Netflix w dół, czy odbije się to na spółkach technologicznych? Panel MFW skupi uwagę inwestorów

S padek ceny akcji Netflixa o 35% stanowi największą jednodniową wyprzedaż akcji od prawie 18 lat, po tym, jak firma poinformowała, że w pierwszym kwartale straciła subskrybentów.

Gigant streamingowy stracił w środę 54,3 miliarda dolarów kapitalizacji rynkowej, co jest największym jednodniowym spadkiem w historii. Dziś uwaga inwestorów skupi się na odczytach inflacji, jak i na wystąpieniach bankierów centralnych. CPI w Nowej Zelandii pokazało dalszy wzrost cen konsumpcyjnych zarówno w ujęciu q/q, jak i r/r. W ciągu dnia poznamy odczyt inflacji dla Eurolandu. Po południu swoje wystąpienia publiczne będą mieli szefowie Fed, EBC i Banku Anglii. Na godz. 19:15 zaplanowano konferencję prasową po obradach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według MFW na 2022 r. inflacja jest prognozowana na poziomie 5,7% w krajach rozwiniętych i jest o 1,8 punktu procentowego wyższa niż wcześniej przewidywano. Skłoniło to banki centralne do zaostrzenia polityki pieniężnej i wskazywania na coraz bardziej jastrzębie nastawienie na przyszłość. Kolejnym problemem jest ryzyko, że chińska gospodarka może spowolnić bardziej niż obecne prognozy. MFW obniżył swoje prognozy wzrostu w Chinach w tym roku do 4,4%, w porównaniu z 4,8% poprzednio. Jak na razie nie ma reakcji na wcześniejszy raport MFW, a wszystkie główne europejskie parkiety zakończyły dzień w zieleni. Jak na razie MWF nie przewiduje recesji ani stagflacji w USA, czy Europie. To wystarczyło do wzrostów indeksów w Europie i USA. Główne europejskie giełdy zyskały średnio 1%, zbliżając się do ważnych oporów. Za to w USA powiało chłodem. Dow Jones zyskał 250 punktów, ale S&P500 i Nasdaq Composite finiszowały pod kreską.

Rentowności amerykańskich obligacji rozpoczęły tydzień od wzrostów i wciąż utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, wspierane od momentu opublikowania dobrego raportu o zatrudnieniu oraz po gwałtownych wzrostach zakupów na koniec kwartału i rosnącej inflacji. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Rentowność 30-letnich papierów wynosi dziś rano 2,904%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,873%. Dwuletnie papiery, które są najbardziej wrażliwe na stopy procentowe, osiągnęły rentowność 2,619%.

Rynki azjatyckie są dziś w mieszanych nastrojach, po tym jak Wall Street wyhamowało wzrosty z początku tygodnia. Niemniej handel pozostaje niestabilny, a inwestorzy próbują ocenić co dalej z inflacją i światową gospodarką. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,23%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,42%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,52%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-1,59%), Szanghaj (-1,39%), Singapur (0,53%), Malezja (0,18%), Indonezja (0,39%). Indeks Azja Dow spada o 0,17%.

Sporo emocji i nerwów przyniosły dwie ostatnie sesje przy Książęcej. Powrót po świątecznej przerwie nie napawa optymizmem, a widmo powrotu do wzrostów oddaliło się.

Warszawskim bykom nie pomogły wzrosty w Azji i bardzo udana sesja na głównych parkietach Europy. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się przeceną (poza sWIG80) wszystkich indeksów. Po dobrym otwarciu, już po niespełna godzinie zarówno WIG, jak i WIG20 obrały kierunek na południe, schodząc pod kreskę w drugiej fazie handlu. Już w południe dzienny trend sugerował, że czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 jest na dobrej drodze do kolejnego dnia zakończonego na minusie. I tak też się stało. WIG20fut spadł o 1,44% do lokalnego wsparcia na poziomie 2060. Wsparcie to może być kluczowe dla dalszych losów benchmarku. Popyt na amerykańskie akcje nie był już tak silny jak podczas poprzedniej sesji, co również wpłynęło na postawę kupujących. WIG oraz WIG20 finiszowały na minimach dziennego zakresu wahań, tracąc odpowiednio 0,67% i 1,00%. Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. Tendencja spadkowa utrzymuje się. Dla byków zaporą nie do pokonania okazał się kluczowy krótkoterminowy poziom w okolicach 2130 pkt. Jest to poziom, który wyznaczał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Dopiero jego trwałe pokonanie może otworzyć drogę do większych wzrostów. Dopóki 2130 jest skutecznie broniony przez obóz niedźwiedzi, można oczekiwać dalszych spadków do kolejnego wsparcia usytuowanego na poziomie 2000 pkt.

Złoty pozostaje stabilny dzień po długim weekendzie.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,58.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,64.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,29.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,50.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 29,94.



