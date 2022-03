Na giełdach powiew optymizmu. WIG20 testuje ważne miejsce

W torkowa sesja na globalnych rynkach akcji to powrót optymizmu. Jastrzębi przekaz Powella został z radością odebrany przez obóz byczo nastawionych graczy.

Kupujących wspierał prezes Fed w St. Louis, James Bullard, który jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych powiedział “im szybciej, tym lepiej”. Rezerwa Federalna musi działać agresywnie i podnieść stopy procentowe w USA na tyle szybko, żeby łagodnie ograniczyć działalność gospodarczą i utrzymać inflację pod kontrolą, powiedział we wtorek. Bullard opowiedział się za podniesieniem w tym roku stopy procentowej do 3%. Stopa funduszy federalnych 2% to poziom neutralnej stopy procentowej, która nie stymuluje gospodarki ani nie tłumi popytu. Zatem podniesienie stopy funduszy do 3% w tym roku byłoby „lekko restrykcyjne” i pomogłoby stłumić inflację. Niemniej gro ekonomistów uważa, że tak asekuracyjne podejście do walki z inflacją sprawi, że pozostanie ona dłużej na bardzo wysokim poziomie i zajdzie konieczność podniesienia stóp znacznie powyżej 3%.

Widmo globalnego spowolnienia gospodarczego jak na razie nie zrobiło wrażenia na kupujących akcje, zarówno na rynkach Starego Kontynentu, jak i na bywalcach Wall Street. Wszystkie główne europejskie indeksy finiszowały na solidnych wzrostach. Podobnie było za oceanem, gdzie wszystkie benchmarki finiszowały w soczystej zieleni.

Rentowności amerykańskich obligacji wystrzeliły do najwyższych poziomów od wielu lat. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Począwszy od 2-letnich papierów, wszystkie mają rentowność powyżej 2%. Rentowność 30-letnich papierów wynosi dziś rano 2,625%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,409%. Dwuletnie papiery, które są najbardziej wrażliwe na stopy procentowe, osiągnęły rentowność 2,188%. W USA wzmaga się dyskusja o możliwej recesji, po tym jak spread pomiędzy rentownościami dwu- i dziesięcioletnimi obligacji zawęża się.

Akcje azjatyckie wzrosły dziś w ślad za Wall Street, prowadzonym przez firmy technologiczne, chociaż inwestorzy nadal są zaniepokojeni wojną na Ukrainie i inflacją. Benchmarki zyskały w całym regionie, pomimo obaw o rosnące koszty energii. Ceny ropy wzrosły, a dolar zyskał do japońskiego jena. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 3,00%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,60%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,46%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (1,73%), Szanghaj (0,30%), Singapur (0,55%), Tajwan (0,98%), Malezja (0,82%). Indeks Azja Dow zyskuje 1,70%.

Świetne nastroje na globalnych rynkach udzieliły się warszawskim bykom podczas wczorajszej sesji na GPW. Po delikatnie wzrostowym otwarciu do początku handlu za oceanem benchmarki poruszały się dość płasko.

Jednak poprawa sentymentu na Wall Street dała impulsu do głębszego sięgnięcia do kieszeni, co sprawiło, że wszystkie benchmarki wystrzeliły na północ. Zarówno WIG, jak i WIG20, zameldowały się w bezpośredniej bliskości dziennego zakresu wahań. Z technicznego punktu widzenia indeks blue chipów dotarł do ważnego miejsca, testując od spodu wsparcie wyznaczone dołkami z listopada ubiegłego roku i 14 lutego. Jest to poziom, który jak na razie powstrzymuje zapędy byków. Poziom ten w przypadku WIG20 oznacza, że ostatnie wzrosty odrobiły połowę fali spadkowej. To ważna przeszkoda, która pojawiła się przed kupującymi. Jest nią poziom w okolicach 2130 pkt. Czy dziś uda się go pokonać? Nastroje są dobre, więc jest duża szansa na sukces, a kolejnym celem będą okolice 2200 pkt.

Od piątku złoty pozostaje stabilny po tym, jak dotarł do istotnych poziomów wsparć.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,62.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,24.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para powraca ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 28,54.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.