Minutki Fed bez oznak zwrotu

P o nieudanej próbie przekroczenia 200-dniowego SMA i oporu stawianego przez linię trendu na poziomie 4320, S&P500 gwałtownie spadł, przytłoczony przez obawy o słabość amerykańskiej gospodarki, a także realizację zysków po czterech kolejnych dniach wzrostów.

Rosnące rentowności również zaważyły na nastrojach po tym, jak inflacja CPI w Wielkiej Brytanii przekroczyła 10% i dotarła do rekordowego poziomu wynoszącego 10,1% w lipcu. Protokoły Fed z zeszłej nocy pokazały, że urzędnicy z FOMC obawiają się, że zbyt wysoko podniosą stopy procentowe w swoich próbach zatrzymania wzrostu inflacji. Biorąc powyższe pod uwagę, panował ogólny konsensus, że stopy mogą przez jakiś czas pozostać restrykcyjne, aby utrzymać ceny w ryzach, uwzględniając brak pewności, co do jej dalszego kształtowania w krótkim terminie. Przyznano, że tempo podwyżek może w pewnym momencie ulec spowolnieniu, ale jest to mniej więcej oczywiste. Wydaje się, że kluczowy wniosek z tych protokołów wskazuje, że nikt z FOMC aktualnie nie myśli o obniżkach stóp procentowych. Komentarze urzędników sugerują, że możemy zobaczyć jeszcze ruch o 1,5% do końca roku, co podniosłoby stopę funduszy federalnych do 3,75-4%. Ogólnie rzecz biorąc, protokół nie zmienił wczoraj kierunku notowań giełdowych, kiedy europejskie rynki zamknęły się znacznie na minusie po tym, jak inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła w lipcu do dwucyfrowej wartości, napędzana wysokimi cenami żywności i energii. Widzieliśmy również, że PKB z UE został zrewidowany niżej, ponieważ inwestorzy rozważali perspektywę, że dzisiejszy wskaźnik CPI w UE prawdopodobnie wzrośnie z poziomu 8,9%, przy cenach bazowych na stałym poziomie 4%.

Na początku tego tygodnia ostatni sondaż dla przemysłu Empire Fed za sierpień spadł z 11,1 w lipcu do -31,3. Nowe zamówienia spadły do -29,6 z 6,2, a ceny płacone również spadły do 55,5 z 64,3. To była naprawdę szokująca liczba, która, jeśli zostanie potwierdzona w dzisiejszej ankiecie Fed w Filadelfii za sierpień, może spowodować napływ pytań dotyczących odporności gospodarki amerykańskiej. W lipcu nastąpił spadek do -12,3, jednak możemy zobaczyć niewielką poprawę do -5,3. Niedawny raport o zatrudnieniu w USA pokazał, że rynek pracy jest w dobrej kondycji pomimo niedawnego wzrostu liczby bezrobotnych, która w zeszłym tygodniu osiągnęła najwyższy poziom od 8 miesięcy. Wygląda na to, że ten trend się utrzyma z kolejnym wzrostem do 264 tys.

Podczas gdy rynki europejskie i amerykańskie zamknęły się wczoraj na niższych poziomach, późne odbicie od minimów dnia w USA może się przełożyć na pozytywne otwarcie giełd w Europie.

EURUSD – poziom 1,0220 oraz linia trendu rozciągnięta od styczniowych maksimów na 1,0340 aktualnie pełnią rolę kluczowych poziomów oporowych. Do czasu ich pokonania pozostaje do ponownego testu minimów na 0,9950.

GBPUSD – do tej pory utrzymuje się powyżej 1,2000, przebicie przez 1,2300 powinno pozwolić na ruch w stronę 1,2600, zgodnie z założeniami układu odwróconej głowy z ramionami. Spadek poniżej 1,1960 będzie sugerował zejście do lipcowych minimów.

EURGBP – cofnął się w okolice 0,8380 przed odbiciem, nadal mamy opór tuż poniżej obszaru 0,8500, ale nastawienie pozostaje do ponownego testu 0,8340.

USDJPY – zareagował na opór z okolic 135,40/50 i 50-dniową SMA. Najbliższe wsparcia znajdują się na 132,80, 131,60 i 130,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 3 punkty niżej, na poziomie 7512.

DAX – oczekuje się otwarcia 18 punktów wyżej, na poziomie 13 644.

CAC40 – możliwe otwarcie 12 punktów wyżej, na poziomie 6540.



