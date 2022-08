Niemieckie IFO nadal będzie spadać, rozpoczyna się Jackson Hole

P odczas gdy FTSE100 cofał się trzeci dzień z rzędu, DAX i CAC40 przełamały swoją serię strat i odnotowały niewielkie zyski podczas tej dość spokojnej sesji.

Rynki amerykańskie również zdołały odrobić część strat, jednak można było zauważyć, że najważniejsze wydarzenia miały miejsce na rynku obligacji. Widzieliśmy gwałtowną wyprzedaż obligacji krótkoterminowych i silny wzrost 2-letnich rentowności w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych, przy czym krzywe dochodowości w Wielkiej Brytanii i USA silnie się odwracają.

Dzisiaj zobaczymy korekty niemieckiego i amerykańskiego PKB za II kw., jednak bardziej aktualne informacje będą dotyczyć niemieckiego badania koniunktury IFO za sierpień i prawdopodobnie nie będą zbyt pozytywne. Po słabości obserwowanej we wstępnych indeksach PMI w Niemczech w tym tygodniu, dzisiejsza ankieta IFO może nakreślić ponure perspektywy dla niemieckiej gospodarki pod względem klimatu biznesowego, a także oczekiwań biznesowych. W obliczu spadku zarówno usług, jak i produkcji, ceny energii gwałtownie rosną, gdy Rosja nadal próbuje wykorzystać swoją kartę przetargową w postaci przepływu gazu przez Nord Stream 1. Byłoby zaskakujące, gdybyśmy nie widzieli dalszego pogorszenia tych kluczowych wskaźników ekonomicznych. W lipcu klimat biznesowy IFO powrócił do najniższych poziomów od czerwca 2020 r., gdy gospodarka ponownie zaczęła się otwierać po zamknięciu spowodowanym przez Covid-19. Przy wszystkich problemach z jakimi boryka się niemiecka gospodarka wraz ze spadającymi poziomami wody w Renie, raczej nie będzie zaskoczeniem dalsze pogorszenie sytuacji. Tutaj jedyne pytanie brzmi: o ile. Oczekiwania gospodarcze prawdopodobnie również pokażą dalszy spadek z 80,3 w lipcu. Zanim dane IFO zostaną opublikowane, otrzymamy aktualizację tego, jak gospodarka niemiecka radziła sobie w II kwartale, gdzie nie powinno być zmian w stosunku do 0% z początkowego szacunku.

W dalszej części dnia otrzymamy również najnowszy obraz gospodarki amerykańskiej i rewizję PKB za II kw., w której oczekuje się, że początkowy spadek o 0,9% zrewidowany został do -0,7%, przy czym konsumpcja ma wzrosnąć z 1% do 1,5%. Podczas gdy dane o PKB mówią, że USA znajduje się w technicznej recesji, rynek pracy pokazuje swoją siłę.

W ostatnim miesiącu tygodniowe liczby bezrobotnych spadły z 8-miesięcznych maksimów wynoszących 261 tys. do 250 tys., co sugeruje, że po kilku tygodniach wzrostu rynek pracy nadal wygląda prężnie. Prognozuje się, że dzisiejsze dane nie pokażą zbytniej zmiany w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dzisiaj rozpoczyna się sympozjum w Jackson Hole, gdzie uwaga inwestorów pozostanie skupiona na przemówieniu prezesa Rezerwy Federalnej, Jaya Powella. Rentowności obligacji już gwałtownie wzrosły w oczekiwaniu na jastrzębi przekaz. Sympozjum, które zatytułowane jest: „Ponowna ocena ograniczeń gospodarki i polityki”, zostanie dokładnie przeanalizowane pod kątem potencjalnej zmiany intencji Rezerwy Federalnej, jeśli chodzi o ruch podczas wrześniowego posiedzenia, kiedy możemy zobaczyć podwyżkę stóp o 50 pb lub 75 pb. Oczekiwania inflacyjne nadal rosną, tak jak obawy o nadmierne zaostrzenie polityki pieniężnej w czasie, gdy wyzwania stojące przed światową gospodarką są liczne.

EURUSD – wczoraj zdołało się utrzymać powyżej poziomu 0,9900, ale nastawienie nadal pozostaje na ruch w kierunku 0,9620. Kluczowy opór znajduje się na 1,0220.

GBPUSD – utrzymał się powyżej dołków z tego tygodnia przy 1,1718, ale odbicia pozostają słabe. Do czasu wyjścia ponad 1,1980 możemy zobaczyć kontynuację ruchu w stronę 1,1500.

EURGBP – znalazł wsparcie tuż powyżej obszaru 0,8400, opory są na 0,8510 oraz 50-dniowym MA.

USDJPY – utrzymało się powyżej 137,10, ale musi pokonać szczyty z tego tygodnia, aby zasygnalizować powrót do szczytów z poprzedniego miesiąca. Dalsze wsparcie znajduje się na 135,70.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 18 punktów wyżej, na poziomie 7489.

DAX – oczekuje się otwarcia 44 punkty wyżej, na poziomie 13264.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów wyżej, na poziomie 6406.



