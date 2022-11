Niepokój związany z koronawirusem w Chinach powoduje spadki na giełdach i umocnienie dolara

Niepokoje związane z sytuacją pandemiczną w Chinach spowodowały większą awersję do ryzyka obserwowaną na szerokim rynku. Bezprecedensowy protest przeciwko niedawnym kontrolom Covidowym w Chinach spowodował spadek akcji.

Trzy główne benchmarki wśród indeksów amerykańskich spadły o ponad 1%, podczas gdy dolar odzyskał przewagę, wywierając presję na inne główne waluty G-10 i ceny towarów. Akcje Apple spadły o 2,8% w związku z zamieszaniem wokół fabryki iPhone'ów Foxconn, co pociągnęło za sobą również akcje typu “growth”. Jednak notowane w USA chińskie akcje technologiczne zanotowały w nocy zdecydowane ruchy, a kontrakty terminowe na indeks Hang Seng wskazywały na wyższe otwarcie we wtorek, sugerując, że optymizm związany z ponownym otwarciem Chin może nadal wspierać trwające od miesiąca odbicie chińskich akcji. Towary wrażliwe na wzrost gospodarczy Chin, zarówno miedź jak i ropa naftowa, odbiły od sesyjnych minimów, sugerując, że środki stymulacyjne podjęte przez Pekin mogą również złagodzić spadek gospodarczy, pomimo zakłóceń związanych z koronawirusem.

S&P 500 spadł poniżej 4000, a Dow poniżej 34000. Wszystkie 11 sektorów w S&P 500 zakończyło sesję niżej, przy czym energia i nieruchomości wiodły prym w stratach, spadając odpowiednio o 2,8% i 2,9%. Apple pociągnął w dół akcje typu “growth”, a sektor technologiczny spadł o 2,3%. Defensywne akcje, w tym Consumer Staples i Communication, Services osiągnęły lepsze wyniki, ale również zniżkowały odpowiednio o 0,3% i 0,7%.

Akcje Apple spadły o 2,8% w związku z zakłóceniami w produkcji w Chinach. Według Bloomberga, problemy związane z Covid u kluczowego producenta Apple, Foxconn Technology Group, może spowodować, że Apple straci w tym roku produkcję 6 milionów sztuk iPhone Pro.

Ropa naftowa odbiła się od sesyjnych minimów dzięki oczekiwaniom dalszych cięć produkcji przez OPEC i sojuszników. Kartel zasygnalizował, że po zmiejszeniu dostaw o 2 mln baryłek dziennie w listopadzie może być rozważana dalsza redukcja wydobycia, aby wesprzeć ceny ropy przy słabych perspektywach popytu. Członkowie kartelu spotkają się 4 grudnia.

Kontrakty terminowe na złoto spadły z powodu umocnienia dolara amerykańskiego i wzrostu rentowności obligacji. Ceny metalu szlachetnego były w tym roku negatywnie skorelowane z USD i rentownościami obligacji. Pomimo spadku w poniedziałek, złoto wciąż zmierza do pierwszego od marca miesięcznego dodatniego zamknięcia na poziomie 6% i z perspektywy technicznej wciąż znajduje się na ścieżce odbicia.

Kryptowalutowy pożyczkodawca BlockFi składa wniosek o ogłoszenie upadłości w ramach tzw. Chapter 11. W oświadczeniu firma wskazała, że ma ponad 100 000 wierzycieli z zobowiązaniami i aktywami w przedziale od 1 miliarda do 10 miliardów dolarów. Wymieniła również niespłaconą pożyczkę w wysokości 257 milionów dolarów dla FTX US. Zarówno Bitcoin jak i Ethereum notowały spadki w ciągu ostatnich 24 godzin.

Chiński juan spadł do dwutygodniowego minimum w stosunku do dolara amerykańskiego, a USD/CNH wzrósł do 7,25, czyli 0,8%, o godzinie 8:15 AEST z powodu obecnych niepokojów związanych z Covid w kraju, wywołujących obawy o sytuację gospodarczą kraju. Dolar amerykański jest obecnie bezpieczną przystanią, ponieważ w poniedziałek na szerokich rynkach przeważała wyraźna awersja do ryzyka.

Azjatyckie rynki akcji otwarły się w sposób mieszany. Kontrakty terminowe na ASX wzrosły nieznacznie o 0,07%, kontrakty terminowe na Nikkei 225 spadły o 0,21%, a kontrakty terminowe na Hang Seng Index wzrosły o 1,17%.



