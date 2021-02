Nadzieje na pakiet stymulacyjny z USA podtrzymują nastroje

Piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA dał powód do niepokoju, że ożywienie gospodarcze w największej gospodarce świata zaczyna się osłabiać. Aktualizacja wykazała, że w zeszłym miesiącu utworzono 49 000 miejsc pracy, co zasadniczo było zgodne z badaniem przeprowadzonym przez Reuters. Odczyt grudniowy został skorygowany do -227 000 z -140 000. Stopa bezrobocia spadła z 6,7% do 6,3%, ale wskaźnik aktywności zawodowej obniżył się, co może częściowo wyjaśniać spadek stopy bezrobocia. W ujęciu rocznym średnie zarobki utrzymywały się na stałym poziomie 5,4%, co jest stosunkowo wysokim wynikiem i sugeruje, że wiele osób o niższych dochodach nie wróciło na rynek pracy. W trzecim kwartale 2020 roku gospodarka amerykańska wzrosła o 33,4%, po czym nastąpił wzrost o 4% w czwartym kwartale, więc obserwujemy gwałtowne spowolnienie. Raport o zatrudnieniu z zeszłego tygodnia podsyca narrację o wyczerpaniu ożywienia.

W piątek na rynkach obserwowaliśmy wzmożoną zmienność, kiedy Robinhood, aplikacja handlowa, która jest bardzo popularna wśród inwestorów detalicznych, ogłosiła, że zniosła ograniczenia handlowe dla Gamestop - spółki, która odnotowała kolosalne wahania w ostatnich tygodniach. Rynki akcji znalazły się pod niewielką presją w następstwie tej informacji. Europejskie indeksy zamknęły się nieco niżej, ale w trakcie sesji w USA S&P 500 zdołał zanotować kolejny rekord na zamknięciu.

Pod koniec ubiegłego tygodnia administracja Bidena zrealizowała plan podpisania pakietu stymulacyjnego o wartości 1,9 biliona dolarów bez wsparcia republikańskich ustawodawców. Prezydent Biden od dawna utrzymuje dobre stosunki z politykami, a także szuka konsensusu w różnych kwestiach ale tym razem jest zdeterminowany, aby na pierwszym miejscu postawić naród amerykański. Ten ruch stymulacyjny pomógł amerykańskim akcjom pobić rekord na zamknięciu. Janet Yellen, sekretarz skarbu USA, stwierdziła, że gospodarka USA może powrócić do pełnego zatrudnienia w przyszłym roku, jeśli przyjęty zostanie pakiet pomocy prezydenta Bidena w wysokości 1,9 biliona dolarów. Biden ostrzegł, że administracja w Pekinie stanie w obliczu ostrej „ekstremalnej konkurencji” ze strony Stanów Zjednoczonych, ale nie wykorzysta on taktyki Trumpa. Pozytywne nastroje w USA pod koniec minionego tygodnia pomogły azjatyckim rynkom akcji. Europejskie giełdy są na dobrej drodze do pozytywnego otwarcia.

Od początku stycznia indeks dolara amerykańskiego umacniał się. W miniony czwartek osiągnął najwyższy poziom od dwóch miesięcy, ale w piątek cofnął się w świetle danych o zatrudnieniu z USA. Mogą pojawiać się obawy, że gospodarka USA zwalnia, ale jej ożywienie należy rozpatrywać również w kontekście innych krajów. Według wstępnego raportu w ostatnim kwartale 2020 roku strefa euro skurczyła się o 0,7%. W zeszłym tygodniu Bank Anglii ostrzegł, że brytyjska gospodarka skurczy się o około 4% w pierwszym kwartale 2021 r. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w innych częściach świata, Stany Zjednoczone są nadal w stosunkowo dobrej kondycji.

Funt cieszył się w zeszłym tygodniu pozytywnym ruchem. BoE przewiduje, że brytyjska gospodarka zanotuje zdrowe ożywienie gospodarcze jeszcze w tym roku, ponieważ program szczepień powinien skłonić rząd do złagodzenia ograniczeń, co powinno ułatwić powrót do normalności. Poza tym brytyjski bank prawdopodobnie w najbliższym czasie nie wprowadzi ujemnych stóp procentowych, co było ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost kursu funta. W piątek indeks CMC GBP osiągnął najwyższy poziom od 11 miesięcy, częściowo wspomagany aktualizacją z rynku pracy USA. Wielka Brytania nadal pozostaje jednym z przodujących krajów na świecie pod względem szczepień. Około 17% populacji otrzymało już pierwszą dawkę. Jednak na froncie zdrowotnym nie wszystkie informacje na froncie zdrowotnym są pozytywne. Szczepionka AstraZeneca-Oxford nie jest skuteczna przeciwko południowoafrykańskiemu szczepowi koronawirusa.

Srebro zanotowało dużą zmienność w zeszłym tygodniu, gdy metal znalazł się pod atakiem inwestorów Reddit, podobnie jak wcześnie Gamestop. Podekscytowanie było krótkotrwałe, ponieważ giełdy instrumentów pochodnych zwiększyły wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego na kontraktach terminowych na srebro. W piątek metal oddał dużą część zysków notowanych wcześniej, ale zakończył powyżej minimów z końca stycznia. Ropa Brent i WTI zyskały w ubiegłym tygodniu odpowiednio 6% i 9%, ponieważ OPEC+ utrzymał poziomy wydobycia. Nadzieje związane z amerykańskim pakietem stymulacyjnym znalazły swój oddźwięk także na rynku energii. W weekend Bitcoin po raz pierwszy od początku stycznia osiągnął wartość powyżej 40 000 USD, jednak spadł ponownie poniżej 39 000 USD.

EURUSD – piątkowa świeca może sugerować bycze objęcie i jeżeli dojdzie do wzrostów, celem może być 50-dniowa MA przy 1,2143. Ponadto, kurs może ponownie przetestować 1,2349. Spadek poniżej 1,1952, może skierować notowania w okolice 1,1800.



GBPUSD – od końca września pozostajemy w trendzie wzrostowym, a w ostatnim czasie para dotarła do 33-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty utrzymają się, celem może być 1,4000. Wsparcie znajduje się przy poziomie 1,3541, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą poprowadzić kurs w okolice 0,8670. Wzrosty z tego miejsca mogą dotrzeć do oporu przy 0,8995, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

USDJPY – piątkowa świeca może być formacją spadającej gwiazdy, a ruchu spadkowy mógłby w takim wypadku dotrzeć w okolice 103,93, gdzie znajduje się 50-dniowa MA. Jeśli szerszy ruch wzrostowy zostanie utrzymany, celem może być 106 lub 107.



FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 49 punktów do 6,538

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 106 punktów do 14,162

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 31 punktów do 5,690



