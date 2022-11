Minutki Fed wskazują na mniejsze podwyżki w przyszłości, niemieckie IFO w centrum uwagi

Kiedy na początku miesiąca Fed podniósł stopy o 75 punktów bazowych, co było zgodne z oczekiwaniami, oświadczenie wskazywało, że bank centralny jest świadomy, że opóźnienia w działaniu polityki monetarnej mogą wymagać wolniejszego tempa podwyżek w przyszłości. Nie było to zbyt dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę liczbę podwyżek, które już miały miejsce. Wszystko było dobrze, dopóki nie dotarliśmy do konferencji prasowej i nie zaczęło się Q&A z Powellem, który dość mocno odszedł od tonu oświadczenia. Wczorajsze minutki Fed potwierdziły wstępną reakcję rynku na oświadczenie Fed z początku tego miesiąca - większość urzędników poparła spowolnienie tempa podwyżek w najbliższym czasie, a kilku urzędników dostrzegło ryzyko związane z dalszymi szybkimi podwyżkami. Taki ton wzmacnia narrację, że 50 pb pojawi się w grudniu, a kolejne podwyżki będą prawdopodobnie w przedziale 25 pb - 50 pb. Nie oznacza to, że członkowie nie zabezpieczyli się przed oczekiwaniem, że stopy mogą osiągnąć wyższy poziom niż przewidywano, aby zrównoważyć wszelkie błędne przekonania, że Fed może być łagodny, ale na razie rynki wydają się podążać za narracją o mniejszych podwyżkach, a nie za jastrzębim podejściem Powella. Okazało się, że to właśnie na tym fragmencie protokołu Powell skupił się podczas swojej konferencji prasowej, mocno naciskając na to, że Fed będzie musiał pójść jeszcze dalej i prawdopodobnie znacznie dłużej, co spowodowało wyprzedaż na rynkach akcji i gwałtowny wzrost zarówno dolara, jak i rentowności na początku miesiąca. Od tego czasu presja wzrostowa uległa osłabieniu, a dolar amerykański systematycznie osuwał się do miejsca, w któ rym obecnie się znajdujemy. Waluta była już w odwrocie przed opublikowaniem wczorajszych protokołów i jej słabość utrzymywała się po ich opublikowaniu. Amerykańskie rynki akcji wzrosły do maksimów dnia, a S&P500 przetestował swoją 200-dniową SMA.

Nie wydaje się, aby pozytywne zakończenie sesji w USA, wpłynęło na wyższe otwarcie rynków w Europie. FTSE100 odczuwa wpływ dalszego osłabienia cen ropy w związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 w Chinach. Euro przebiło się również przez ostatnie maksima powyżej 1,0400 oraz 200-dniową SMA, co może zwiastować dalsze osłabienie dolara amerykańskiego. Jeśli chodzi o dzisiejszą akcję cenową, ostatnie niemieckie badanie IFO dotyczące przedsiębiorstw powinno odzwierciedlać podobny wzrost jak ten, który widzieliśmy we wczorajszych wskaźnikach PMI, chociaż oczekuje się, że zaufanie przedsiębiorców nadal pozostanie słabe. Wydaje się, że spadek cen energii, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, nie tylko spowodował poprawę nastrojów gospodarczych w liczbie ZEW, ale również we wczorajszych wskaźnikach PMI, które nieco podniosły się po rozczarowujących odczytach październikowych, które spadły do najniższego poziomu od czerwca 2020 roku. W październikowym badaniu IFO klimat biznesowy spadł do najniższego poziomu od maja 2020 r., ale co istotne, nie poniżej covidowego minimum. Dzisiejsze badanie za listopad powinno przynieść poprawę do 85 z 84,3 W odniesieniu do oczekiwań, nastroje spadły jeszcze bardziej i będą najtrudniejszym wskaźnikiem do zaobserwowania jakiegokolwiek odbicia, biorąc pod uwagę, że łagodna jak dotąd pogoda prawdopodobnie ustąpi miejsca chłodom i ponownie będziemy obserwować wzrost cen energii.

EURUSD – wyszedł powyżej 1 0400 i 200-dniową SMA. Po przełamaniu maksimów z tego miesiąca przy 1,0480, możemy zobaczyć ruch w kierunku 1,0600. Rozbicie wsparcia w rejonie 1,0180 pozwoli obrać parytet wymiany 1:1 za cel.

GBPUSD – przebiło się przez 1,2000 i wygląda na to, że będzie testować 200-dniową SMA na 1,2200. Wsparcie znajduje się w rejonie 1,1870.

EURGBP – osunął się do 0,8585 i przełamał linię trendu wzrostowego poprowadzoną od sierpniowych dołków, po czym się odbił. Nadal wygląda słabo, gdy znajduje się poniżej obszaru 0,8780. Następnym celem jest 200-dniowa SMA na poziomie 0,8530.

USDJPY – brak siły do ruchu przez 142,50 spowodował, że para walutowa osunęła się z powrotem poniżej obszaru 140,30, otwierając drogę do 137,80 i ostatnich dołków.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów niżej, na poziomie 7455.

DAX – oczekuje się otwarcia 15 punktów niżej, na poziomie 14442.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6679.



