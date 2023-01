Najważniejsze wydarzenia gospodarcze przyszłego tygodnia (30 stycznia – 3 lutego)

Na szczycie listy kluczowych wydarzeń gospodarczych znajdują się trzy decyzje dotyczące stóp procentowych, gdzie Rezerwa Federalna USA, Bank Anglii i Europejski Bank Centralny mają podnieść stopy procentowe. Następnie, piątkowy raport non-farm payrolls pokaże, czy największa gospodarka świata dodała w styczniu mniej miejsc pracy niż w grudniu. To będzie prawdopodobnie tydzień pełen emocji.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE (30 STYCZNIA - 3 LUTEGO):

Poniedziałek 30 stycznia

Brak istotnych zapowiedzi

Wtorek 31 stycznia

Brak istotnych ogłoszeń

Środa 1 lutego

Decyzja Rezerwy Federalnej USA w sprawie stóp procentowych

O ile Rezerwa Federalna podniesie jeszcze stopy procentowe? W grudniu Fed podniósł stopy procentowe o pół punktu procentowego, kończąc tym samym serię czterech kolejnych podwyżek o 0,75 punktu procentowego i sprowadzając stopę funduszy federalnych do docelowego przedziału 4,25%-4,5%. Obecnie decydenci wydają się być podzieleni co do tego, czy podnieść stopy o kolejne 0,5 punktu procentowego, czy też ograniczyć się do podwyżki o ćwierć punktu.

Tymczasem rynki nadal oczekują, że stopy spadną w 2023 roku. W obecnej sytuacji rynki wyceniają co najmniej pół punktu procentowego obniżek stóp w tym roku, co wydaje się optymistyczne, zwłaszcza przy bezrobociu na poziomie 3,5%, które jest najniższe od 50 lat. Najwyraźniej coś będzie musiało się zmienić w nadchodzących miesiącach.

Większość obserwatorów oczekuje, że Fed podniesie w środę stopy o 0,25 pkt proc. Patrick Harker z Fedu w Filadelfii i Lori Logan z Fedu w Dallas, którzy są głosującymi członkami Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), stwierdzili, że nie mieliby nic przeciwko podwyżce o ćwierć punktu. Po stronie tej opinii stoi także Christopher Waller, który wcześniej opowiadał się za bardziej agresywnymi podwyżkami stóp. Sugeruje to, że może istnieć rosnąca grupa członków FOMC, którzy popierają spowolnienie tempa podwyżek stóp.

W sytuacji, gdy rynki oczekują, że stopa końcowa będzie niższa niż cel Fedu, czyli 5% lub wyższa, a warunki finansowe ulegają rozluźnieniu, istnieje ryzyko, że inflacja może stać się bardziej problematyczna w nadchodzących miesiącach, chyba że Fed zresetuje oczekiwania. Mogliby to zrobić na wiele sposobów. Jednym ze sposobów jest podniesienie stóp o 0,5 punktu procentowego 1 lutego, co spowodowałoby przesunięcie górnej granicy docelowego przedziału stóp fed funds do 5%. Innym sposobem może być podwyżka o 0,25 punktu procentowego, ale przy jednoczesnym przekazaniu jastrzębich wskazówek, które dadzą rynkom do zrozumienia, że kolejne podwyżki będą miały miejsce i że stopy pozostaną na wysokim poziomie przez jakiś czas.

Czwartek, 2 lutego

Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych

Bank Anglii stoi przed dylematem, po tym, jak w grudniu podniósł swoją podstawową stopę procentową o 0,5 punktu procentowego do 3,5%. Niektórzy członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC), tacy jak Catherine Mann, prawdopodobnie będą nalegać na dalszą podwyżkę o pół punktu procentowego, aby rozwiązać problem rosnących cen. Inflacja nadal utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym, a brytyjska gospodarka okazała się nieco bardziej odporna w obliczu wyższych stóp, niż być może niektórzy się obawiali — w listopadzie PKB wzrósł o 0,1% miesiąc do miesiąca. Chociaż ostatnie obniżenie cen energii pomogło złagodzić presję inflacyjną, przy inflacji cen żywności wynoszącej wciąż 16%, Bank nie będzie chciał sprawiać wrażenia, że ustępuje w walce z inflacją.

Niektórzy członkowie MPC mogą jednak pokusić się o podniesienie kosztu kredytu o 0,25 punktu procentowego, powołując się na znane obawy o wpływ wyższych stóp na osoby spłacające kredyty hipoteczne. Obawy te mogą być nieco przesadzone, ponieważ rentowność obligacji, która pomaga kształtować koszty kredytów hipotecznych, prawie nie zmieniła się od listopadowego minimum dla pięcioletnich obligacji, chociaż rentowność obligacji dwuletnich wzrosła. W każdym razie, do tego obozu mogą należeć zewnętrzni członkowie RPP Silvana Tenreyro i Swati Dhingra, którzy głosowali za utrzymaniem podstawowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie w grudniu.

Niezależnie od tego, czy w czwartek członkowie komitetu podniosą stopy procentowe o 0,25 czy 0,5 punktu procentowego, decyzja w głosowaniu będzie prawdopodobnie podzielona.

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych

Najprawdopodobniej w czwartek EBC podniesie stopy procentowe o kolejne 0,5 punktu procentowego. Kilku członków Rady Zarządzającej opowiedziało się za wielokrotnym podnoszeniem stóp o pół punktu procentowego w ciągu najbliższych miesięcy, a prezes EBC Christine Lagarde, przemawiając w styczniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, zobowiązała się do "utrzymania kursu" w zakresie podwyżek stóp, dopóki inflacja nie powróci do celu EBC wynoszącego 2%.

W ubiegłym roku EBC podniósł stopy procentowe łącznie o 2,5 punktu procentowego, by ograniczyć gwałtowny wzrost cen, choć zwolnił tempo grudniowej podwyżki do 0,5 punktu z 0,75 punktu w listopadzie. Jednak członkowie Rady Zarządzającej, którzy chcieli kolejnej podwyżki o 0,75 punktu w grudniu, niekoniecznie stali się mniej jastrzębi, mimo że inflacja w strefie euro spadła poniżej 10%.

Na grudniowym posiedzeniu Lagarde zasygnalizowała, że w planach są trzy kolejne podwyżki stóp o pół punktu, co spowodowało wzrost kursu euro. Jednak rynki nie wydają się przekonane, że EBC będzie realizował swoje wytyczne, biorąc pod uwagę ryzyko, jakie wzrost kosztów pożyczek może przynieść bardziej zadłużonym członkom bloku, takim jak Grecja, Włochy i Portugalia.

Piątek, 3 lutego

Raport o zatrudnieniu w USA (styczeń)

Jak dotąd nie ma zbyt wielu dowodów na spowolnienie na amerykańskim rynku pracy, a tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły w tym miesiącu poniżej 200 tys. W grudniowych payrollsach odnotowano 223 tys. nowych miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła do 3,5% z 3,6%. Dla osób o mniej jastrzębich poglądach, średnie zarobki godzinowe okazały się niższe od oczekiwań i wzrosły o 4,6%, podczas gdy dane za listopad zostały zrewidowane w dół z 5,1% do 4,8%, co zmniejszyło obawy o presję na wzrost płac. W dalszym ciągu można odnieść wrażenie, że rynek zaczyna popadać w samozadowolenie, jeśli chodzi o tempo zmian stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, jednak podczas gdy stopa bezrobocia utrzymuje się na wieloletnim niskim poziomie, bank centralny USA ma niewielką motywację do obniżania stóp, gdy inflacja nadal pozostaje prawie 3 razy wyższa niż docelowe 2%. Oczekuje się że styczniowe payrollsy wyniosą 175 tys. osób, a stopa bezrobocia wzrośnie do 3,6%.

CMC Markets



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.