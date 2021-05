Nadchodzący wzrost zatrudnienia w Wielkiej Brytanii

W tygodniu, w którym gospodarka Wielkiej Brytanii weszła w kolejny etap łagodzenia ograniczeń, europejskie giełdy nie potrafiły obrać kierunku, w którym chcą się poruszać, jednocześnie wszyscy główni beneficjenci ostatniego złagodzenia ograniczeń zauważyli presję sprzedażową na cenach akcji. Rynki amerykańskie również przeszły podobnie negatywną sesję z Nasdaq psującym nastroje inwestorów. Rynki z trudem zamknęły się niewiele powyżej swoich dołków. Pomimo wczorajszych spadków, giełdy europejskie nadal wydają się mniej wrażliwe niż te w USA, choć w dużej mierze wynika to z faktu, że są one również tańsze.

Kiedy patrzymy na dzisiejsze otwarcie w Europie, które zapowiada się pozytywne po przyzwoitym wzroście w Azji, oczekuje się, że w centrum uwagi będą najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Wielkiej Brytanii. Funt wydawał się dość silny w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ rośnie optymizm, że liczba osób przebywających na zasiłkach dla bezrobotnych, wciąż liczona w milionach, zacznie się zmniejszać, gdy gospodarka będzie kontynuowała proces ponownego otwierania. W lutym bezrobocie ILO w Wielkiej Brytanii spadło do 4,9%, z poziomu 5,1% pod koniec poprzedniego roku. Jest całkiem jasne, że rządowy program wsparcia bezrobotnych, który będzie trwał do trzeciego kwartału 2021 r., nadal maskuje skutki pandemii. Oznacza to, że jej wpływ na brytyjski rynek dopiero zacznie być widoczny pod koniec tego roku. Na razie perspektywa pozostaje pozytywna, co wydaje się przejawiać w ostatnich miesięcznych zmianach liczby bezrobotnych, które pokazały niespodziewany spadek w marcu do 7,3%. Ta tendencja ma się utrzymać w kwietniu, ze stopniowym ruchem w kierunku 7%, dzięki ponownemu otwarciu sporej liczby przedsiębiorstw. Chociaż perspektywy bezrobocia wydają się bardziej pozytywne, gdy zbliżamy się do miesięcy letnich, nie oznacza to, że nie mogą wzrosnąć, ponieważ zbliżając się do końca roku efekty programu wsparcia bezrobotnych zaczną zanikać. Wiele miejsc pracy, które istniały ponad rok temu, prawdopodobnie nie powróci. Bank Anglii wskazał, że spodziewa się wzrostu bezrobocia, ale mniejszego niż zakładał w lutym, kiedy jego prognozy sięgały 7,7%. Zostały one skorygowane do 5,2% na koniec roku, a następnie do 4,7% w drugim kwartale 2022 r. Nadal jest wiele rzeczy, które mogą się nie udać, ponieważ rozprzestrzenienie się wariantu indyjskiego wpłynęłoby na opóźnienie całkowitego otwarcia gospodarki UK.

EURUSD – odbił się od 1,2050 w zeszłym tygodniu i wydaje się być nastawiony na ponowny test obszaru 1,2180. Wzrost powyżej 1,2180 da kolejną szansę na atak okolic 1,2345. Najbliższe wsparcia pozostają na poziomie 1,2040 i 1,1980.

GBPUSD – utrzymanie się powyżej 1,4020 pozwala na kontynuację wzrostów do ostatnich szczytów na 1,4180, a nawet tegorocznego maksimum przy 1,4240. Zejście poniżej 1,4000 będzie oznaczać powrót do 1,3920.

EURGBP – wczorajsze przełamanie zeszłotygodniowego minimum na 0,8560 przemawia za ruchem w kierunku 0,8470.

USDJPY – najbliższy opór znajduje się w okolicy 109,80, po którego przełamaniu będziemy mogli się spodziewać ruchu w kierunku 110,20. Wsparcie linii trendu ze styczniowych minimów znajduje się teraz na poziomie 108,50, spadek poniżej 108,00 otwiera perspektywę dalszych spadków w kierunku 106,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 60 punktów wyżej, na poziomie 7092.

DAX – oczekuje się otwarcia 96 punktów wyżej, na poziomie 15492.

CAC40 – możliwe otwarcie 37 punktów wyżej, na poziomie 6404.



