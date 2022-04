Niższe prognozy wzrostu gospodarczego ciążą na otwarciu giełd w Europie

Rynki europejskie, mimo że zakończyły ubiegły tydzień nieco wyżej, drugi tydzień z rzędu zanotowały spadki, ponieważ obawy o zacieśnianie polityki pieniężnej przez banki centralne w obliczu spowalniającej gospodarki światowej zaważyły na nastrojach związanych z ryzykiem. Podobnie było w przypadku giełd amerykańskich, które również drugi tydzień z rzędu zanotowały spadki w związku z obawami, że Rezerwa Federalna, chcąc ograniczyć inflację, doprowadzi amerykańską gospodarkę do recesji. Rynki azjatyckie rozpoczęły wczoraj tydzień spokojnie, po tym jak najnowsze dane gospodarcze z Chin pokazały, że sprzedaż detaliczna spadła w marcu o -3,5%, czyli nieco więcej niż oczekiwano. Jest to duży spadek w porównaniu ze wzrostem o 6,7% odnotowanym w lutym. Głównym powodem spadku były ograniczenia i blokady związane z pandemią covid, które prawdopodobnie przełożą się również na dane kwietniowe. Biorąc pod uwagę mieszkańców, którzy nie byli w stanie wyjść z domu i kupić artykułów spożywczych i innych niezbędnych produktów, prawdziwym zaskoczeniem jest to, że spadek nie był większy. Produkcja przemysłowa w marcu była nieco bardziej odporna i wzrosła o 5%, choć nadal jest to spadek w porównaniu z wynikiem 7,5% odnotowanym w lutym. Po tak słabych danych gospodarczych w marcu dość zaskakujący był fakt, że chińska gospodarka odnotowała w I kwartale dość silną ekspansję na poziomie 1,3%, rosnąc w tempie 4,8% w ujęciu rocznym, znacznie powyżej oczekiwań wynoszących odpowiednio 0,7% i 4,2%.

Odkładając na bok sceptycyzm dotyczący siły PKB, jest on nadal znacznie niższy od rocznego celu chińskiego rządu, wynoszącego 5 5% i prawdopodobnie taki pozostanie, chyba że rząd chiński znajdzie sposób na złagodzenie swojej obecnej polityki zerowej tolerancji dla covid, która sprawiła, że Szanghaj, główne centrum finansowe, jest od tygodni zablokowany. Chiński bank centralny podjął kroki w celu złagodzenia warunków finansowych, obniżając pod koniec ubiegłego tygodnia stopę rezerw obowiązkowych banków o 25 punktów bazowych. Jest to dobre posunięcie, ponieważ banki mogą pożyczać więcej pieniędzy, ale w sytuacji, gdy popyt prawdopodobnie pozostanie słaby, jest to równoznaczne z przeciąganiem agonii. Banki nie mogą udzielać kredytów, jeśli przedsiębiorcy i konsumenci nie chcą ich zaciągać.

Nic dziwnego, że słabe perspektywy gospodarcze, niepewna sytuacja geopolityczna i rosnąca inflacja skłoniły Bank Światowy do obniżenia wczoraj prognozy globalnego wzrostu gospodarczego na rok 2022 do 3,2% z 4,1%. W dalszej części tygodnia, na spotkaniu w Waszyngtonie, MFW prawdopodobnie podąży za tym ruchem. Obecne szacunki MFW na 2022 r. wynoszą 4,4%, które MFW ustalił w styczniu, przy czym Europa i Azja Środkowa prawdopodobnie poniosą największe straty ze względu na wojnę rosyjską na Ukrainie i ograniczenia związane z programem covid. Wraz z powrotem rynków europejskich po przerwie związanej z długim weekendem wielkanocnym, spodziewamy się negatywnego startu w ślad za wczorajszym słabszym finiszem rynków amerykańskich, w obawie, że wczorajsze obniżenie prognoz wzrostu może być pierwszym z wielu.

Dolar amerykański nadal wygląda na silnego, zbliżając się do dwuletnich maksimów w stosunku do koszyka walut, w czym pomaga mu spadek kursu jena japońskiego do kolejnego 20-letniego minimum, który wydaje się być na dobrej drodze do zbliżenia się do poziomu 135,00 z lutego 2002 r. Euro również znajduje się pod presją po tym, jak Europejski Bank Centralny na ostatnim posiedzeniu w zeszłym tygodniu nie dał żadnych sygnałów, że planuje podwyżkę stóp procentowych. Warto zauważyć, że EBC chętnie podkreślał, że program APP zakończy się do końca III kwartału, ale nie było żadnych oznak, że jest gotowy pójść w przeciwnym kierunku i rozpocząć zacieśnianie ilościowe, co sprawia, że jego działania bardzo odbiegają od działań innych banków centralnych. Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich również nadal wzrasta, osiągając nowy trzyletni rekord, co jest wynikiem zarówno obaw o podwyżkę stóp procentowych przez Fed, jak i obaw o wzrost cen żywności. Ceny ropy naftowej ponownie rosną, osiągając najwyższy poziom w tym miesiącu, pomimo obaw o popyt w Chinach. Zakłócenia w Libii, w związku z zamknięciem niektórych zakładów, zwiększają obawy o podaż. Obserwujemy również ponowną presję na wzrost cen surowców rolnych - kukurydza osiągnęła najwyższy poziom od sierpnia 2012 r., a ceny pszenicy ponownie wzrosły, podobnie jak ceny niełuskanego ryżu i soi.

EURUSD – euro spadło poniżej 1,0800 i marcowych dołków. Możliwy jest dalszy ruch do minimów z marca 2020, przy poziomie 1,0635. Musimy wybić powyżej 1,0840, by doszło do stabilizacji i by dać sygnał do powrotu w okolice 1,0930.

GBPUSD – po zeszłotygodniowym odbiciu z 1,2970/80 para wytraciła impet przy 1,3150 z ryzykiem spadków po przełamaniu w dół 1 2950. Przebicie 1,2950 może skierować kurs na 1,2800.

EURGBP – kurs odbił od 0,8250, jednak nie był w stanie powrócić powyżej 0,8320. Możliwe są dalsze spadki w kierunku 0,8200 i dołków z marca. Powyżej 0,8320 celem może być 0,8380.

USDJPY – wybicie powyżej 126,00 może potencjalnie sygnalizować ruch w kierunku 130,00 oraz szczytów z 2002 roku w okolicy 135,00. Dopóki pozostajemy powyżej 124,70/80 tendencja pozostaje wzrostowa.

FTSE100 - otwarcie oczekiwane na niezmienionym poziomie 7,616

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 73 punkty do 14,090

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 30 punktów do 6,559



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.