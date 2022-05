Minutki z Fed – na co zwracamy uwagę

G dy Rezerwa Federalna opublikuje w środę protokół z ostatniego posiedzenia w sprawie polityki, inwestorzy przyjrzą się dokładniej rozważaniom na temat zacieśniania polityki monetarnej i poglądom bankirów na gospodarkę.

Warunki finansowe

Kiedy urzędnicy Fed i ekonomiści mówią o „warunkach finansowych”, mają na myśli takie rzeczy, jak poziomy giełdowe i spready obligacji korporacyjnych. To niektóre z mechanizmów transmisji polityki pieniężnej, oddziałujące na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa poprzez efekt bogactwa i koszt kredytu. Od ostatniego spotkania Fed warunki finansowe gwałtownie się zaostrzyły. Inwestorzy szukają wskazówek, o ile bardziej bank centralny chciałby, aby akcje spadały, a spready kredytowe się rozszerzały. Ekonomiści Deutsche Bank zauważają, że podczas konferencji prasowej po posiedzeniu w zeszłym miesiącu, prezes Fed Jerome Powell 16 razy wspomniał o „warunkach finansowych”, co wskazuje, że temat był głównym tematem spotkania.

Inflacja

Podczas gdy warunki finansowe się zaostrzają, inflacja wciąż jest wysoka. Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w kwietniu o 8,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, w dużej mierze przeciwstawiając się oczekiwaniom, że inflacja osiągnie szczyt. Chociaż pojawiają się oznaki słabnącej presji cenowej na towary, inflacja rośnie. W majowym oświadczeniu dotyczącym polityki Fed stwierdził, że ryzyko inflacji wzrasta, biorąc pod uwagę niedobory żywności i energii wynikające z inwazji Rosji na Ukrainę i blokad związanych z Covid w Chinach, które pogłębiły zakłócenia w łańcuchu dostaw. W wystąpieniu 17 maja Powell powiedział, że chce „jasnych i przekonujących dowodów” na spadającą inflację przed spowolnieniem tempa podwyżek stóp.

Spowolnienie wzrostu i miękkie lub miękkie lądowanie

Powell argumentował, że Fed może zaprojektować miękkie lądowanie — co oznacza, że wzrost będzie kontynuowany, gdy bank centralny zaostrzy politykę monetarną, a Wall Street w większości się z tym zgadza. Twierdzenie to jednak spowodowało, że niektórzy uczestnicy rynku wątpili, aby Fed był wystarczająco twardy co do inflacji, tworząc stagflacyjną dynamikę spowolnienia wzrostu i wysokich cen. Ostatnio zmienił się ton Powella. Najpierw użył słowa „miękkie lądowanie”, a w zeszłym tygodniu powiedział, że oswajanie inflacji może doprowadzić do „wyboistego” lądowania. „Może być trochę bólu” – ostrzegł.

Majowy komunikat Fed potwierdził zaskakujący spadek PKB w pierwszym kwartale w porównaniu z kwartałem wcześniej, ale stwierdził, że wydatki gospodarstw domowych i inwestycje przedsiębiorstw pozostają na wysokim poziomie. Ostatnie raporty o zarobkach największych amerykańskich detalistów podważyły dominującą narrację , że ponieważ konsumenci – około 70% PKB – zgromadzili biliony oszczędności podczas pandemii, zapobiegną popadnięciu całej gospodarki w recesję. Tymczasem szybko rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych spowalnia popyt na mieszkania, ale ceny nadal rosną. Czynsze pozostają w tyle za cenami domów o około rok, a rynek mieszkaniowy stanowią około jednej trzeciej CPI, co oznacza, że presja na wzrost z tej kategorii będzie trudna do zwalczenia.

Potencjalna sprzedaż MBS

Fed zapowiedział, że zacznie zmniejszać bilans o wartości 9 bilionów dolarów od 1 czerwca , kiedy to nie będzie już reinwestować co miesiąc wpływów do 3 miliardów dolarów w zapadające papiery skarbowe i do 17,5 miliarda dolarów w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. We wrześniu te limity mają wzrosnąć do odpowiednio 60 miliardów i 35 miliardów dolarów. Jednak niektórzy bankierzy sugerują, że będą musieli stać się bardziej agresywni, próbując częściowo zlikwidować luzowanie ilościowe lub pandemiczne zakupy obligacji, szczególnie w odniesieniu do rynku mieszkaniowego. Zmniejszenie o 3 bilionów dolarów w portfelach MBS będzie szczególnie trudne, biorąc pod uwagę, że przedpłaty – napędzane działalnością refinansową – prawie ustają, gdy stopy rosną, a więc naturalny odpływ jest powolny. Minutes z marcowego posiedzenia Fed pokazały, że bankierzy omawiali potencjalną potrzebę bezpośredniej sprzedaży MBS. Ekonomiści z Citi zauważają, że ostatnie wystąpienie Fed sugeruje, że temat ten mógł nie być „szczegółowo dyskutowany” na ostatnim posiedzeniu, więc wszelkie przeciwne wskazówki byłyby jastrzębią niespodzianką.



