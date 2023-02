Najważniejsze wydarzenia tygodnia dla rynków. PKB i PCE

W nadchodzącym tygodniu w centrum uwagi makroekonomicznej znajdzie się środowa publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej oraz czwartkowy zrewidowany szacunek PKB Stanów Zjednoczonych za czwarty kwartał, a także odczyt inflacji PCE.

CO MOŻE PORUSZYĆ RYNKI W NADCHODZĄCYM TYGODNIU?

Nasz subiektywny wybór potencjalnie poruszających rynkiem wydarzeń gospodarczych w tygodniu roboczym rozpoczynającym się 20 lutego:

Poniedziałek 20 lutego

Dzień Prezydenta

Środa, 22 lutego

Protokół z ostatniego posiedzenia Fed

Reakcja rynku na podwyżkę stóp procentowych o ćwierć punktu przez Rezerwę Federalną w dniu 1 lutego uwidoczniła rozdźwięk. Inwestorzy i Fed wydają się nie zgadzać co do kierunku, w którym stopy procentowe mogą podążać w tym roku, przy czym bank centralny zobowiązuje się do "utrzymania kursu" w walce z inflacją, a rynki obstawiają, że Fed złagodzi swoje działania. Choć ostatnie dane o inflacji CPI i PPI podciągnęły oczekiwania rynku bliżej komunikacji Fed.

Przewodniczący Fed Jay Powell na konferencji prasowej 1 lutego Powell nalegał, że nadchodzą kolejne podwyżki stóp i powiedział, że Fed nie planuje obniżek stóp w tym roku. Jednak jego brak zdecydowanej odpowiedzi na bezpośrednie pytania o oczekiwania rynku co do obniżek stóp pogłębił rozdźwięk między rynkowymi wycenami stóp a prognozami gospodarczymi Fed.

Od czasu tego spotkania i konferencji prasowej, kilku urzędników Fed sprzeciwiło się gołębiej narracji rynków, obiecując, że stopy pozostaną wyższe przez dłuższy czas. Protokół z posiedzenia powinien dać głębszy wgląd w myślenie decydentów na temat inflacji i tego, jak długo spodziewają się oni utrzymać stopy na obecnym poziomie. Warto jednak pamiętać, że posiedzenie odbyło się przed publikacją danych z USA oraz raportu o zatrudnieniu, który pokazał, że amerykańska gospodarka nieoczekiwanie dodała 517 000 miejsc pracy w styczniu. Kluczowym pytaniem, na które mogą odpowiedzieć minutes jest to, czy urzędnicy Fed podtrzymują swój grudniowy dot plot, który prognozował stopę na koniec 2023 roku na poziomie 5,125%.

Czwartek, 23 lutego

PKB USA W IV KW.

Chociaż Fed podniósł swoją benchmarkową stopę procentową do przedziału 4,5%-4,75%, gospodarka USA trzyma się dość dobrze, z silnym wzrostem w III i IV kwartale ubiegłego roku po słabej pierwszej połowie.

Pierwsze szacunki PKB za czwarty kwartał w zeszłym miesiącu wykazały wzrost na poziomie 2,9%, powyżej oczekiwań ekonomistów na poziomie 2,5%. W III kwartale wzrost wyniósł 3,2%. Wzrost wydatków konsumpcyjnych był nieco rozczarowujący i wyniósł 2,1%, co oznacza spadek z 2,3% w III kwartale, choć trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że sprzedaż detaliczna zmniejszyła się w listopadzie i grudniu, ponieważ kupujący robili zapasy przed sezonem świątecznym. W styczniu wydatki mogą się odrodzić, ponieważ wkrótce pojawią się dane dotyczące wydatków osobistych i dochodów.

Piątek, 24 lutego

Główny indeks cen PCE w USA (styczeń)

Preferowana przez Fed miara inflacji, indeks cen konsumpcyjnych (PCE), spadła do 4,4% w grudniu z poziomu 5,2% we wrześniu. Przy spadku wskaźnika do najniższego poziomu od października 2021 r., narracja o "dezinflacji" podbudowała rynki i napędzała spekulacje, że Fed może obniżyć stopy procentowe przed końcem 2023 r.

Dalszy spadek styczniowego odczytu core PCE mógłby pomóc podtrzymać narrację o słabnącym wzroście cen. Niestety jednak dla giełdowych byków, mocny raport o zatrudnieniu za styczeń sugeruje, że mało prawdopodobny jest gwałtowny spadek core PCE. Gospodarka amerykańska nieoczekiwanie dodała 517 000 miejsc pracy w styczniu, rozbijając prognozy ekonomistów na poziomie 185 000. Inflacja może więc pozostać stosunkowo wysoka, przy czym ceny mogą być potencjalnie nadmuchiwane przez wyższe wydatki osobiste wśród osób pracujących.



