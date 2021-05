Niższe otwarcie w Europie po spadkach w USA

W czoraj rynki europejskie odrobiły część strat z początku tygodnia zamykając się na plusie, podczas gdy giełdy amerykańskie nadal borykały się ze słabością.

W wyniku wyprzedaży w USA po zamknięciu Europy, możemy spodziewać się, że rynki w Europie oddadzą część wczorajszych wzrostów, a otwarcie nastąpi na minusie. Również rynki azjatyckie odnotowały dziś większe spadki. Skok CPI w USA do 4,2%, to największy wzrost od 2008 r. Był on katalizatorem kolejnego dużego dnia spadków dla amerykańskich akcji z indeksem Russell 2000 i Nasdaq na czele. Większy niż oczekiwano wzrost CPI był w dużej mierze spowodowany 10% wzrostem cen używanych samochodów osobowych i ciężarowych, niemniej jednak, nawet biorąc pod uwagę efekty bazowe, był to znacznie większy skok cen, niż oczekiwali ekonomiści. Niemniej jednak nadal stanowiły one sporą część wczorajszego wzrostu, a benzyna i inne produkty ropopochodne również podbiły wyniki. Wydaje się, że tego rodzaju niuanse zostały przeoczone podczas wczorajszej wyprzedaży w USA, gdzie S&P 500 odnotował najgorszy dzień od lutego, podczas gdy Dow zaliczył najsłabszą sesję od stycznia, a rentowności 10-latek w USA zamknęły się na 6-tygodniowym szczycie z powodu obaw, że amerykańskiej gospodarce grozi przegrzanie. Wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej, Richard Clarida, wyraził pewne zdziwienie, z powodu tak dużego skoku we wczorajszych odczytach inflacji, jednak nadal podkreślał, że wzrost cen ma charakter przejściowy. Wzrost rentowności spowodował gwałtowny wzrost cen złota. Również dolar amerykański zanotował najlepszy dzień w tym miesiącu.

Obawy przed przegrzaniem wydają się w tej chwili nieco przedwczesne, biorąc pod uwagę zakłócenia spowodowane pandemią i wahania cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie ma wątpliwości, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy widzieliśmy duże wzrosty cen towarów. Patrząc na indeks towarowy, a konkretnie na indeks Refinitiv CRB, który wzrósł o prawie 90% od minimów w kwietniu 2020 r., wzrosty wyglądają spektakularnie, ale należy je rozpatrywać w kontekście odbicia indeksu od 25-letniego minimum i powrotu do poziomów obserwowanych ostatnio w 2015 roku. Chociaż obawy o inflację nadal dominują w głowach inwestorów, jest mało prawdopodobne, aby nastąpiło jakieś wytchnienie w związku z najnowszymi danymi o PPI w USA za kwiecień, które zostaną opublikowane po południu. Ceny fabryczne lub ceny producenta wydają się być wiodącymi wskaźnikami przyszłych wzrostów cen w dalszej części łańcucha dostaw. W marcu PPI w USA osiągnęło 4,2% - najwyższy poziom od 2011 r. Oczekuje się, że dzisiejsze dane z kwietnia wzrosną do 5,8%, co może być głównym wskaźnikiem kolejnego dużego wzrostu CPI w maju. Z bardziej pozytywnego punktu widzenia, po szoku związanym z rozczarowującymi danymi o wynagrodzeniach w zeszłym tygodniu, mamy teraz lepsze pojęcie o tym, dlaczego liczba bezrobotnych spada tak długo. Dzisiejsza liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych nadal ma spadać, ale oczekuje się, że będzie to skromne 490 tys. roszczeń, w porównaniu z 498 tys.

EURUSD – kurs zanotował spadek ze szczytów z tego tygodnia przy 1,2180 i możliwe są dalsze spadki w kierunku 1,2020. Zjazd poniżej 1,2020 otworzy perspektywę powrotu do 1,1920.

GBPUSD – para spadła z 1,4165 i możliwy jest ruch w kierunku 1,4020. Jest to kluczowe wsparcie, które musi zostać utrzymane, by utrzymać momentum ruchu. Spadek poniżej 1,4000 może oznaczać ruch w okolice 1,3920.

EURGBP – pressure remains to the downside while below 0.8620 and the 50-day MA. A sustained break through the 0.8570 area opens up a move back to the April lows at 0.8478.

USDJPY – linia trendu ze styczniowych dołków przy 108,15 wspiera ruch wzrostowy, a przełamanie powyżej 109,70 może oznaczać ruch w kierunku 110,20. Spadek poniżej 108,00 otworzy perspektywę powrotu w kierunku 106,80.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 32 punkty do 6,972

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 55 punktów do 15,095

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 29 punktów do 6,250



