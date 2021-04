Kursy inwestowania w kryptowaluty

Dane zebrane przez SEC wskazują, że łączny wolumen na tajlandzkich giełdach kryptowalut wzrósł z 574,5 mln w listopadzie do prawie 4 mld USD w marcu. Jeden ze współzałożycieli giełdy Bitkub powiedział, że szacowany wolumen na jego platformie wzrósł o 40% w ujęciu miesięcznym. W odpowiedzi na rosnącą popularność kryptowalut tajlandzki SEC zaproponował przeprowadzanie kursów szkoleniowych i testów, aby uniemożliwić niedoświadczonym traderom spekulację na kryptowalutach. Bank Tajlandii zaostrza również przepisy dotyczące stablecoinów i informuje swoich obywateli, które z nich aktualnie naruszają krajowe ustawy walutowe.

Goldman Sachs chce zaoferować swoim klientom produkt oparty na BTC, do czego potrzebuje pozwolenia organów regulacyjnych, w tym amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz nowojorskiego Departamentowi Usług Finansowych. Klienci Goldman Sachs będą mogli wykorzystywać Bitcoin jako zabezpieczenie przed inflacją oraz jako cel swoich inwestycji w trwającym aktualnie okresie masowego przyjęcia kryptowalut. Inny bank inwestycyjny - Morgan Stanley ujawnił w zgłoszeniu do SEC, że 12 z jego funduszy inwestycyjnych może pośrednio inwestować w BTC poprzez kontrakty futures związane z firmą Greyscale.

W piątek Snoop Dogg wypuścił swoją pierwszą kolekcję niewymienialnych tokenów NFT zatytułowaną „A Journey with the Dogg”. Kolekcja składa się w sumie z ośmiu elementów, które są dostępne w ograniczonych ilościach. Posiadacze tych tokenów będą w stanie bezpośrednio skontaktować się z artystą.

Chociaż władze USA od dawna nie są przychylne Bitcoinowi, wprowadzenie zakazu jego użycia jest mało prawdopodobne. Ciągle rozwijający się rynek kryptowalut stanowi okazję do rozwoju krajowej gospodarki, jednocześnie wiele innych krajów jest w trakcie tworzenia bezpiecznej infrastruktury dla walut cyfrowych. Kolejnym argumentem, wskazującym na dalsze otwarcie się USA na BTC jest wybór byłego dyrektora Chainalysis na prezesa Financial Crimes Enforcement Network.

Sieć Efinity będzie miała swój własny token o nazwie Efinity Token (EFI). Firma już w 2017 roku stworzyła standard ERC-1155 dla NFT, który jest wykorzystywany przez Microsoft i Nike. Nowy blockchain Efinity będzie specjalnie zbudowany dla NFT i jest rozwijany jako parachain na Polkadot. Celem Efinity jest rozwiązanie problemów, z którymi mają do czynienia użytkownicy blockchainu Ethereum. Są to między innymi opłaty transakcyjne, wymaganie posiadania ETH przez użytkowników oraz niskie bezpieczeństwo posiadanych kont. Dodatkową zaletą Efinity będzie możliwość używania języka Rust, który jest dobrze znany sporej częsci deweloperów. Oczekuje się, że pierwsza faza Efinity zostanie uruchomiona pod koniec tego roku.

Bitcoin wycofuje się do wsparcia na 57000 USD po nieudanym ataku na psychologiczny poziom 60000 USD. Dalszy ruch będzie zależeć od wybicia jednego z tych poziomów.

Ethereum w okresie świąt wyszedł powyżej wartości 2000 USD. Aktualnie utrzymuje się w ruchu bocznym w pobliżu 2090 USD, najbliższe znaczące poziomy to 2000 i 2130 USD.

Bitcoin Cash w ostatnim tygodniu wzrósł o 13,61% swojej wartości, osiągając cenę 693 USD. Nie widać sygnałów świadczących o zakończeniu ruchu wzrostowego, prawdopodobnie nastąpi atak na poziom 700 USD.

Ripple wychodzi z ruchu bocznego z okolic 0,55 USD, a następnie dynamicznie wzrasta do wartości 1,15 USD Dzisiaj wycofał się do okolic 0,92 skąd ponownie zaczyna rosnąć.

Litecoin oddala się od oporu na wysokości 245 USD, ale nastawienie pozostaje wzrostowe. Prawdopodobnie jesteśmy w ruchu korekcyjnym, który może się zakończyć w pobliżu 230 USD, przed ruchem w stronę 245 USD, a następnie 250 USD.

Dash porusza się bardzo podobnie do Litecoina wzrastając w tym tygodniu w pobliże oporu na 290 USD. Kolejne znaczące poziomy to oporowe 300 USD oraz wsparcie na 275 USD.



