Margin call Microstrategy?

J utro (11.05.2022) na giełdzie Cboe zadebiutują trzy nowe fundusze ETF powiązane z kursem BTC i ETH.

Początkowo te ETF-y miały rozpocząć notowania 27 kwietnia, ale przez nieujawnionego brokera, który blokował ich start, otwarcie funduszy zostało przeniesione o 2 tygodnie. Zgodnie z doniesieniami, Cboe i odpowiedni animatorzy rynku musieli pozyskać innego brokera, ponieważ nie byli w stanie przekonać tego do zmiany zdania.

Po ogłoszeniu komunikatu Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, kurs Bitcoina gwałtownie wzrósł do oporu na poziomie 40 tys. USD, gdzie nastroje rynkowe ponownie się zmieniły, a najstarsza kryptowaluta obsunęła się o kolejne 20%. Zmienność rynku kryptowalutowego w tym momencie jest bardzo wysoka, a ucieczka od ryzykownych aktywów prowadzi do pogłębienia spadków. Indeks Nasdaq100, który jest dodatnio skorelowany z cenami BTC spadł o 22% od stycznia, w tym czasie największa kryptowaluta straciła prawie 30%, co spowodowało zejście Fear and Greed Index z poziomu strachu do ekstremalnego strachu.

Podczas konferencji podsumowującej wyniki finansowe MicroStrategy za I kwartał 2022 r. ujawniono, że firma chce bronić poziomu 21 tys. USD za Bitcoina, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Jest to o tyle ważne, że przedsiębiorstwo stale inwestuje w największą kryptowalutę i dodatkowo w ostatnich tygodniach pożyczyła kolejne 205 mln USD na zakup BTC, gdzie transakcja została zabezpieczona posiadanymi przez firmę tokenami. Czy zobaczymy upadek firmy posiadającej prawie 130 tys. BTC?

Bitcoin znacznie zwiększył dynamikę spadków i zszedł do równego poziomu 30 tys. USD, gdzie pojawiło się słabe odbicie, ale nastawienie do tego aktywa pozostaje bardzo negatywne, co sugeruje kontynuację spadków w kierunku 28, a nawet 21 tys. USD za walor. Ostatni szczyt przed dołkiem znajduje się na wysokości 40 tys. USD, dopiero wyjście powyżej niego może być zapowiedzią załamania trendu spadkowego.

Ethereum ciągle tworzy niższe szczyty i dołki, w trakcie ostatniego tygodnia wartość tego aktywa spadła o 20,8%. Pierwszym sygnałem o potencjalnym załamaniu trendu spadkowego będzie powrót powyżej 2970 USD.

Bitcoin Cash oddala się od linii trendu spadkowego rozciągniętej od szczytu z 31 marca, kolejne poziomy wsparcia znajdują się na 205, 200 i 135 USD.

Ripple, podobnie jak Bitcoin Cash pogłębia spadki, aktualnie znajduje się na poziomie 0,5 USD, który ostatni raz notowano w marcu 2021 r. Najbliższe znaczące poziomy to 0,567 i 0,45 USD.

Litecoin nie był w stanie utrzymać wsparcia na wysokości 100 USD, po jego rozbiciu wartość tego aktywa spadła aż do 73 USD. Dalsza przecena może oznaczać zejście do 64 USD, natomiast potencjalne wzrosty mogą się zatrzymać na wysokości poprzednich dołków tj. 95 USD.

Dash nadal w trendzie spadkowym, o którego potencjalnym załamaniu będzie mówić wyjście powyżej 94 USD. W przypadku niepowodzenia, możemy zobaczyć zejście do 50, a następnie 35 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.