Polityczna decyzja RPP o ścięciu referencyjnej stopy procentowej z 6,75% do 6,00% była zaskakująca dla wszystkich uczestników rynku, z wyjątkiem samej Rady. W komunikacie można było przeczytać, że spodziewane jest obniżenie inflacji, a to dzięki globalnym trendom, między innymi umacniającemu się złotemu. Reakcja rynku była natychmiastowa. Polski złoty (PLN) był masowo wyprzedawany, co można podsumować “trafiony - zatopiony”.



Nie można wykluczyć, że na kolejnym posiedzeniu, które będzie miało miejsce tuż przed wyborami parlamentarnymi, RPP, będąc pod wpływem polityki, ponownie obniży stopę referencyjną. Czy jednak sytuacja jest tak korzystna, jak się wydaje? Pojawia się wiele wątpliwości. Wydaje się, że Rada nie wzięła pod uwagę możliwej fali inflacji, wynikającej z gwałtownego wzrostu cen ropy, programów socjalnych rządu oraz planowanego deficytu budżetowego przekraczającego 400 miliardów złotych. Realizacja tych programów będzie wymagać zaciągnięcia długu na międzynarodowych rynkach finansowych, na coraz mniej korzystnych warunkach. W przypadku braku środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), realizacja projektów rozwojowych staje się nie tylko zagrożona, ale wręcz niemożliwa.



W dłuższej perspektywie czasowej możemy spodziewać się wzrostu bezrobocia i powrotu do umów śmieciowych. Od początku roku, z powodu wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wiele firm - według różnych źródeł od 100 do 150 tysięcy - zlikwidowało lub zawiesiło swoją działalność.





Europejskie giełdy pod presją.



Statystycznie rzecz biorąc, wrzesień jest zazwyczaj miesiącem niedźwiedzi. Czy w tym roku sytuacja będzie podobna? Po fatalnym sierpniu, początek tego miesiąca nie sprzyja inwestorom, którzy zainteresowani są zakupem akcji. Inwestorów niepokoi fakt, że od wybuchu pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w tarapatach i potrzebny jest plan ratunkowy. Protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego sugeruje, że bankierów niepokoi wpływ wysokich stóp procentowych na gospodarkę Eurolandu. Wśród bankierów centralnych pojawiły się głosy, że dalsze zaostrzenie już restrykcyjnej polityki monetarnej może doprowadzić do pogłębienia recesji. Dane z Niemiec i Eurolandu nie napawają optymizmem. Wczoraj wszystkie czołowe wskaźniki zakończyły dzień na spadkach. FTSE 100 i DAX straciły tylko -0,2%, podczas gdy CAC40 i IBEX35 spadły o ponad -0,8%. Giełda w Mediolanie straciła aż -1,54%. DAX ma obecnie trudności z przebiciem oporu na poziomie 16000 punktów, co może wróżyć kłopoty w przyszłości.



Na rynkach amerykańskich również zanotowano spadki. Dow Jones stracił 199 punktów, czyli -0,55%, S&P500 spadł o -0,70%, a Nasdaq Composite również zamknął się na minusie, tracąc -1,06%. Russell 2000 po tąpnięciu o -2,1% we wtorek, dołożył wczoraj -0,33%.



W Azji przewaga spadków.



Giełdy w Hong Kongu i Chinach wciąż tracą najwięcej. Ciągle pozostają obawy o sytuację gospodarczą w Państwie Środka i piętrzące się problemy gospodarcze. Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku dominuje kolor czerwony. Indeks giełdy w Tokio traci -0,62%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje spadek o -1,25%, a południowokoreański KOSPI tanieje o -0,74%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,98%), Szanghaj (-0,66%) Singapur (-0,29%), Sensex oscyluje wokół zera. Indeks Asia Dow traci 0,94%.



Podsumowanie sesji na GPW.



Środowa sesja przy Książęcej ponownie zakończyła się pod dyktando niedźwiedzi, skala wyprzedaży zaskoczyła nawet pesymistycznie nastawionych graczy, co gorsza pozbywano się akcji przy wzroście aktywności inwestorów. Oczywiście jest to wynik bezprecedensowego cięcia stóp procentowych, które zafundowała nam Rada Polityki Pieniężnej. Zapoczątkowane w ubiegły poniedziałek odbicie było marnej jakości, nie poparte wzrostem obrotów, a wręcz zobaczyliśmy ich drastyczny spadek.



Poniedziałkowa i wczorajsza sesja nie przesądza jeszcze o kierunku WIG20, ale wskazała na powrót niepewności co do dalszych losów indeksu blue chipów, jak i szerokiego rynku. Za to wczoraj nastąpił przełom. WIG20 po próbie powrotu w okolice 2050 pkt., spotkał się z kontrą niedźwiedzi, które sprowadziły indeks na czerwone terytorium. Kluczowe wsparcie, które było bronione od dwóch tygodni jakim była strefa między 1990 a 2000 pkt. zostało z marszu rozjechane. Wyprzedaż sprowadziła WIG20 w okolice 1950 pkt. Czy byki będą za wszelką cenę bronić zysków z długich pozycji na wygasającej za kilka dni wrześniowej serii kontraktów?



Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,43 mld zł. WIG stracił -1,59%. Indeks blue chipów oddał z dorobku -2,40%. WIG20fut zaliczył spadek o -2,05%, osiągając na zamknięciu wartość 1963 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,34%. WIG80 zamknął się 1 08% niżej.

Kontrakt wrześniowy na indeks WIG20. Źródło: CMC Markets, stan na dzień 06.09.2023 r., na zamknięciu.



Złoty tonie.



Złoty skokowo stracił do walut rezerwowych. Jedynie do słabego jena utrzymuje się na stałym poziomie.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,33.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,58.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,27.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,78.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,60.



