są solidne, więc gospodarka jest w dobrej kondycji. Składnik dotyczący zatrudnienia w produkcji ISM i dane dotyczące produkcji spoza ISM były mieszane, niemniej jednak oba wykazały wzrost.

Sytuacja rynku akcji w Azji jest zróżnicowana. Nikkei 225 jest na plusie, podczas gdy akcje w Chinach kontynentalnych i Hongkongu notują spadki. Zaostrza się sytuacja w związku z wyborami prezydenckimi w USA, ponieważ Trump traci powoli większość w Pensylwanii, a jego przewaga w Georgii jest znikoma.

Wczoraj Bank Anglii (BoE) zdecydował się przyjąć proaktywne podejście w związku z ostrzejszymi ograniczeniami, które obowiązują w Wielkiej Brytanii, ujawniając wzrost programu luzowania ilościowego z 150 miliardów funtów do 895 miliardów funtów. Ekonomiści spodziewali się jedynie wzrostu o 100 miliardów funtów. Stopy procentowe pozostały bez zmian, na poziomie 0,1%, zgodnie z prognozami. Bank obniżył swoje prognozy wzrostu, co nie jest szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że Anglia weszła w miesięczny lockdown. Perspektywa ujemnych stóp procentowych jest nadal możliwa, jednak możliwe, że bank nie chce wykluczać tej opcji.

Rezerwa Federalna utrzymała wczoraj wieczorem politykę pieniężną bez zmian, wypełniając prognozy. Jerome Powell, szef Fed, wyraził zaniepokojenie rosnącą liczbą przypadków koronawirusa w USA i za granicą. Nie wygląda na to, żeby Fed planował w kolejnych latach zaostrzać swoją politykę.

Ropa zanotowała wczoraj spadek, ponieważ traderzy uważali, że zwycięstwo Bidena może spowodować wzrost podaży w Iranie. Prezydent Trump twardo przeciwstawił się reżimowi irańskiemu, a to spowodowało zacieśnienie dostaw. Inwestorzy uważają, że Biden mógłby łagodniej podejść do tej sytuacji. Metale wzrosły wczoraj w wyniku ogólnej hossy. Srebro, miedź, platyna i pallad przyniosły przyzwoite zyski. Złoto również zwyżkowało, czemu pomógł spadek wartości dolara.

Indeks cen domów Halifax w Wielkiej Brytanii ma wykazywać wzrost o 0,5% w ujęciu miesięcznym. We wrześniu stopa wzrostu wyniosła 1,6%. Odczyt zostanie opublikowany o godzinie 9:30. Oczekuje się, że stopa bezrobocia w Kanadzie spadnie z 9% do 8,8% w październiku, a zmiana zatrudnienia wykaże wzrost o 100 000, w porównaniu z 378 200 miejscami pracy, które dodano we wrześniu. Raporty poznamy o 14:30.

EURUSD – dopóki utrzymujemy się powyżej 1,1612, możliwe są dalsze wzrosty w kierunku oporu na 1,1880. Przełamanie 1,1612 może otworzyć drogę na 1,1400.

GBPUSD – czwartkowa świeca była bardzo pro wzrostowa i dopóki utrzymujemy się powyżej 100-dniowej MA na 1,2894, trend wzrostowy może być kontynuowany. Poziom 1,3269 może stanowić opór, a jego wybicie wyznaczy nowy cel na 1,3515. Przełamanie 1,2800 może doprowadzić parę do 1,2675.

EURGBP – środowa świeca może zwiastować wzrostowe odwrócenie, a przełamanie powyżej 0,9100 otworzy drogę na 0,9157. Spadek poniżej 0,9000 może skierować parę na retest 0,8864.

USDJPY – para spadła do poziomów notowanych w marcu i jeżeli spadkowa tendencja utrzyma się, wówczas kolejnym celem mogą być 103,08 lub 101,90. Opór znajduje się przy 50-dniowej MA, na poziomie 105,33.



FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 26 punktów do 5,880

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 93 punkty do 12,475

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 33 punkty do 4,950



