Bieżący tydzień pokazał, że globalne giełdy znalazły się pod presją sprzedających. Bardzo dobre dane z USA mogą niepokoić inwestorów, że Fed jeszcze długo utrzyma restrykcyjna politykę. Jeśli nie nadejdzie oczekiwane spowolnienie gospodarki, niewykluczone, że będzie nas czekać jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych.



Wyczerpuje się główne źródło płynności umożliwiające zakup długu publicznego USA. Instrument repo Rezerwy Federalnej ponownie znalazł się w centrum uwagi, jako miernik płynności w obliczu spadków amerykańskich giełdach. Inwestorzy przygotowują się na kolejną falę pożyczek skarbu państwa w celu sfinansowania dużego deficytu budżetowego rządu USA. Według danych Fed, środki zgromadzone przez inwestorów instytucjonalnych w ramach jednodniowej transakcji Reverse Repo nowojorskiego Fed, spadły do 1,1 biliona dolarów z najwyższego poziomu około 2,5 biliona dolarów w grudniu. Sygnalizuje to, że w ciągu ostatnich dwóch lat główne źródło gotówki w celu zakupu długu skarbu USA lub innych inwestycji o charakterze gotówkowym dramatycznie się zmniejszyło. Około 1 biliona dolarów w gotówce w ramach instrumentu repo Fed to wciąż ogromna kwota, ale co się stanie jeśli i ona stopnieje? W roku podatkowym 2023 potrzeby Departamentu Skarbu ustalono go na 1,7 biliona dolarów, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W tym tygodniu zwracamy uwagę na wstępne odczyty CPI Niemiec i innych krajów Eurolandu, oraz wstępne dane PKB oraz na indeks zaufania konsumentów w strefie euro, który od trzech miesięcy spada. We wtorek decyzja Banku Japonii o wysokości stóp procentowych. Rynki oczekują, że pozostaną one na niezmienionym poziomie. W czwartek taką samą decyzję ogłosi Bank Anglii. Inwestorzy będą wyczekiwać piątkowego raportu Departamentu Pracy. Amerykański rynek pracy wciąż jest w doskonałej kondycji, co ma znaczący wpływ na politykę Fed.



Fatalny tydzień dla giełd w Europie i USA. Bank Czech ruszył na zakupy akcji.



Za nami kolejna spadkowa sesja na głównych parkietach Europy.Wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,30% (Dax) do 1,36% (CAC40). Ponad 0,8% straciły FTSE100, FTSE MIB i Stoxx 600.



Wall Street zaliczyła kolejną nieudaną sesję, a jedynie Nasdaq wreszcie nieznacznie zyskał po serii solidnych spadków. Dow Jones Industrial Average stracił 367 pkt., czyli 1,12%. S&P500 spadł o 0,48%, tym samym wszedł w obszar korekty. Nasdaq Composite zyskał 0,38%. Bank centralny Republiki Czeskiej zwiększył ostatnio inwestycje na wiele akcji notowanych w USA. Narodowy Bank Czech zwiększył w trzecim kwartale o około 50% inwestycje w akcje Apple, Tesli, AT&T i Microsoftu. Portfel amerykańskich akcji zwiększył się w III kw. do wartości 6,28 mld USD będącymi w obrocie w USA na dzień 30 września, w porównaniu z 4,40 miliardami dolarów na 30 czerwca. Narodowy Bank Czeski kupił 818 501 akcji Apple i zakończył trzeci kwartał z 2,6 milionami akcji producenta iPhone'a.



W Azji mieszane nastroje.



Giełda w Japonii jest dziś zamknięta z powodu święta. Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku tydzień rozpoczyna się w mieszanych nastrojach w oczekiwaniu na BoJ, inflację z Korei i PMI z Chin. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,79%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,17%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,44%), Szanghaj (0,14%), Singapur (0,02%), Sensex (0,38%). Indeks Asia Dow spada o 0,28%.



Podsumowanie sesji na GPW.



Kiepskie nastroje na globalnych parkietach wpłynęły na piątkowy handel na GPW, tym samym indeksy oddały sporą część zysku wypracowanego dzień wcześniej. Jednak sytuacja techniczna na WIG20, dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.



Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku ubiegłego tygodnia ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.



Obrót na szerokim rynku wyniósł 966 mln zł. WIG stracił 0,69%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,81%. WIG20fut spadł o 1,07%, osiągając na zamknięciu wartość 2118 pkt. Pod kreską finiszowały średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,84%. Zajo jedyny na plusie zakończył dzień sWIG80, który zamknął się z zyskiem 0,41%.



Od kilku dni, złoty w wąskim zakresie wahań do walut rezerwowych.



GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,22.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.