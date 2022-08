Niższe otwarcie w Europie, po słabej sesji sektora technologicznego w USA

P o spadku pod koniec ubiegłego tygodnia i po silnym raporcie NFP z USA, rynki europejskie pozytywnie rozpoczęły nowy tydzień przy lepszych niż oczekiwano wynikach chińskiego eksportu za lipiec, które wywołały optymizm co do wzrostu globalnej aktywności gospodarczej.

To uzasadnienie radości wydawało się jednak nieco niepewne, biorąc pod uwagę słabe dane dotyczące importu, które sugerowały niski popyt krajowy. Mimo to rynki amerykańskie bazowały na tym samym optymiźmie co giełdy w Europie, a S&P500 osiągnął trzymiesięczny szczyt. Optymizm ten szybko zniknął po tym, jak amerykański producent chipów, Nvidia, wydał ostrzeżenie o zyskach w odniesieniu do swoich danych za II kwartał, które mają zostać opublikowane 24 sierpnia.

To odbiło się na sektorze technologicznym i ostatecznie spowodowało, że Nasdaq i S&P500 wycofały się ze swoich intradayowych maksimów i zakończyły sesję nieco niżej.

W tym tygodniu w centrum uwagi znajduje się jutrzejszy raport CPI w związku z piątkowym raportem NFP, który spowodował, że rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do najwyższego poziomu od dwóch tygodni. Wczoraj widzieliśmy złagodzenie 10-letnich rentowności, podczas gdy rentowność 2-latek utrzymywała się powyżej 3,2%, ponieważ rynki obligacji nadal wyceniały największą inwersję od czasu upadku dotcomów dwadzieścia dwa lata temu.

Piątkowy zaskakujący raport o zatrudnieniu zwiększył oczekiwania, że Rezerwa Federalna ma jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi o podwyżki stóp - obecnie wyceniane są one na 75 pb na wrzesień, a jednocześnie spadające oczekiwania inflacyjne wskazują, że Fed może rozważyć podwyżki stóp w mniejszych odstępach czasu.

Konsensus wydaje się skłaniać ku temu że obecna siła rynków akcji jest rajdem niedźwiedzi z ograniczonym wzrostem, podczas gdy po drugiej stronie są ci, którzy uważają, że udało nam się wyrysować bazę.

Choć kuszące jest wczucie się w narrację, że już widzieliśmy najniższe poziomy w tym roku, żadna z dotychczasowych akcji cenowych nie potwierdza tego wniosku. Rynki akcji po obu stronach Atlantyku nadal znajdują się w trendzie spadkowym od styczniowych szczytów, a ostrzeżenie o zyskach Nvidii służy jedynie podkreśleniu wyzwań stojących nie tylko przed sektorem technologicznym, ale także przed szerszą gospodarką światową.

Nie oznacza to, że nie widzimy, jak spółki pobijają oczekiwania co wyników, bo tak się dzieje, jednak obserwujemy to zazwyczaj w obszarach, w których są w stanie przenieść pewne wzrosty cen lub korzystają z trendów sezonowych. Przykładem mogą być wczorajsze dane Carlsberga, po tym jak duński browar podniósł swoje prognozy ze względu na wyższą sprzedaż w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jako że zaskakująco z powodu gorącej pogody ludzie pili więcej piwa i byli gotowi płacić wyższe ceny.

Dzisiejsza sesja europejska może przynieść nieco niższe otwarcie po słabym zakończeniu sesji w USA.

EUR/USD – za nami kolejna nudna sesja. Dopóki znandujemy się poniżej oporu przy 1,0350, istnieje ryzyko powrotu w okolice parytetu i poprzednich dołków przy 0,9950. Spadek poniżej 0,9950 może skierować kurs na 0,9660.

GBP/USD – wczoraj obserwowaliśmy spokojną sesję, jednak dopóki znajdujemy się powyżej 1,1980 możliwe są wzrosty z możliwą odwróconą formacją RGR, z linią szyi poniżej 1,2300.

EUR/GBP – para ma problem z przełamaniem 200-dniowej SMA. Opór znajduje się przy 0,8480. Dopóki cena utrzymuje się poniżej 0,8480, momentum pozostaje spadkowe w kierunku 0,8300.

USD/JPY – para przełamała 134,80 oraz 50-dniową SMA, otwierając drogę na poziom 136,30 i następnie 137,50. Kurs dotarł do 134,35 wczoraj przed odbiciem.

FTSE100 otwarcie oczekiwane na poziomie 7,482

DAX oczekiwany spadek na otwarcie o 32 punkty, przy 13,655

CAC40 oczekiwany spadek na otwarcie o 10 punktów, przy 6,514



