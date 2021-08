Możliwe słabsze otwarcie giełd w Europie z powodu gorszych wyników gospodarki Chin

W ostatnim tygodniu DAX, FTSE250 i Stoxx600 osiągnęły nowe, rekordowe wartości, a CAC40 zbliżył się do swoich poziomów z początku XXI wieku.

Wydaje się, że rosnąca liczba przypadków zachorowań na wariant delta w regionie Azji już nie powoduje niepokoju na rynkach, chociaż optymizm dotyczący ożywienia gospodarki USA spadł w piątek wraz z publikacją wyników badania zaufania konsumentów, które pokazało spadek do najniższych poziomów od dziesięciu lat.

Nie przeszkodziło to indeksom S&P500 i Dow Jones w osiągnięciu nowych rekordów, chociaż spowodowało gwałtowny spadek wartości dolara amerykańskiego, gdyż inwestorzy zaczęli się obawiać możliwych zmian w programie skupu aktywów.

W konsekwencji piątkowego słabego odczytu zaufania konsumentów, rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji zakończyły tydzień na niższym poziomie, chociaż większość czasu oscylowały na dodatnim terytorium. Reakcja wydaje się być przesadzona, gdyż były to jedynie dane o nastrojach w gospodarce.

Oczekuje się, że w tym tygodniu uwaga skupi się na najnowszych protokołach Fed, które mają się ukazać w środę oraz na jutrzejszej publikacji danych o sprzedaży detalicznej z USA za lipiec.

Podczas gdy dyskusje dotyczące ograniczania skupu obligacji będą prawdopodobnie głównym tematem tego tygodnia, wszystko co było omawiane na ostatnim posiedzeniu Fed, zostało już zdominowane przez ostatnie wydarzenia, wśród których wymienić można choćby publikację najnowszych silnych raportów o zatrudnieniu.

Co więcej, wszelkie wątpliwości co do ożywienia gospodarczego w USA tylko pogłębią obawy o odporność globalnego ożywienia jako całości, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w chińskiej gospodarce, która dziś rano ponownie pokazała dalsze oznaki słabości.

Ostatnie dane dotyczące handlu w Chinach zdawały się sugerować, że popyt wewnętrzny w drugiej co do wielkości gospodarce świata maleje, a dzisiejsze publikacje dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej wydają się potwierdzać niektóre z tych obaw. Dane o handlu za lipiec pokazały spadek eksportu do najniższych poziomów w tym roku.

Import był niższy w lipcu, podczas gdy ostatnie powodzie w Chinach mogły mieć wpływ na popyt, tak jak rosnąca liczba zachorowań na wariant delta. Wzrost wskaźników infekcji już skłonił chińskie władze do ponownego wprowadzenia lockdownu w całym kraju, co prawdopodobnie odbije się na wynikach za trzeci kwartał.

Wydaje się, że wszystkie te czynniki zostały potwierdzone w danych o lipcowej sprzedaży detalicznej, która gwałtownie spadła, osiągając 8,5%, w porównaniu z 12,1% w czerwcu i przewidywaniach na poziomie 11,5%. Produkcja przemysłowa również spadła z 8,3% do 6,4%. To spowolnienie raczej nie będzie jednorazowe, biorąc pod uwagę, że Chiny chcą całkowicie wykluczyć wpływ Covid-19 na swoją gospodarkę, co ze względu na wysoce zaraźliwy charakter wariantu delta będzie bardzo trudne do osiągnięcia.

Będzie to również ważny tydzień dla funta, kiedy zostaną opublikowane najnowsze dane o inflacji, bezrobociu i sprzedaży detalicznej. Niedawne jastrzębie nastawienie Banku Anglii dało funtowi dodatkową dynamikę, co wraz z dobrymi odczytami może działać jako wiatr w żagle dla byków na GBP.

Wydaje się, że dzisiejsze słabe odczyty najnowszych danych z Chin wpłynęły na nastroje w Azji, co prawdopodobnie przełoży się spadek podczas otwarcia Europy.

EURUSD – po odbiciu od dołków z okolic 1,1704 wzrasta powyżej 1,1770. Przebicie przez obszar 1,1830 otworzy drogę do 1,1900.

GBPUSD – ustabilizował się nieco powyżej wsparcia na 1,3780, jednak dopiero przebicie przez 50-dniowe MA pozwoli na powrót do okolic 1,3950. Wsparcie pozostaje przy 1,3780/90.

EURGBP – po odbiciu od 0,8450 w poprzednim tygodniu napotkał opór w pobliżu 0,8520. Pozostanie poniżej 0,8510/20 będzie oznaczać ruch w kierunku dołków z 2020 r. na 0,8280, a wyjście powyżej niego pozwoli na wzrost do 0,8580.

USDJPY – nieudana próba rozbicia oporu na 110,80 spowodowała gwałtowny spadek tej pary walutowej. Zejście poniżej 109,80 i może doprowadzić do retestu obszaru 109,20, a nawet minimów z zeszłego tygodnia przy 108,75.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 40 punktów niżej, na poziomie 7178.

DAX – oczekuje się otwarcia 60 punktów niżej, na poziomie 15917.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punktów niżej, na poziomie 6866.



