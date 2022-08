Lawina na światowych indeksach

P esymizm po Jackson Hole nadal napędza rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Fala awersji do ryzyka została wzmocniona przez obawy przed recesją w Wielkiej Brytanii i strefie esymizm po Jackson Hole nadal napędza rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Fala awersji do ryzyka została wzmocniona przez obawy przed recesją w Wielkiej Brytanii i strefie euro

Rentowność dwuletnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do najwyższego poziomu od 2007 r., osiągając blisko 3,489%, podczas gdy 10-letni benchmark dodał prawie 10 punktów bazowych do 3,13%. Ponadto rynki wskazują 74,5% szans na to, że Fed podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu. Warto zauważyć, że indeks dolara amerykańskiego (DXY) również jest wspierany przez jastrzębi Fed i wyższe rentowności. DXY osiągnął najwyższy poziom od września 2002 r., wynoszący blisko 109,45.

Po jastrzębim przemówieniu prezesa Jerome'a Powella w piątek, inwestorzy porzucili nadzieje o jakimkolwiek gołębim zwrocie. Oprocentowania amerykańskich obligacji skarbowych napędzać mogą również wypowiedzi senator Elizabeth Warren, która powiedziała w niedzielę, że bardzo się obawia, że Rezerwa Federalna wpędzi amerykańską gospodarkę w recesję.

Badanie przeprowadzone podczas sympozjum w Jackson Hole już wykazało, że banki centralne nie będą w stanie kontrolować inflacji i że ogólny wzrost cen przyśpieszy. Jeśli zacieśnienie polityki monetarnej nie będzie wspierane przez politykę fiskalną, możemy zobaczyć jeszcze silniejszą presję inflacyjną.

Kryzys energetyczny w Wielkiej Brytanii i Europie dołącza do chińsko-amerykańskich potyczek, które ostatnio miały miejsce na Tajwanie, aby dodać oliwy do ognia na giełdach papierów wartościowych i wzmocnić bezpiecznego dolara amerykańskiego. Giełdy europejskie prawdopodobnie otworzą się w złych nastrojach, gdzie Dax notuje (-0,45%), FTSE MIB (-0,69%), IBEX (-0,93%), a Londyn dzisiaj będzie zamknięty.

Kontrakty futures na amerykańskie indeksy rozpoczynają tydzień niżej, Dow Jones jest na -0,35%, S&P500 -0,42%, Nasdaq100 -0,69% i Russell2000 -0,49%.

Indeks giełdy w Tokio spada o 0,74%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,58%, a Hong Kong podczas dzisiejszej sesji może utworzyć formację gwiazdy wieczornej, która potwierdziłaby dalsze spadki. Indeks aktualnie traci 0,67%.

Kontrakty na Wig20 prawdopodobnie otworzą się znaczącą luką spadkową, która powinna pozwolić na pokonanie bardzo ważnego wsparcia na 1600 pkt. i ruch w stronę kolejnego równego poziomu, tj. 1500 pkt. W razie powrotu do wzrostów, na celowniku kupujących może być wartość 1630 pkt., która przez prawie 2 miesiące stanowiła oparcie dla byków.

Podczas piątkowej sesji na GPW najwięcej zyskiwały Rank Progress (+13,82%), LiveChat (+6,73%) i Ultimate Games (+6,61%). Spadkom przewodził Airway Medix (-7,78%), Rafako (-6,63%) i Ciech (-6,54%). Na dzisiejszej sesji prawdopodobnie będzie dominować czerwień, zgodnie z ogólnym ponurym nastrojem.

Złoty utrzymuje się w dość wysokiej zmienności, gdzie najwięcej traci w stosunku do dolara, a zyskuje do funta.

GBPPLN – funt aktualnie handlowany jest po 5,58.

EURPLN – euro dziś wycenione jest na 4,75.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,78.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,93.

PLNJPY – kurs jego wymiany jest na poziomie 29.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.