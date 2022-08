Nadwyżka w handlu Chin osiąga rekordowe poziomy, rynki wyceniają kolejny ruch ze strony Fed

W ygląda na to, że rynki w Europie otworzą się nieco niżej, ponieważ rozpoczynamy nowy tydzień po tym, jak giełdy amerykańskie zamknęły się w mieszanych nastrojach, a ostatnie lipcowe dane handlowe z Chin wskazały na słaby popyt krajowy.

Wszelkie nadzieje, że Rezerwa Federalna USA może zmniejszyć tempo podwyżek stóp, otrzymały silny cios w piątek, kiedy lipcowy raport o zatrudnieniu pokonał nawet najbardziej optymistyczne przewidywania.

Niesamowicie dobra liczba przyniosła 528 tys. miejsc pracy w amerykańskiej gospodarce, co jest drugim najlepszym wynikiem w tym roku, podczas gdy czerwiec został zrewidowany w górę do 398 tys. Wzrost płac wyniósł 5,2%, co sprawiło, że perspektywa zmiany narracji przez Fed w sprawie podwyżek stóp stała się jeszcze bardziej odległa. Podwyżka o 75 punktów bazowych we wrześniu jest o wiele bardziej prawdopodobna.

Podczas gdy rentowności w USA mocno odbiły, kończąc tydzień wyżej i przełamując serię trzech tygodni strat z rzędu, amerykańskie giełdy również zakończyły tydzień na plusie.

Odporność rynku akcji jest godna uwagi, biorąc pod uwagę pogarszające się perspektywy gospodarcze. Chociaż prawdą jest, że rynek pracy w USA wygląda na mocny, nie oznacza to, że w kolejnych miesiącach będzie podobnie.

Zobaczyliśmy kolejny gwałtowny wzrost kredytów konsumenckich w USA w czerwcu, co pokazuje, że chociaż konsumenci są w stanie funkcjonować w otoczeniu wyższych cen, wydaje się, że jest to możliwe dzięki wyższym wydatkom poprzez karty kredytowe. Po spowolnieniu w maju do 23,79 mld USD, w czerwcu nastąpił wzrost o ponad 40 mld USD, co oznacza drugi najwyższy wynik w tym roku. Zwiększyło to dotychczasowy całkowity kredyt do 194,67 mld USD, co odpowiada sumie wyników z 2018 i 2019 r. .

Podczas gdy rentowności obligacji mocno odbiły, a dolar amerykański gwałtownie wzrósł, ceny ropy spadły, zbliżając się do najniższych poziomów od sześciu miesięcy i po raz pierwszy w tym roku znalazły się poniżej 200-dniowej SMA. Spadek z zeszłego tygodnia zniweczył wszystkie zyski z poprzednich dwóch tygodni, ponieważ rynki zareagowały na pesymistyczne prognozy BoE z zeszłego tygodnia, które sugerowały, że inflacja prawdopodobnie będzie dalej rosnąć, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w całej Europie.

Najnowsze dane dotyczące handlu w Chinach wydają się częściowo potwierdzać obawy o perspektywy gospodarcze. Podczas gdy eksport nadal się poprawia, skacząc do 18% w lipcu i pokonując oczekiwania po słabym II kwartale, import ma problemy.

Import wzrósł o 2,3% w lipcu, w porównaniu z 1% w czerwcu, ale ciągle był to wynik poniżej oczekiwań na poziomie 4%. Tłumaczy się go słabym zaufaniem konsumenckim oraz spowolnieniem w sektorze nieruchomości.

Wydaje się, że chiny nie będą w stanie osiągnąć swojego celu na poziomie 5,5% PKB, co już było wyceniane, kiedy w kwietniu ponownie wprowadzono ograniczenia związane z Covid-19.

W tym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na najnowszych danych o CPI z USA za lipiec po gwałtownym wzroście w czerwcu do 9,1%, czyli najwyższego poziomu od 40 lat. Nie bez znaczenia będzie również wstępny odczyt PKB Wielkiej Brytanii za II kw. Czy odczyt pokaże wynik na ujemnym terytorium?

EURUSD – tutaj niewiele się zmieniło, do czasu wyjścia ponad 1,0350 nastawienie pozostaje do dalszych spadków w stronę parytetu wymiany 1:1 oraz kolejnych wsparć na 0,9950 i 0,9660.

GBPUSD – wygląda dość silnie, tuż poniżej 1,2060, po odbiciu od 1,2000. 1,1980 stanowi kluczowe wsparcie, którego utrzymanie będzie przemawiać za dalszymi wzrostami w stronę 1,3000.

EURGBP – w piątek na krótko wyszedł powyżej 200-dniowego SMA, po czym spadł. Nadal mamy opór w okolicy 0,8480, wsparcie jest na 0,8300.

USDJPY – wzrósł powyżej 134,80 i 50-dniowej SMA otwierając sobie drogę do 136,30, a nawet 137,50. Wsparcie znajduje się w okolicy 134,40/50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów wyżej, na poziomie 7458.

DAX – oczekuje się otwarcia 42 punkty niżej, na poziomie 13620.

CAC40 – możliwe otwarcie 25 punktów niżej, na poziomie 6488.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.