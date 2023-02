Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia — FX i giełda

Czy Wielka Brytania jest w recesji? Potwierdzenie dostaniemy w piątek wraz z pierwszym szacunkiem produktu krajowego brutto (PKB) za czwarty kwartał. Po tym, jak brytyjska gospodarka skurczyła się o 0,3% w trzecim kwartale 2022 roku, drugi z rzędu kwartał spadku produkcji gospodarczej sprawi, że kraj znajdzie się w technicznej recesji. W międzyczasie, w kolejnym tygodniu wyników, Disney, AstraZeneca i główny producent ropy naftowej BP zaprezentują swoje dane.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE (6-10 LUTEGO):

Wtorek, 7 lutego

Decyzja Banku Rezerw Australii w sprawie stóp procentowych

Ekonomiści oczekują, że RBA podniesie we wtorek oficjalną stopę pieniężną o 25 punktów bazowych do 3,35%. Ostatnim razem, w grudniu, bank centralny Australii podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 10-letniego poziomu 3,1%. Była to ósma podwyżka w ciągu ostatnich miesięcy, a prezes Philip Lowe ostrzegł, że kolejne podwyżki są prawdopodobne w nadchodzących miesiącach.

Chociaż ostrożność RBA jest zrozumiała, biorąc pod uwagę kruchy rynek mieszkaniowy w kraju, niewielkie podwyżki stóp niosą ze sobą ryzyko, że inflacja stanie się bardziej lepka. Ostatnie dane pokazują, że ceny konsumpcyjne wzrosły o 8,4% w okresie do grudnia, wobec listopadowego wzrostu o 7,3%. Być może RBA będzie musiał przyjąć odważniejszą i bardziej jastrzębią politykę zacieśniania, aby poskromić rosnące ceny.

Wyniki całoroczne BP

Po tym, jak Shell ogłosił w czwartek, że jego roczny zysk w 2022 r. wzrósł ponad dwukrotnie do rekordowych 40 mld USD, uwaga przenosi się teraz na jego rywala BP.

W listopadzie BP podało, że zyski z tytułu kosztów odtworzenia — wskaźnik stosowany przez BP jako zamiennik zysku netto — wzrosły do 8,2 mld USD w kwartale poprzedzającym wrzesień, z 3,3 mld USD rok wcześniej. Notowana na giełdzie spółka zobowiązała się do zwrócenia akcjonariuszom dalszych 2,5 mld dolarów poprzez program wykupu akcji — co jest kontrowersyjnym posunięciem w oczach obrońców środowiska, gdyż suma ta jest nieporównywalna z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Wydatki kapitałowe na energię niskoemisyjną w III kw. wyniosły zaledwie 86 mln USD.

Gigant naftowo-gazowy poinformował również akcjonariuszy, że w 2022 roku zapłaci 2,5 mld USD podatku od działalności na Morzu Północnym, w tym 800 mln USD podatku związanego z brytyjskim podatkiem od zysków energetycznych, znanym również jako windfall tax.

Podczas gdy zysk nominalny w III kwartale zbliżył się do 8,5 mld USD z II kwartału, zysk przypisany akcjonariuszom wyniósł w rzeczywistości zero ze względu na korektę księgową, która spowodowała, że spółka poniosła kwartalną stratę w wysokości 2,2 mld USD. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku BP zanotowało stratę w wysokości 13,3 mld USD, głównie z powodu decyzji o rezygnacji z udziału w rosyjskim gigancie naftowym Rosnieft na początku roku, ale także z powodu korekt księgowych wynikających z niestabilności i ponownej wyceny na rynkach gazu terminowego. BP nadal płaci też ponad 1,2 mld USD rocznie za swoją rolę w wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku.

Mimo to BP nadal spotyka się ze zrozumiałą krytyką dotyczącą kwot, jakie inwestuje w odnawialne źródła energii. Choć firma nadal zobowiązuje się do przeznaczania 60% nadwyżki przepływów pieniężnych na wykup akcji, a pozostałych 40% na wzmocnienie bilansu, to jednak mogłaby przeznaczyć więcej na zieloną energię. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku nakłady inwestycyjne na energię niskoemisyjną wyniosły 447 mln USD, co stanowi zaledwie 17% łącznych nakładów BP w tym okresie, wynoszących 2,64 mld USD. To, szczerze mówiąc, żałosne. Wodór i biogaz to obszary, w które można zainwestować więcej.

Środa, 8 lutego

Walt Disney Co. Wyniki za 1Q

Pod koniec ubiegłego roku akcje Disneya spadły do najniższego poziomu od marca 2020 roku, po tym, jak przychody firmy w IV kwartale okazały się niższe od oczekiwanych - 20,15 mld dolarów. Zysk na akcję również nie trafił, przychodząc na 0,30 USD, w porównaniu z oczekiwaniami 0,53 USD.

Przychody z działalności w parkach wyniosły w IV kwartale 7,43 mld USD, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do ubiegłego roku, ale jest poniżej szacunków, które mówiły o 7,59 mld USD. Niedociągnięcie było częściowo spowodowane huraganem Ian, który kosztował Disneya 65 mln USD, jak podała spółka. Disney dodał 14,6 mln abonentów do swojego serwisu streamingowego Disney+, o pięć milionów więcej niż szacowali analitycy. Dzięki temu liczba abonentów wzrosła do 164,2 mln — wciąż za 231 mln abonentów Netflixa. Po dodaniu abonentów ESPN i Hulu, które są w większości własnością Disneya, łączna baza użytkowników Disneya przekracza bazę Netflixa.

Jednak biznes streamingowy Disneya stracił w IV kwartale 1 5 mld dolarów, a zarząd twierdzi, że platforma powinna stać się rentowna do 2024 roku. W pewnym momencie, spalanie gotówki będzie musiał ustąpić. W związku z przejęciem Foxa Bob Iger chce zreorganizować działalność studia filmowego i telewizyjnego. Disney znalazł się pod presją akcjonariuszy, szczególnie ze strony inwestora aktywistycznego Nelsona Peltza, aby opanować koszty. Oczekuje się, że zysk za I kwartał wyniesie 0,69 USD na akcję.

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych w Polsce

Na ostatnim posiedzeniu Narodowy Bank Polski utrzymał swoją referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 6,75% po raz czwarty z rzędu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopę procentową na stałym poziomie pomimo gwałtownie rosnącej inflacji, sygnalizując, że nadal będzie priorytetowo traktować luźniejsze środowisko monetarne, ponieważ pogarszające się warunki gospodarcze hamują wzrost gospodarczy.

Ostatnie dane wskazywały, że polska gospodarka nadal spowalniała w IV kw. 2022 r., głównie z powodu szoków w dostawach energii w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę. RPP oceniła, że obecny poziom kosztów pożyczkowych jest na takim poziomie, że nadmiar popytu nie będzie powodował wzrostu cen konsumpcyjnych, a słabe warunki zewnętrzne i globalne zacieśnianie polityki pieniężnej powinny powodować dalsze spowolnienie inflacji.

Bank centralny stwierdził również, że będzie gotowy do interwencji na rynku walutowym, jeśli uzna to za konieczne. W międzyczasie stopa lombardowa i stopa depozytowa zostały utrzymane na stałym poziomie odpowiednio 7,25% i 6,25%

Wskaźnik WIBOR 3M znajduje się przy poziomie 6,92% i spadł w ostatnim czasie ze szczytu na poziomie 7,61%. Rynek stopy procentowej zdaje się zakładać w tym momencie, że na koniec tego roku, RPP zdecyduje się obniżyć główną stopę procentową o 50 punków bazowych, do poziomu 6,25%.

Czwartek, 9 lutego

Całoroczne wyniki Unilever

Nieco ponad rok temu firma złożyła ofertę o wartości 50 mld funtów na zakup konsumenckiego biznesu medycznego GlaxoSmithKline, w którym wraz z Pfizerem posiadała 68% udziałów. Po upływie 12 miesięcy firma ogłosiła, że od 1 lipca CEO Alan Jope zostanie zastąpiony przez Heina Schumachera.

Akcje Unilevera dobrze sobie radziły od czasu osiągnięcia dna w marcu ubiegłego roku, rosnąc systematycznie po tym, jak stało się jasne, że firma nie planuje nowej oferty dla GSK. Wyniki za III kwartał pokazały, że sprzedaż Unilevera wzrosła o 10,6% do 15,8 mld euro, a gigant dóbr konsumpcyjnych podniósł prognozy sprzedaży na cały rok. Szczególnie zachęcająca dla akcjonariuszy była informacja, że wszystkie działy firmy odnotowały wzrost sprzedaży o 20% lub więcej, z wyjątkiem działu żywienia, który odnotował wzrost o 4,8%. Spółka podała, że obecnie oczekuje, że całoroczny wzrost sprzedaży będzie powyżej 8%.

Piątek, 10 lutego

PKB WIELKIEJ BRYTANII W IV KW.

Po tym, jak brytyjski PKB spadł o 0,3% w III kwartale, wielu ekonomistów spodziewało się podobnego spadku w IV kwartale. W ten sposób Wielka Brytania znalazłaby się w technicznej recesji.

Spadek w trzecim kwartale ubiegłego roku był, według Office for National Statistics, częściowo spowodowany "dodatkowym świętem bankowym we wrześniu 2022 r. z okazji państwowego pogrzebu Jej Wysokości Królowej Elżbiety II, ponieważ niektóre firmy były zamknięte lub działały w inny sposób w tym dniu". Przerwa w działalności gospodarczej w dniu 19 września, czyli w dniu pogrzebu, przyczyniła się do spadku PKB w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,8% we wrześniu.

Po tym nastąpiło odbicie w październiku, kiedy to brytyjska gospodarka urosła o 0,5% miesiąc do miesiąca. W listopadzie gospodarka wzrosła o kolejne 0,1% w ujęciu miesięcznym, przecząc oczekiwaniom spadku o 0,1%, ponieważ Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze pobudziły brytyjski sektor usług, który wzrósł o 0,2% w stosunku do października. Sektor usług skierowanych do klienta, który obejmuje puby i inne punkty gastronomiczne, wzrósł o 0,4%.

Biorąc pod uwagę pozytywny wzrost PKB w październiku i listopadzie, a także fakt, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trwały do 18 grudnia, możliwe jest, że Wielka Brytania ledwo uniknęła spadku PKB w IV kwartale, tym samym utrzymując kraj poza recesją.

Według Biura Odpowiedzialności Budżetowej Wielka Brytania jest już w recesji. Czy jednak OBR może się mylić? Nie byłby to pierwszy raz. Pomimo zakłóceń gospodarczych spowodowanych przez ostatnie strajki, ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej sugerują, że wydatki konsumentów utrzymują się na dość dobrym poziomie. W każdym razie nawet jeśli gospodarka Wielkiej Brytanii rozwinęła się w IV kwartale, wzrost będzie prawdopodobnie anemiczny, a rok 2023 nadal może być bardzo trudny. MFW oczekuje, iż brytyjski PKB skurczy się w tym roku o 0,6%, co czyni Wielką Brytanię jedyną gospodarką G7, która według prognoz skurczy się w 2023 roku.



