Na giełdach sielanka przed ważnymi wydarzeniami

Na rynkach finansowych zdają się panować wyśmienite nastroje wspierane przez... nie najlepsze dane ze Stanów Zjednoczonych, wskazujące na możliwą kapitulację Fed w cyklu podwyżek, a także nadzieje na to, że otwarcie chińskiej gospodarki i tamtejsze stymulusy, dźwigną wzrost gospodarczy na świecie. Również sentymentowi może sprzyjać dalszy spadek cen gazu i taryf dla przedsiębiorstw, co zmniejszać może ryzyko głębszej recesji oraz silniejszego uderzenia w rynek pracy.

Pozytywny sentyment z rynku amerykańskiego i azjatyckiego również jest widoczny na warszawskim parkiecie. W szczególności dobrze zdają sobie radzić mniejsze spółki i indeks sWIG80 jest tym, który wychodzi na prowadzenie w miesięcznej stopie zwrotu. Szeroki WIG oraz indeks największych spółek notowanych przy Książęcej, WIG20, mogą pochwalić się wzrostami o nieco ponad 8 proc. w ujęciu miesięcznym. mWIG40, od ostatniego tygodnia grudnia, zyskał około 7 proc., natomiast indeks mniejszych spółek, sWIG80, poszybował o prawie 10 proc. Tu nie sposób nie zwrócić uwagi na spółki takie jak PlayWay czy PCC Rokita. Wydaje się, że są to motory napędowe tego indeksu ze względu na swoje wagi. Za akcje PCR płacono w październiku około 70 zł, pod koniec stycznia kosztowały 120 zł. Z kolei cena akcji producenta gier wynosiła w tym samym czasie odpowiednio około 240 zł, a obecnie to ponad 400 zł. Choć sentyment do polskiej giełdy może w całokształcie nie jest rewelacyjny, to inwestorzy zdają się dostrzegać poszczególne spółki, skupiając się na nich, a następnie windując cenę ich akcji.

Poland 20 - Mar 2023, źródło: platforma Next Generation CMC Markets

Niemniej jednak w najbliższym czasie karty mogą rozdawać Amerykanie. To za oceanem trwa sezon wyników kwartalnych, a inwestorzy czekają na gigantów branży IT. Zbliżające się wyniki Microsoftu czy Apple mogą wpłynąć na dalsze zachowanie głównych indeksów. Również zbliżamy się do lutowej decyzji Rezerwy Federalnej USA w sprawie stóp procentowych oraz do decyzji EBC. O ile w USA inwestorzy bagatelizują wypowiedzi przedstawicieli Fedu i nie wierzą w utrzymanie stóp powyżej 5 proc. w 2023 r., to w strefie euro cykl może utrzymywać tempo. Według ostatnich wypowiedzi przedstawicieli EBC bank centralny jest gotowy do podniesienia stóp procentowych o 50 pb. w lutym oraz w marcu, a także do kontynuacji cyklu zacieśniania polityki monetarnej w kolejnych miesiącach. Takie nastawienie może przeczyć ostatnio obserwowanemu silnemu odbiciu na giełdach w Europie.

W Polsce z kolei to, co może niepokoić inwestorów, to oczekiwania NBP mówiące o ujemnym PKB oraz wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Wczoraj obrót na szerokim rynku wyniósł 1,15 mld złotych. WIG zyskał 1,38%, a WIG20 dodał do dorobku 1,63%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,61%, meldując się na poziomie 1951 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,78%, a sWIG80 zyskał 0,93%.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets



