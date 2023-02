Na Wall Street realizacja zysków? Spodziewany wzrost inflacji w Niemczech

Z jednodniowym opóźnieniem inwestorzy zza oceanu zareagowali na pełne obaw wystąpienie Powella w Economic Club. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział, że zaskakująca siła rynku pracy sprawia, że obniżenie inflacji zajmie więcej czasu i będzie wymagało wyższych stóp procentowych, niż wielu inwestorów przewidywało.

Uwaga inwestorów skupi się na odczycie inflacji w największej gospodarce Europy. Oczekiwania wskazują na wzrost styczniowej inflacji CPI w ujęciu rocznym z 8,6% do 8,9%. Zatem na otwarciu sesji we Frankfurcie można spodziewać się sporej zmienności. Od 3 lutego indeks Germany 40 pozostaje w ruchu bocznym w dość wąskim zakresie wahań. Dane te mogą być katalizatorem, który wyrwie indeks z boczniaka.

Wyzwaniem dla niemieckiego przemysłu jest całkowite uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Przez dziesięciolecia Niemcy korzystały z taniego i dostępnego w dużych ilościach rosyjskiego gazu ziemnego, który ostatecznie napędzał bazę produkcyjną tej gospodarki. Szok cenowy nastąpił po dekadzie cen oscylujących wokół 20 euro. Kompleks chemiczny wokół miasta Leuna, to zagłębie przemysłu chemicznego. W kompleksie mieści się obecnie ponad 100 firm i 15000 pracowników, produkujących 12 milionów ton produktów, od gazów po chemikalia. Około 90% całego przemysłu Niemiec zależy od tego regionu.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów poza CAC40 przecenionym o 0,18%. Pozostałe giełdy zyskały od 0,15% do 0,6%. W zupełnie innych nastrojach kończyli dzień gracze za oceanem. Czy to efekt realizacji zysków, czy wzrost obaw po wystąpieniach Powella i regionalnych szefów Fed? Dow Jones finiszował ze stratą 207 pkt., czyli 0,61%. S&P500 i Nasdaq Composite spadły odpowiednio o 1,11% i 1,68%.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości tracą po tym, jak Wall Street oddała część zysków. Byki może wspierać nadzieja, że chińska gospodarka szybko się odrodzi po odejściu od polityki zero covid, a zachodnie gospodarki unikną recesji. Niemniej handel pozostaje niestabilny. Inflacja, widmo recesji i geopolityka są największymi z obaw. Indeks giełdy w Tokio traci 0,21%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,35%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,08%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,34%), Szanghaj (0,71%), Singapur (-0,86%), Tajwan (-0,09%), Indonezja (0,13%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,3%.

Przy zupełnie pustym kalendarzu, wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej zakończyła się wzrostem wszystkich benchmarków, ponownie przy niskim wolumenie. Zatrzymanie spadków EURUSD w okolicach 1,07 wspierało byki, jak również całkiem dobre nastroje panujące na głównych parkietach Starego Kontynentu. Po czterech tygodniach dreptania w miejscu, poniedziałek przyniósł wyprzedaż akcji, a wtorkowe płaskie granie można potraktować jako uspokojenie nastrojów przy znaczącym spadku aktywności. Z technicznego punkty widzenia, byki obroniły wsparcie dla WIG20 w okolicach 1870 pkt., co może wskazywać kierunek na kolejne dni. Wyjście dołem z konsolidacji stawi w uprzywilejowanej sytuacji niedźwiedzie, a wygenerowanie głębszej korekty rajdu rozpoczętego w październiku jest tak samo prawdopodobne jak atak na pułap 2000 pkt.

Taka korekta byłaby czymś normalnym, a nawet pożądanym. Póki co efekt stycznia osłabł przynajmniej na jakiś czas, ale wciąż nie widać chętnych do pozbywania się akcji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 805 mln złotych. WIG zyskał 0,76%, a WIG20 dodał do dorobku 0,85%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,69%, meldując na poziomie 1899 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,62%, a sWIG80 zyskał 0,36%.

Choć od wczoraj widać stabilizację kursu PLN, to od publikacji payrollsów złoty tracił do głównych walut, a w szczególności do dolara.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,33.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,74.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,41.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,80.

PLNJPY – para handlowana jest po 29,90.



