Wczorajsze ostateczne odczyty PMI dla sektora usług pokazały, że podobnie jak przemysł, usługi zaczynają przeżywać regres. Szczególnie martwią dane z Niemiec po tym, jak produkcyjne PMI spadły poniżej 40, a sektor usług odnotował wynik na poziomie 47,3. W pozostałych gospodarkach Eurolandu, jak i w całej strefie euro, również zobaczyliśmy spadek aktywności.

Dziś Bank Kanady podejmie decyzje o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że BoC pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Inwestorzy będą także czekać na dane ISM dla usług z USA. Czy podobnie jak w Europie usługi w USA zaczynają spadać?

Wczorajszy dzień to przede wszystkim dominacja dolara amerykańskiego, który dynamicznie umacniał się do wszystkich walut rezerwowych. Silny dolar wpłynął na spadek cen złota i srebra.

Ropa Brent wzrosła powyżej 90 dolarów. Arabia Saudyjska przedłuży cięcie produkcji o 1 milion baryłek dziennie na kolejne trzy miesiące, do końca grudnia. W raporcie wskazano, że produkcja Arabii Saudyjskiej w październiku, listopadzie i grudniu wyniesie 9 milionów baryłek dziennie. Rosja zapowiedziała także przedłużenie cięć. To nowy czynik, który może podtrzymać wysoka inflację.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 06.09.2023.

Europejskie giełdy pod presją.

Statystycznie, wrzesień jest miesiącem niedźwiedzi. Czy w tym roku będzie podobnie? Po fatalnym sierpniu, początek miesiąca układa się nie po myśli dla kupujących akcje. Inwestorów martwił fakt, że od pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znalazła się w kłopotach i potrzebny jest plan ratunkowy. W protokole po posiedzeniu EBC można było przeczytać między wierszami, że bankieró w niepokoi fakt iż wysokie stopy procentowe wpłyną negatywnie na gospodarkę Eurolandu. Pojawiają się głosy wśród bankierów centralnych, że dalsze zacieśnienie już restrykcyjnej polityki monetarnej może doprowadzić do głębszej recesji. Również dane z Niemiec i Eurolandu nie napawają optymizmem. Wczoraj poza FTSE MIB (0,02%), wszystkie wiodące benchmarki straciły od 0,20% (FTSE 100) do 0,34% (Dax i CAC40). Dax ma wyraźne problemy z pokonaniem oporu na poziomie 16000 pkt.

Za oceanem również spadki. Dow Jones stracił 196 pkt., czyli 0,56%, S&P500 spadła o 0,42%, a Nasdaq Composite również zameldował się pod kreską ze stratą 0,08%. Małe spółki masowo były wyprzedawane. Russell 2000 tąpnął o 2,1%

W Azji przewaga spadków.

Giełdy w Hong Kongu i Chinach tracą najwięcej. Ciągle pozostają obawy o sytuację gospodarczą w Państwie Środka i piętrzące się problemy gospodarcze. Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku obserwujemy cofnięcie po kilku dniach odbicia. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,3%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje spadek o 0,75%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,64%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,65%), Szanghaj (-0,37%) Singapur (-0,14%), Sensex (-0,02%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,19%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wtorkowa sesja przy Książęcej ponownie zakończyła się pod dyktando niedźwiedzi. Pomimo przewagi podaży, nie była to jednak sesja przełomowa. Zapoczątkowane w ubiegły poniedziałek odbicie było marnej jakości, nie poparte wzrostem obrotów, a wręcz zobaczyliśmy ich drastyczny spadek. Poniedziałkowa i wczorajsza sesja nie przesądziła jeszcze o kierunku WIG20, ale wskazała na powrót niepewności co do dalszych losów indeksu blue chipów, jak i szerokiego rynku. WIG20 po próbie powrotu w okolice 2050 pkt., spotkał się z kontra miśków, którzy sprowadzili indeks na czerwone terytorium. Od południa, WIG20 systematycznie tracił na wartości, ostatecznie kończąc notowania w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań. Kluczowym poziomem obrony niedźwiedzi jest 2050 pkt., którego trwałe pokonanie otworzy drogę do kolejnego pułapu w okolicach 2090 pkt. Kluczowym wsparciem jest strefa między 1990 a 2000 pkt. Szarża niedźwiedzi sprowadziła WIG20 w okolice kluczowego na ten moment wsparcia. Póki co, benchmark porusza się w tym zakresie.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 971 mln zł. WIG stracił 0,77%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,95%. WIG20fut zaliczył spadek o 0,84%, osiągając na zamknięciu wartość 2004 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,56%. Honoru byków broniły maluchy. sWIG80 zamknął się 0,27% wyżej.

Przed decyzją NBP, złoty traci do walut rezerwowych.

Rynki wyceniają, że NBP zetnie w środę stopy procentowe o 25 pb. Czy decyzja RPP osłabi złotego?

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,26.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,49.

USDPLN – przełamany opór na poziomie 4,15, docierając do 4,20. Dolar jest dziś handlowany po 4,1860.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,71.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,20.



