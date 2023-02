Meta dziś opublikuje wyniki – spółka może zaskoczyć inwestorów

Właściciel Facebooka, Meta Platforms Inc, ma przedstawić wyniki za ostatni kwartał po dzwonku zamykającym rynek amerykański w dniu 1 lutego. Akcje Meta zanotowały porządne odbicie o ponad 60% od listopadowego minimum po ogłoszeniu zmniejszenia zatrudnienia o 11 000 osób. Prezes Mark Zuckerberg w końcu zrozumiał, że nie może ignorować rozczarowań inwestorów związanych z ogromnymi wydatkami na Reality Labs oraz swobodnym spadkiem wzrostu przychodów z powodu ostrej konkurencji i czynników makro. Po brutalnym roku 2022 inwestorzy wydają się uważać, że Meta została niedowartościowana i inwestują w nią. Jednak jej akcje są nadal o 60% poniżej rekordowego poziomu z września 2021 r., kiedy to kapitalizacja rynkowa firmy przekroczyła próg 1 biliona. Czy więc akcje Mety są niedowartościowane? W nadchodzących wynikach kluczem do oceny kondycji firmy będzie wzrost przychodów z reklam, trend wzrostu liczby użytkowników oraz wolne przepływy pieniężne.

Spodziewane jest dalsze spowolnienie wzrostu przychodów

W trzecim kwartale Meta Platforma mocno rozminęła się z oczekiwaniami dotyczącymi zysku na akcję, a zysk netto spadł o 52% rok do roku. Znaną przeszkodą w rozwoju firmy jest spowolniony wzrost użytkowników ze względu na silną konkurencję ze strony TikTok, podczas gdy zmiana prywatności Apple'a w systemie iOS sprawiła, że Meta jest mniej skuteczna w realizacji celów reklamowych, wraz z gwałtownym spadkiem przychodów z reklam ze względu na czynniki makro. Największym problemem platformy Meta są jednak nieprzemyślane wydatki CEO Marka Zuckerberga na nowy dział biznesowy Reality Labs, którego rozwój kosztował miliardy dolarów. Przepływy pieniężne spółki spadły do 41,8 mld we wrześniu 2022 roku z 48 mld na koniec 2021 roku, ponieważ strata przychodów Reality Labs powiększyła się z 6,9 mld dolarów do 9,4 mld dolarów do kwartału zakończonego we wrześniu. Ponadto Meta straciła około 10 miliardów dolarów przychodów z reklam w związku ze zmianą polityki prywatności Apple.

W trzecim kwartale przychody Meta wyniosły 27,71 mld dolarów i spadły o 4% rok do roku, a dochód netto wyniósł 4,4 mld i spadł o 52% w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy liczba dziennych aktywnych użytkowników (DAUs) Facebook wzrosła do 1,98 mld, co oznacza wzrost o 3% w skali roku. Po drugim z rzędu kwartalnym spadku przychodów Meta spodziewała się kolejnego spadku w czwartym kwartale, co w listopadzie zbiło cenę akcji do najniższego poziomu od stycznia 2016 roku, ale od tego czasu akcje mocno odbiły, przebijając stopą zwrotu większość dużych akcji technologicznych. Może to także wynikać z tego, że P/E akcji Meta spadł w ostatnim kwartale 2022 poniżej 10x. Była to jedna z tańszych wskaźnikowo ogromnych spółek.

Według Zacks Consensus, zysk na akcję Meta za czwarty kwartał wyniesie 2,12 USD, czyli 42,2% spadku w porównaniu do roku ubiegłego. Szacunek przychodów wynosi 31,31 mld USD, co oznacza spadek o 7% rok do roku, co jest zgodne z własnymi oczekiwaniami Meta. W ujęciu rocznym oczekuje się, że w 2022 roku przychody Meta spadną o 1% do 116,3 mld USD, a zysk netto spadnie o 37% do 24,7 mld USD.

Pozytywna perspektywa w długim terminie

Pomimo niedźwiedziego spojrzenia na wzrost Meta w najbliższym czasie, gigant mediów społecznościowych ma pozytywną perspektywę w długim terminie dotyczącą rozwoju swojego produktu Metaverse. Analitycy oczekują, że przychody Meta wzrosną o 5% w 2023 roku i 12% w 2024 roku. Ponadto amerykański zakaz dla TikTok może przenieść użytkowników do Meta Reel, a przychody z reklam mogą się odrodzić wraz z poprawą otoczenia makro na bazie schładzającej się inflacji i spowolnienia podwyżek stóp przez Fed.

Co o Meta Platforms sądzi Wall Street?

Jak podaje portal MarketScreener Meta ma 27 rekomendacji kupna, 16 trzymaj i 1 sprzedaj. Średni poziom ceny docelowej znajduje się przy 154,39 USD. Maksymalny poziom wyznaczony przez analityków z Wall Street to 260 USD, a minimalny to 80 USD (źródło: https://www.marketscreener.com/quote/stock/META-PLATFORMS-INC-10547141/consensus/). Również według inwestorów na rynku opcji, zmienność w cenie akcji Meta może być podwyższona. Zgodnie z obecną wyceną implikowana zmienność może wskazywać, że do piątku cena akcji Meta może z 70 proc. prawdopodobieństwem poruszać się w rozpiętości +/- 16 proc.

Wykres CFD na akcje Meta Platforms.



