Możliwe spokojne odreagowanie w Europie po odbiciu w Azji

P oczątek nowego tygodnia na rynkach w Europie nie był szczególnie udany, ale po trzech dniach silnych wzrostów pod koniec ubiegłego tygodnia, prawdopodobnie należało się nam lekkie odreagowanie.

Obecnie najważniejsze pytanie jakie się nasuwa, to czy oznacza to powrót do szerszej tendencji, w której poruszamy się od początku lipca, czy też podtrzymamy pozytywne tempo z ostatnich kilku tygodni? Wczorajsze rozczarowujące dane dotyczące PKB za III kwartał w Chinach mogły być doskonałym pretekstem do lekkiej korekty. Raporty nie były jednak zbyt dużym zaskoczeniem dla nikogo, kto w ostatnich tygodniach obserwował to, co dzieje się w drugiej co do wielkości gospodarce świata.

Do tej pory widzimy, że spółki notują całkiem przyzwoite wyniki i choć warto zauważyć, że większość z nich powołuje się na obawy związane z rosnącymi kosztami oraz zakłóceniami w łańcuchu dostaw, to nie opublikowano jeszcze wielu znaczących obniżek zysków. Oczywiście może się to zmienić w ciągu najbliższych kilku dni, a podczas gdy ryzyko związane z rosnącymi cenami energii zaczyna być odczuwalne, w szczególności linie lotnicze, które dopiero co otrzymały zgodę na wznowienie lotów, a teraz muszą stawić czoła rosnącym kosztom paliwa, prawdopodobnie czują się jakby stały w kolejce od jednego kryzysu do drugiego. Podczas gdy akcje europejskie zanotowały wczoraj spadki, giełdy amerykańskie były nieco bardziej odporne, a indeksy S&P500 i Nasdaq zakończyły notowania na plusie, do czego przyczyniły się ceny ropy naftowej, które powróciły ze szczytów, a także optymizm, że zeszłotygodniowa tendencja publikacji pozytywnych wyników będzie kontynuowana jeszcze dziś, kiedy Netflix ogłosi swoje najnowsze dane za III kwartał, po zamknięciu rynków amerykańskich. Cena akcji Apple również mocno wzrosła wczoraj wieczorem, po ogłoszeniu serii nowych aktualizacji dla swoich laptopów, a także po premierze online nowych, ulepszonych i droższych słuchawek AirPods.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się dostawy nowych MacBooków Pro, jednego z 14-calowym i jednego z 16-calowym ekranem z nowymi procesorami M1 Pro od Apple. Firma twierdzi, że nowe chipsety są szybsze niż równoważne układy Intela.

Dzisiejsza sesja azjatycka przyniosła odbicie akcji i wygląda na to, że przełoży się to na delikatne odreagowanie na rynkach europejskich dziś rano, po wczorajszym spadku.

EURUSD – kurs walczył by wybić 1,1625/30 w dniu wczorajszym, z szerszym oporem przy październikowych szczytach w okolicy 1,1640/50. Wybicie powyżej tego obszaru wyznaczy cel na kolejny opór przy 1,1760. Poniżej 1,1520 kurs może się kierować na 1,1450.

GBPUSD – para zanotowała spadek z 1,3775 i możliwa jest dalsza zniżka do 1,3670 bez podważania perspektyw ruchu w okolice 1,3900, jednak musimy wybić powyżej oporu stawianego przez linię trendu poprowadzonej po szczytach z czerwca przy 1,3820. Wsparcie znajduje się przy 1,3570.

EURGBP – kurs odbił od 0,8420, co potencjalnie otwiera drogę do dalszych spadków w kierunku 0,8280 i dołków z 2020 roku. Opór znajduje się przy 0,8470 oraz 0,8520.

USDJPY – para znalazła wsparcie przy poziomie 113,20 w zeszłym tygodniu, a przełamanie 114,00 otwiera drogę w kierunku szczytów z 2018 roku, w okolicy 114,75. Spadek w kierunku 112,40 możliwy będzie po przełamaniu 113,00.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 4 punkty do 7,207

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 22 punkty do 15,496

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 10 punktów do 6,683



