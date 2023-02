Niesamowicie silny raport z amerykańskiego rynku pracy. Dolar zyskuje, giełdy spadają

Wisienką na torcie tego bardzo obfitego w wydarzenia tygodnia, był raport z rynku pracy USA. Zaskoczył on niesamowicie rynki finansowe, stąd tak szybka i gwałtowna reakcja, zwłaszcza w notowaniach dolara amerykańskiego.

Wracają do danych. Stopa bezrobocia spadła do 3,4 proc., czyli najniższego poziomu od 1969 r. Zmiana zatrudnienia w sektorach poza rolnictwem była jednak hitem dzisiejszej publikacji. +517 tys. nowych etatów, przy konsensusie 185 tys. Do tego mocna rewizja w górę poprzednich danych.

Po kolei: całkowite zatrudnienie na listach płac wzrosło o 517,000 w styczniu, a stopa bezrobocia spadła do poziomu 3.4 procent, czyli najniższego od 1969 r., podało dziś amerykańskie Biuro Statystyki Pracy.

Wzrost zatrudnienia był powszechny w styczniu, prowadzony przez wzrost w sektorze rekreacji i hotelarstwa (128 tys.), usług profesjonalnych i biznesowych (82 tys.) oraz opieki zdrowotnej (58 tys.).

Zatrudnienie wzrosło również w sektorze rządowym (74 tys.), co częściowo odzwierciedla powrót pracowników po strajku.

Wzrost odnotowano również w handlu detalicznym (30K), budownictwie (25K), transporcie i magazynowaniu (23K) oraz produkcji (19K).

Nie obyło się również bez dużych rewizji — przyrost zatrudnienia w listopadzie i grudniu był łącznie o 71 tys. wyższy, niż podawano wcześniej.

Reakcja rynków po NFP. Jak wygląda kurs dolara?

Dolar amerykański zdaje się umacniać po publikacji zaskakujących dla inwestorów danych, a kurs EUR/USD spadł poniżej 1,0840. W dół powędrował kurs GBP/USD, spadając do 1,2125. Z kolei w górę pnie się para USD/JPY, testując okolice 130 jenów za dolara.

Również zdaje się zmieniać sytuacja w wycenie dalszych działań Fed. O ile rynek był przekonany, że czeka nas jeszcze tylko jedna podwyżka o 25 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu, a następnie pojawią się dwie obniżki na koniec roku, o tyle teraz jest to rewidowane. Stawki FRA 9x12 dla USD skoczyły po danych z 4,75 do 4,90. Wzrost o 15 punktów bazowych to zmniejszenie prawdopodobieństwa o jedno cięcie stóp pod koniec roku.

Fed z tak silnym rynkiem pracy może utrzymywać restrykcyjną politykę dłużej i pewniej, niż jak to rynki sądziły po środowej konferencji. Wszakże celem Fed, mogą być dodatnie realne stopy procentowe, a nie ich obniżanie wraz ze spadkiem inflacji. Silny rynek pracy wciąż w tym może pomagać.



