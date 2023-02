Mieszane indeksy PMI, usługi w górę, produkcja w dół

S&P Global France Manufacturing PMI spadł do 47,9 w lutym 2023 r. po odbiciu do 50,5 w poprzednim miesiącu, zaskakując rynki, które oczekiwały lekkiej ekspansji 50,8 oznaczającej najszybsze kurczenie się od czterech miesięcy. Francuscy producenci odnotowali kolejny spadek liczby nowych zamówień w tym okresie, co spowodowało spadek produkcji dziewiąty miesiąc z rzędu, ponieważ wyższe stopy procentowe nadal wpływają na europejską gospodarkę. Mimo to, zatrudnienie utrzymało pozytywne tempo i pozostało blisko trzymiesięcznego maksimum osiągniętego w zeszłym miesiącu. Na froncie cenowym, inflacja cen czynników produkcji spadła do najniższego poziomu od prawie dwóch i pół roku, choć pozostała powyżej średniej dla całej serii.