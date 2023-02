Luksus jest w cenie — CAC40 pobił rekord, LVMH największą europejską spółką i 15 na świecie

W ubiegłym tygodniu główny indeks giełdy w Paryżu, CAC40, zameldował się na historycznym szczycie. Jest to drugi z głównych indeksów świata, wyznaczający rekord notowań, pierwszym był brytyjski FTSE100. Motorem napędowym zdają się spółki produkujące dobra konsumenckie, jak L'Oreal czy konsumenckie luksusowe, jak LVMH. Spółki te mają razem wagę około 17 proc. w całym francuskim indeksie. Przyjrzyjmy się jednak tej największej z nich.

LVMH Moët Hennessy to spółka produkująca dobra luksusowe, które sprzedaje na całym świecie. Firma oferuje szampany, wina i alkohole m.in. pod markami Dom Pérignon, Ruinart, Moët & Chandon, Hennessy, Ardbeg czy Chandon oraz modę i produkty skórzane pod m.in. markami Loewe, Moynat, Louis Vuitton, Christian Dior, Emilio Pucci, Givenchy, Kenzo i Marc Jacobs. Oferuje również perfumy i kosmetyki pod markami Stella by Stella Mccartney, Acqua di Parma, Parfums Christian Dior, Givenchy Parfums, Perfumes Loewe, Kenzo Parfums, Fenty Beauty by Rihanna i Marc Jacobs. LVMH to również zegarki i biżuteria pod markami Chaumet, Tiffany & Co, TAG Heuer, Zenith, Bulgari, Fred, Hublot i Repossi oraz projektowane na zamówienie jachty pod markami Feadship i Cheval Blanc, a także LVMH projektuje i buduje luksusowe jachty pod marką Royal Van Lent.

Ponadto firma oferuje gazety codzienne pod marką Les Échos; Belmond, luksusowe usługi turystyczne, a także prowadzi park rozrywki i park tematyczny Jardin d'Acclimatation. Prowadzi 5664 sklepy. LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, Société Européenne została założona w 1923 r., a jej siedziba znajduje się w Paryżu, we Francji.

Dane rynkowe, kurs akcji i perspektywy LVMH

Według stanu na luty 2023 r. LVMH ma kapitalizację rynkową w wysokości 443,87 miliarda dolarów. To czyni LVMH 15. najbardziej wartościową firmą na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Pod tym względem właściciel marek luksusowych wyprzedza takie spółki jak JPMorgan Chase, Johnson&Johnson, Walmart czy Mastercard. LVMH brakuje jedynie 4 mld USD wzrostu kapitalizacji, aby przegonić Metę, właściciela Facebooka czy Instagrama. W Unii Europejskiej LVMH nie ma sobie równych, to największa spółka naszego kontynentu.

🇫🇷 Vive la France!#ICYMI #CAC40 w tym tygodniu wyznaczył nowe #ATH



W przyszłym tygodniu więcej o głównym motorze napędowym indeks z wagÄ 11 proc., czyli #LVMH pic.twitter.com/582cHHxceo — CMC Markets Polska (@CMCMarkets_PL) February 17, 2023

Kapitalizacja wydaje się dość dobrze pokryta przez wzrost przychodów spółki. Jeszcze 10 lat temu w 2013 r., przychód LVMH wynosił 40 mld dolarów. Obecnie to ponad 70 mld dolarów. Cena akcji spółki w tamtym czasie wynosiła około 188 USD, zaś obecnie za jedną akcję właściciela luksusowych marek należy zapłacić ponad 880 USD. Dzięki temu 73-letni Bernard Arnault, Prezes i Dyrektor Generalny spółki od 1989 r., mógł zostać najbogatszym człowiekiem świata, prześcigając Elona Muska. Jego fortuna szacowana jest na 193 mld USD, a wycena Elona Muska jest o 10 mld USD niższa, podaje Bloomberg.

W ostatnich latach LVMH poszerzało zakres swojej działalności o rynek azjatycki i Stany Zjednoczone. W 2021 r. obrotowym największy udział w wynikach ze sprzedaży stanowiła Azja z wagą 34,8 proc. Z kolei Stany Zjednoczone miały udział na poziomie 25,8 proc. Tam też w relacji 2021 do 2020 nastąpił ogromny przyrost sprzedaż, ponieważ aż o 55 proc. r/r. Z kolei w Azji wzrost wyniósł 45 proc. Według konsensusu rynkowego, w tym roku, zysk netto może wzrosnąć czterokrotnie względem roku 2020. Mowa o 16 mld euro zysku wobec 4 mld w trudnym pandemicznym roku. W 2022 r. spółka zarobiła na czysto 14 mld euro.

Mimo inflacji, potencjalnej recesji, spowolnienia gospodarczego i innych trudności dnia codziennego, jak widać, luksus jest w cenie i zamożne osoby nie szczędzą pieniędzy na tego typu dobra, mimo trudniejszych ogólnie czasów.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.