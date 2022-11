Mieszane otwarcie Europy, kiedy rynki patrzą na chińską politykę monetarną

Pomimo dużego rajdu ulgi pod koniec ubiegłego tygodnia, rynki amerykańskie nadal nie były w stanie odwrócić strat z poprzednich trzech dni i zamknęły się niżej po raz pierwszy od trzech tygodni. DAX wzrósł piąty tydzień z rzędu, notując najlepsze dzienne zamknięcie od sierpnia, a także zbliżając się do 200-dniowej SMA.

FTSE100 również odnotował silną sesję, osiągając najlepszy dzienny wynik od 4 października, napędzany przez niepotwierdzone doniesienia, że chiński rząd podobno rozważa ponowne otwarcie, szukając sposobu na wyjście z kaftana bezpieczeństwa swojej obecnej polityki zero Covid. Rynki musiały również przetrawić to, co na pierwszy rzut oka wyglądało na dość pozytywny raport o zatrudnieniu w USA, który pokazał, że w październiku przybyło 261 tys. miejsc pracy, a wrześniowe dane o zatrudnieniu zostały zrewidowane w górę do 315 tys. Z drugiej strony, stopa bezrobocia wzrosła do 3,7%, a wzrost płac spowolnił do 4,7% z 5%. To właśnie dane o wynagrodzeniach mogą być powodem gwałtownego spadku wartości dolara, ponieważ inwestorzy ważyli perspektywę spowolnienia ścieżki podwyżek stóp procentowych lub, co gorsza, spowolnienia gospodarki amerykańskiej. Nadal wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest, że w grudniu zobaczymy podwyżkę o 50 punktów bazowych, niż 75 punktów bazowych, jednak jeśli wierzyć przewodniczącemu Fed Jayowi Powellowi, koniec podwyżek stóp może nastąpić później w 2023 r., niż to pierwotnie zakładano.

W nowym tygodniu pojawia się pytanie, czy optymizm, który obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, był oparty na czymś więcej niż tylko na myśleniu życzeniowym, jeśli chodzi o ponowne otwarcie Chin. Z pewnością postęp, jaki zaobserwowaliśmy w odniesieniu do Chin, które zgodziły się na umowę umożliwiającą BioNTechowi dostarczanie szczepionek chińskim mieszkańcom, jest pewnego rodzaju postępem, podobnie jak zmiana restrykcji dotyczących zawieszenia lotów, które karały linie lotnicze przywożące do kraju przypadki Covida, ale do ponownego otwarcia gospodarki jest jeszcze bardzo daleko.

Nawet w najlepszym przypadku, jakiekolwiek ponowne otwarcie jest mało prawdopodobne przed drugim kwartałem przyszłego roku, biorąc pod uwagę początek zimy i możliwe zwiększone tempo rozprzestrzeniania się chorób, które przychodzi wraz z zimowymi miesiącami. W związku z tym, że w weekend chińscy urzędnicy nie przedstawiali wskazówek dotyczących zmiany polityki, dolar amerykański się odbił, rynki w Azji pozostały niestabilne, choć dobre zamknięcie poprzedniego tygodnia ciągle pozytywnie wpływa na nastroje. Dziś rano ostatnie dane dotyczące handlu Chin w październiku pokazały, w jakim stopniu chińska polityka zero Covid wpływa na gospodarkę tego kraju, gdyż import spadł o 0,7%, pokazując po raz kolejny, że popyt wewnętrzny pozostaje słaby. Szczególnie zaskakujące było całkowite załamanie eksportu, który po wzroście o 4,5% we wrześniu miał pozostać odporny. W październiku spadł o -0,3%, co było najgorszym wynikiem w tym roku, a także najgorszym wynikiem od dwóch i pół roku. Niespodziewany spadek mówi również o malejącym globalnym popycie na chińskie towary, a także o ciągłych zakłóceniach w łańcuchach dostaw, spowodowanych przez chińskie ograniczenia w zakresie Covid-19. W tym tygodniu w centrum uwagi ponownie znajdzie się narracja płynąca z Chin, a także to, czy otrzymamy kolejne dowody na obniżenie inflacji zasadniczej w USA.

EURUSD – pod koniec ubiegłego tygodnia nastąpił silny rajd, który doprowadził tę parę walutową z 0,9730 aż do szczytów przy 0,9975, choć nie udało się ich przebić. Pozostają one to kluczową barierą przed ruchem w stronę 1,0090.

GBPUSD – odbił się od obszaru 1,1140, ale nie był w stanie odrobić wszystkich strat z czwartku. Główne wsparcie znajduje się z powrotem w rejonie 1,1060, a opór w postaci linii trendu pojawia się na poziomie 1,1540.

EURGBP – wzrósł powyżej 50-dniowej SMA i wygląda na to, że będzie ponownie testował obszar 0,8780, a także październikowe szczyty w rejonie 0,8860. Wsparcie znajduje się przy 0,8670.

USDJPY – wycofał się spod oporu na 0,8780/90, którego przełamanie pozwoliłoby obrać 0,8860 za cel. Wsparcie pojawia się na 0,8670.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 18 punktów niżej, na poziomie 7316.

DAX – oczekuje się otwarcia 5 punktów niżej, na poziomie 13454.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6416.



