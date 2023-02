Na GPW odbicie. Będzie trwałe, czy to tylko chwilowa zmiana nastrojów?

Gospodarka USA wydaje się wykazywać siłę na początku tego roku, po solidnym wzroście pod koniec 2022 r.

Produkt krajowy brutto, szeroka miara towarów i usług wytwarzanych w całych Stanach Zjednoczonych, wzrósł w czwartym kwartale o 2,7% rocznie, po uwzględnieniu czynników sezonowych i inflacji. To wynik poniżej szacunków na poziomie 2,9% i wolniej niż wzrost o 3,2% w trzecim kwartale. Korekta w dół odzwierciedlała przede wszystkim wolniejsze wydatki konsumpcyjne pod koniec ubiegłego roku. Wchodząc w ten rok, analitycy przewidywali, że gospodarka się schłodzi, ale ostatnie dane pokazują silny rynek pracy i wyższe wydatki konsumentów. Te oznaki siły mogą utrzymać presję na wzrost cen i skomplikować wysiłki Rezerwy Federalnej, zmierzające do okiełznania inflacji. W najnowszym raporcie o PKB, inflacja została zrewidowana w górę w czwartym kwartale. Indeks cen wydatków konsumpcyjnych, preferowany wskaźnik Fed, wzrósł w sezonowo wyrównanym rocznym tempie do 3,7% w stosunku do poprzedniego kwartału. Bazowy PCE, bez kosztów żywności i energii, został zrewidowany do 4,3% z 3,9%. Pamiętajmy, że Fed celuje w inflację na poziomie 2%.

Od początku lutego, zrówno Dow Jones, S&P500, jak i Nasdaq100 nie mają siły wspinać się na wyższe poziomy, co zaowocowało tym, że lokalne wsparcia zostały przebite. Po czterech dniach spadków, wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się lekkim odbiciem. Dow Jones wzrósł o 108 pkt., co oznacza wzrost o 0,33%, S&P500 walczy o powrót powyżej okrągłego poziomu 4000 pkt., zyskując 0,53%, a Nasdaq Composite wzrósł o 0,72%. Na głównych parkietach Europy był to drugi dzień odrabiania strat. Jedynie FTSE100 po serii ustanawiania historycznych rekordów cofnął się o 0,29%. Mediolan i Madryt zyskały po 0,65%. Dax zakończył dzień na plusie 0,49%. CAC40 wzrósł o 0,25%, a Stoxx 600 skromne 0,06%.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku inwestorzy są dziś w mieszanych nastrojach po tym, jak minutki z posiedzenia Fed pokazały, że bankierzy spodziewają się utrzymania wysokich stóp procentowych, a PCE core odnotował niższy spadek niż tego oczekiwały rynki. Z jednej strony inwestorzy wyceniają odbicie chińskiej gospodarki po odejściu od polityki zero covid, a z drugiej zaś inflacja, widmo recesji i geopolityka pozostają największymi z obaw. Nikkei zyskuje 1,17%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,20%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,55%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,12%), Szanghaj (-0,55%), Singapur (0,64%), Tajwan (1,43%), Indonezja (0,10%). Indeks Asia Dow traci 0,51%.

Po pięciu z rzędu dniach wyprzedaży spółek z indeksu WIG20, na parkiecie przy Książęcej warszawskie byki stwierdziły, że czas powrócić do gry. Wczorajsza sesja mogła być tylko odreagowaniem znacznych spadków w dodatku na mizernym obrocie. Oczywiście, solidne wzrosty podczas wczorajszej sesji cieszą, ale do powrotu optymizmu daleka droga. Po części wpływ na rodzimych graczy miał fakt, że europejskie parkiety również zyskiwały. Jednak dane napływające z polskiej gospodarki są dalekie do powrotu do jej zdrowia. Przy wysokiej inflacji wzrosło bezrobocie. Sprzedaż detaliczna w styczniu w ujęciu miesięcznym tąpnęła z 12,9% do minus 22,8%. Od strony technicznej, mieliśmy reakcję na skrajne wyprzedanie rynku, co wskazywało RSI. Jak na razie jest to tylko korekcyjne odbicie, a czas pokaże, czy byki doszły do wniosku, że taniej już nie będzie. WIG20 wcześniej przetestował od spodu rozbite wsparcie w okolicach 1870 pkt., a zatem to, czego można było się spodziewać, czyli pogłębienie spadków poziomu 1800 punktów stało się faktem i przy tym poziomie kupujący wkroczyli do gry. Wczorajsza sesja pokazała chęć powrotu powyżej tego poziomu. Pytanie brzmi, czy powrót będzie trwały. Jest jeszcze przestrzeń do większego odbicia, ale pogłębienie spadków również pozostaje w grze.

Głębsza korekta byłaby czymś normalnym, a nawet pożądanym w rajdzie rozpoczętym w październiku 2022 r. Obrót na szerokim rynku wyniósł 760 mln złotych. WIG zyskał 1,32%, a WIG20 dodał do dorobku 1,55%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,38%, meldując się na poziomie 1834 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,02%, a sWIG80 wzrósł o 0,59%.

Od publikacji payrollsów złoty systematycznie tracił do głównych walut, ale od kilku dni notowania waluty stabilizują się na wysokich poziomach:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,36.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,72.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,46.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,77.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,20.



