Na rynki powrócił lekki optymizm, jednak to nie koniec wyzwań dla inwestorów

Obawy o bezpieczeństwo systemu bankowego w USA

Obawy o bezpieczeństwo systemu bankowego w USA odeszły chwilowo w zapomnienie, a First Citizens BancShares Inc. Zawarł umowę przejęcia wszystkich depozytów i pożyczek upadłego Silicon Valley Bridge Bank od Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC). Nieco tym samym uspokoił rynki.

Niemniej, na horyzoncie wciąż widać czarne chmury. Bank of America twierdzi, że pojawiła się kolejna bańka. Analitycy Bank of America twierdzą, że fundusze rynku pieniężnego są nowym, gorącym aktywem. Wskazują, że aktywa zarządzane przez fundusze pieniężne przekroczyły już 5,1 biliona dolarów. Takie napływy miały miejsce podczas kryzysu finansowego w 2008 r. i podczas paniki Covid-19. Kiedy banki pożyczają od Fed w sytuacji awaryjnej, zaostrzają standardy udzielania pożyczek, co z kolei skutkuje mniejszą akcją kredytową. To natomiast prowadzi do mniejszego optymizmu małych firm, co ostatecznie będzie miało wpływ na rynek pracy. Kolejną niewiadomą jest koniec moratorium na spłatę kredytów studenckich. Spłata pożyczek studenckich będzie musiała zostać wznowiona do końca sierpnia lub być może wcześniej, w zależności od decyzji Sądu Najwyższego. Oznacza to, że ​​45 Amerykanów ludzi będzie musiało ponownie zacząć spłacać pożyczki i wcale nie jest pewne jaki odsetek nie będzie w stanie temu sprostać. Otwartą pozostaje kwestia nieruchomości komercyjnych, które stanowią 40% wszystkich pożyczek udzielanych przez banki spoza pierwszej 25-tki pod względem aktywów. W najgorszym przypadku możliwe jest, że między mniejszymi bankami a nieruchomościami komercyjnymi rozwinie się „pętla zagłady”, w której obawy o kondycję tych banków prowadzą do ucieczki depozytów.

Rozpoczynająca tydzień sesja na głó wnych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich benchmarków, co pozwoliło odrobić część piątkowej wyprzedaży. Jednak wysoki wynik “procentowy” zawdzięczamy tylko wysokiemu otwarcia, bo sam przebieg sesji był bardzo spokojny. Najwięcej, bo 1,29% zyskał IBEX35. Pozostałe indeksy wzrosły od 0,90% (CAC40) do 1,21% (FTSE MIB). Dax powrócił powyżej pułapu 15000 pkt. Za to nie tak oczywiście zakończył się handel za oceanem. Ostatecznie Dow Jones zyskał 194 pkt., czyli 0,60%. S&P500 zakończyły handel skromnym zyskiem 0,16%. Nasdaq Composite finiszował pod kreską, tracąc 0,47%.

Azjatyckie rynki akcji są dziś w lekko optymistycznych nastrojach, a inwestorzy nadal zmagają się z zaostrzającymi się warunkami monetarnymi i utrzymującymi się obawami związanymi z globalnym kryzysem bankowym. Szereg banków centralnych, w tym Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Hongkongu i na Filipinach, nadal podnosi stopy procentowe. Inwestorzy zareagowali również na dane pokazujące, że roczna stopa inflacji w Japonii spadła z 41-letnich szczytów, odzwierciedlając złagodzenie globalnej presji inflacyjnej i spowolnienie aktywności gospodarczej na całym świecie. Giełda w Tokio traci 0,1%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,95%, a koreański KOSPI rośnie o 0,68%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,71%), Szanghaj (0,,05%), Singapur (0,39%), Sensex (-0,13%), Indonezja (0,68%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,72%.

Poniedziałkowa sesja na parkiecie przy Książęcej zakończyła odrabianiem solidnych strat z piątku, w ślad za poprawą nastrojów na głównych europejskich parkietach. Martwić może fakt, że odbicie nie było poparte wzrostem obrotów, co sugerować może, że popyt nie jest gotowy na większe zaangażowanie gotówki w kupno akcji.

Dla indeksu blue chipów, zagranica ma kluczowe znaczenie. Ubiegły tydzień był najgorszym od niemal roku. Jednak zagrożenia dla stabilności systemowej amerykańskich banków nie odeszły w zapomnienie i wciąż można spodziewać się nerwowych reakcji uczestników rynku, a nastroje z tym związane mogą być ważniejsze niż pojedyncze odczyty makroekonomiczne. Od samego startu notowań widać było lekką nerwowość w poczynaniach graczy, którzy naśladowali ruchy na giełdzie we Frankfurcie, Paryżu, czy Mediolanie. Po wysokim otwarciu, już po godzinie WIG20 osiągnął swoje minimum i od tego momentu wspinał się na coraz to wyższe poziomy. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań, który był jednocześnie poziomem otwarcia. Od strony technicznej, WIG20 próbuje bronić wsparcia w okolicach 1700 pkt.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł raptem 720 mln złotych. WIG zyskał 0,85%, a WIG20 dodał do dorobku 1%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,18%, meldując się na poziomie 1710 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,31%. sWIG80 wzrósł o 1,22%.

Złoty w stosunku do głównych walut pozostaje w szerokim trendzie bocznym:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,34.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,33.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,74.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,10.



