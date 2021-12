Liczba HODLerów BTC rośnie

G rayscale to obecnie największy fundusz kryptowalutowy na świecie, posiadający 46 miliardów dolarów w aktywach pod zarządzaniem. Większa część tego funduszu, czyli około 68%, znajduje się w jego funduszu powierniczym BTC. Na drugim miejscu znajduje się Tesla. Firma Elona Muska posiada monety o wartości około 2 miliardów dolarów.

Gigant płatniczy Visa ogłosił uruchomienie swoich globalnych usług doradztwa kryptowalutowego. Zatrudnieni przez Visę specjaliści mają pomóc instytucjom finansowym w opracowaniu konkretnych strategii i w wejściu do świata kryptowalut.

Rynek kryptowalut jest nadal w dużej mierze zależny od zachowania Bitcoina i Ethereum. Każdy gwałtowny ruch tych dwóch aktywów znajduje swoje odzwierciedlenie na rynku altcoinów z podwyższoną zmiennością. Jeśli majowy krach wskazuje na to, co się wydarzy, rynek może powrócić do wcześniejszych poziomów w ciągu 3 kolejnych miesięcy.

Zgodnie z danymi Glassnode, liczba Bitcoinów trzymanych na adresach HODLerów osiągnęła najwyższy poziom od 11 miesięcy, wynoszący ponad 7,22 mln. Liczba ta uwzględnia również coiny, które uważa się za utracone na zawsze.

Bitcoin pozostaje w konsolidacji, aktualnie najbliższe znaczące poziomy to wsparcie z 46,6 tys. i oporowe 51 tys. USD.

Ethereum pozostaje poniżej poziomu 4000 USD, utrzymując nastawienie do dalszych spadków. Pokonanie tego oporu otworzy drogę do 4240 USD, natomiast kontynuacja ruchu spadkowego może doprowadzić wartość tej kryptowaluty do 3700 USD.

Bitcoin Cash odbił się od wsparcia na poziomie 420 USD, wzrost powyżej 455 USD będzie sugerować kontynuację ruchu do okolic 565 USD, a nawet 485 USD.

Ripple pozostaje poniżej ostatniego szczytu przed dołkiem, co świadczy o jego słabości. Wsparcie dla XRP pozostaje na 0,75 USD, a opory na 0,85 oraz 0,95 USD.

Litecoin utrzymuje niską zmienność, o dalszym kierunku zmiany ceny będą świadczyć poziomy 143 i 166 USD.

Dash wygląda podobnie do LTC, jego znaczące poziomy to 125 i 142 USD.



