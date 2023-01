Na rynkach wyczekiwanie przed najważniejszym tygodniem kwartału

Już od dłuższego czasu widać, że inwestorzy wyczekują na najważniejsze wydarzenia, które zaplanowano na ten tydzień. Początek lutego może okazać się triggerem, który wyznaczy kierunki dla giełd i głównych walut na najbliższe dwa miesiące. W środę FOMC podejmie decyzję o wysokości kosztu pieniądza, gdzie podwyżka stóp procentowych w dużej mierze jest już wyceniona przez rynki, jednak to konferencja prasowa Jerome Powella będzie języczkiem uwagi.

Część uczestników rynku obstawia, że pod koniec roku Fed zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp. Dane o inflacji, a szczególne PCE bazowe dają podstawę do takiej spekulacji. Inflacja wyhamowuje i od polityki Fed będzie zależeć miękkie lądowanie gospodarki USA. Dzień później Bank Anglii i EBC podejmuje decyzję o wysokości stóp procentowych. Szefowa EBC, już podczas wystąpienia w Davos, zakomunikowała rynkom, że bank podniesie stopę referencyjną o 50 pb. Tydzień zakończy się raportem Departamentu Pracy o kondycji napiętego rynku pracy. Dobrą wiadomością dla Rezerwy Federalnej jest to, że dynamika wzrostu płac spowalnia, więc presja inflacyjna maleje. Nie wolno zapomnieć, że ten tydzień będzie najważniejszym jeśli chodzi o raporty amerykańskich koncernów. Jednym tchem można wymieniać nazwy gigantów biznesu, którzy pochwalą się zarobkami. Ponad sto znaczących spółek przedstawi swoje raporty kwartalne, a te nie zapowiadają się rewelacyjnie.

Poniedziałkowa sesja na głównych parkietach Europy upłynęła w niewielkiej przewadze niedźwiedzi. Poza FTSE 100 (0,25%) benchmarki przez cały dzień przebywały pod kreską, przygotowując się na komunikaty płynące z banków centralnych. Krótko mówiąc, na głównych giełdach Starego Kontynentu wiało nudą z powodu wyczekiwania na kluczowe wydarzenia. Widać to na przykładzie Daxa, który od dwóch tygodni pozostaje w trendzie bocznym w minimalnej zmienności. Prawdopodobnie taka sytuacja może utrzymać się do czasu decyzji Fed, EBC i Banku Anglii. Na Wall Street, inwestorzy ostrożnie podchodzili do tematu kontynuacji styczniowego rajdu. Dow Jones spadł o 261 pkt., czyli 0,77%, S&P500 stracił 1,30%, a Nasdaq Composite, który w ostatnich dniach radził sobie najlepiej zakończył sesję 1,96% niżej.

Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości tracą w ślad za spadkową sesją w Europie i na Wall Street. Traderzy czekają na decyzję Rezerwy Federalnej i również oczekują odczytów z chińskiej gospodarki, która jest kołem napędowym regionu. To, co napędza inwestorów, to nadzieja, że zachodnie gospodarki unikną recesji. Indeks giełdy w Tokio traci 0,22%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,15%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,74%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,22%), Szanghaj (-0,50%), Singapur (-0,38%), Tajwan (-1,42%), Indonezja (-0,45%). Indeks Asia Dow traci 0,85%.

Podczas pierwszej sesja tygodnia na GPW dominowała czerwień, podobnie jak na wiodących parkietach Europy. Od strony technicznej nic się nie zmieniło. WIG20, podobnie jak jego odpowiedniki na zachodzie Europy, od kilku dni pozostają w ruchu bocznym. Inwestorzy z jednej strony wierzą, że banki centralne odejdą w niedalekiej przyszłości od agresywnej polityki walki z inflacją, a podwyżki stóp procentowych zwolnią i pod koniec roku zobaczymy ich pierwszą obniżkę. Z drugiej zaś strony widmo recesji wciąż zagraża globalnym gospodarkom. Po trwającym kilka tygodni rajdzie, korekta jest czymś normalnym, a nawet pożądanym i taki scenariusz jest prawdopodobny. Na razie benchmark blue chipów ugrzązł w ruchu bocznym z dużą szansą zarówno na wyjście górą, jak i dołem. Od pierwszej tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Po trudnym 2022 roku, wchodzimy w 2023 r. z nadzieją, że uda się pokonać problemy gospodarcze. Póki co efekt stycznia jeszcze działa, a bliskość pułapu 2000 pkt. jest łakomym kąskiem dla byków.

Obrót na szerokim rynku od trzech spada i wyniósł 945 mln złotych. WIG stracił 1,11%, a WIG20 oddał z dorobku 1,13%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,14%, meldując się na poziomie 1911 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,66%, a sWIG80 stracił 0,06%.

Od początku ubiegłego tygodnia złoty pozostaje stabilny w do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,36.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,34.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,69.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,00.



