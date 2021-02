Na rynkach ostrożny optymizm przed raportem NFP z USA

Poza FTSE 100, rynki akcji w Europie odnotowały wczoraj solidne wzrosty. Obawy związane z sytuacją na Reddicie zniknęły na dobre. Optymizm, że nowa administracja Bidena zmierza w kierunku przyjęcia pakietu stymulacyjnego poprawiał nastroje inwestorów. Przyczyniły się do tego również postępy w szczepieniach.

Wczoraj Bank Anglii wypełnił oczekiwania ekonomistów, utrzymując stopy procentowe i kontynuując program skupu aktywów. Rozmawiano również na temat ujemnych stóp procentowych, ale wydaje się, że Bank Anglii skorzystałby z tej możliwości dopiero w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Wzrost w ostatnim kwartale 2020 r., podobnie jak w pierwszym kwartale tego roku, prawdopodobnie ucierpi w wyniku lockdownu, ale w pozostałej części 2021 r. gospodarka oczekuje szybkiego ożywienia. Szef BoE, Andrew Bailey, powiedział, że banki powinny przygotować się na ujemne stopy procentowe, aby poradzić sobie z taką polityką, jeżeli zostanie ona wprowadzona. Jednak jeśli BoE nie zdecydował się do tej pory na ujemne stopy procentowe, jest mało prawdopodobne, aby zrobił to w dalszej części tego roku, kiedy liczba obostrzeń powinna się systematycznie zmniejszać. Indeks CMC GBP osiągnął najwyższy poziom od 11 miesięcy, ponieważ traderzy byli zdania, że ujemne stopy nie zostaną wprowadzone. Siła funta jest po części przyczyną słabych wyników FTSE 100.

O godzinie 14:30 poznamy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem z USA, który będzie uważnie obserwowany. Oczekuje się, że w zeszłym miesiącu dodano 50 000 miejsc pracy, co oznaczałoby znaczną poprawę w stosunku do 140 000 utraconych w grudniu. Szacuje się, że bezrobocie utrzyma się na poziomie 6,7%, a średnie roczne zarobki utrzymają się na stałym poziomie 5,1%. Wskaźnik aktywności zawodowej mierzy siłę roboczą, która obejmuje zatrudnionych i bezrobotnych, którzy aktywnie poszukują pracy. Ekonomiści spodziewają się jego spadku do 61,3% z 61,5%. Gdyby tak było, może to oznaczać, że niektórzy bezrobotni zrezygnowali z poszukiwania pracy, być może ze względu na tak słabe warunki. Raport o zatrudnieniu ADP za styczeń wyniósł 174 000, przy prognozie 49 000. Co więcej, raport grudniowy został skorygowany z -123 000 na -78 000. Dobre wieści nadeszły również z aktualizacji dotyczącej liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Odczyt spadł z 812 000 do 779 000 - najniższego poziomu od dwóch miesięcy. Usługi stanowią około 70% produkcji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, więc wzrost w raporcie ISM non-manufacturing za styczeń do 58,7 z 57,7 dobrze wróży. Co ciekawe, składnik zatrudnienia wyniósł 55,2, w porównaniu z 48,7 - ta duża zmiana sugeruje, że pracodawcy przezwyciężyli swoje poprzednie obawy dotyczące zatrudniania nowych pracowników. Wcześniej w tym tygodniu aktualizacja produkcji ISM wyniosła 58,7 w porównaniu z 60,5 w grudniu. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł z 51,7 do 52,6.

Prezydent Biden nalega na pakiet stymulacyjny o wartości 1,9 biliona dolarów, który pomoże ożywić amerykańską gospodarkę. Grupa republikańskich senatorów wyraziła poparcie dla pakietu pomocowego w wysokości 618 miliardów dolarów. Gdybyśmy ujrzeli solidne dane dotyczące zatrudnienia, mogłoby to wyeliminować potrzebę szybkiego zatwierdzenia planu wydatków. Z drugiej strony słaby raport prawdopodobnie nasili apele o zdecydowaną reakcję fiskalną.

Włoski FTSE MIB nadal zyskiwał na wartości po środowej wiadomości, że Mario Draghi, były szef Europejskiego Banku Centralnego (EBC), otrzymał zadanie podjęcia próby powołania nowego rządu. Były bankier centralny ma spotkać się w weekend z różnymi partiami politycznymi, co może stanowić nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę, że Partia Lega zapowiedziała, że nie będzie popierać rządu Draghiego, jeśli ma poparcie Ruchu Pięciu Gwiazd.

Indeks S&P 500 osiągnął zeszłej nocy nowy rekord wraz z przejęciem kontroli przez byki. W Azji rynki akcji odrobiły część wczorajszych strat dzięki ogólnie pozytywnemu nastrojowi. Indeks CMC USD osiągnął najwyższy poziom od 21 grudnia w nadziei, że amerykańska gospodarka pozostanie relatywnie silna, zwłaszcza że w przygotowaniu jest dodatkowy program stymulacyjny. Kurs EURUSD znajduje się poniżej poziomu 1,2000 - najniżej od dwóch miesięcy. Złoto również zanotowało spadek do najniższego poziomu od dwóch miesięcy z powodu wzrostu kursu dolara. Srebro, miedź i platyna ucierpiały w wyniku pozytywnego ruchu dolara.

O 14:30 Kanada opublikuje dane dotyczące zatrudnienia. Przewiduje się, że bezrobocie wyniesie 8,9%, w porównaniu z 8,6%. Oczekuje się, że odczyt zmiany zatrudnienia wykaże utratę 47 500 miejsc pracy w zeszłym miesiącu, a w grudniu 62 600 miejsc pracy.

EURUSD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2140, perspektywa pozostaje spadkowa. Poziom 1,18000 stanowi wsparcie. Jeżeli szerszy trend wzrostowy utrzyma się, może dojść do retestu 1,2349.

GBPUSD – od końca września poruszaliśmy się w trendzie wzrostowym, w zeszłym tygodniu para dotarła do 33-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie utrzyma się, celem może być poziom 1,4000.Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,3542, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą doprowadzić do 0,8670. Wzrost z tego miejsca może skierować kurs na 0,8995, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

USDJPY – od początku stycznia para notuje wzrosty, a wczoraj dotarła do 12- tygodniowego szczytu. Dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 103,91, trend wzrostowy powinien być kontynuowany i może doprowadzić do poziomu 106,00. Powrót i przełamanie 103,91, może skierować parę w okolice 102,59.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 1 punkt do 6,504

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 30 punktów do 14,090

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 24 punkty do 5,632



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.