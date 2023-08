Kurs dolara amerykańskiego cofa się w obliczu spadających oczekiwań. Dane z USA w centrum uwagi

Kurs dolara amerykańskiego cofa się w tym tygodniu po serii sześciu tygodni wzrostów z rzędu. Sprzyjała temu seria publikacji z USA, które w zasadzie jedna po drugiej były gorsze od oczekiwań, zmniejszając szanse na listopadową podwyżkę stóp procentowych.

Kontrakt na indeks dolara amerykańskiego cofnął się z najwyższego poziomu od końca maja, czyli od potencjalnego oporu wyznaczonego przez lokalny szczyt. Obecnie jednak, mimo że kurs dolara się cofnął, może znajdować się on na serii potencjalnych wsparć. Wydaje się, że silniejszy spadek kursu USD mógłby nastąpić dopiero po zejściu indeksu jeszcze o 1,2% niżej. Jak to wygląda, gdyby indeks dolara przełożyć na kurs złotego?

Kurs dolara w relacji do złotego przetestował ostatnio poziom 4,15 PLN, co było najwyższym poziomem od początku lipca i blisko poziomów z połowy czerwca. Z punktu widzenia skali ostatniej korekty notowań dolara możemy ją przyrównać do ruchu, który obserwowaliśmy w styczniu i lutym. Wtedy kurs dolara wzrósł w relacji do PLN o 23 grosze. Tymczasem obecnie wzrost wyniósł 22 grosze. W teorii zatem test okolic 4,16-4,17 jest jeszcze możliwy, aby osiągnąć bardziej istotne miejsce potencjalnego oporu dla kursu USD/PLN.

Co może pływać na notowania dolara już wkrótce?

Przede wszystkim dane ze Stanów Zjednoczonych. Poniżej zestawienie publikacji, na które dziś czekamy:

Oczekiwania odnośnie do publikacji danych ekonomicznych w USA.

Raport nt. wydatków Amerykanów (lipiec):

Wydatki Amerykanów (m/m): Oczekuje się, że wydatki Amerykanów wzrosną o 0,6% w lipcu w poró wnaniu z poprzednim miesiącem. Poprzedni odczyt wynosił 0,5%.

PCE core (m/m): Przewiduje się, że wskaźnik bazowy cen osobistych wydatków wzrośnie o 0,2% w lipcu, utrzymując się na poziomie poprzedniego odczytu.

PCE (m/m): Oczekuje się, że wskaźnik cen osobistych wydatków zwiększy się o 0,2% w lipcu, będąc zgodnym z poprzednim odczytem.

PCE core (r/r): Spodziewany jest wzrost wskaźnika bazowego cen osobistych wydatków rok do roku na poziomie 4,2%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu z poprzednim odczytem wynoszącym 4,1%.

PCE (r/r): Oczekuje się, że wskaźnik cen osobistych wydatków rok do roku wzrośnie o 3,3% w lipcu, co stanowi lekki wzrost w stosunku do poprzedniego odczytu wynoszącego 3%.

Dochody Amerykanów (lipiec):

Dochody Amerykanów (m/m): Prognozuje się, że dochody Amerykanów wzrosną o 0,3% w lipcu w porównaniu z poprzednim miesiącem. To oczekiwanie pozostaje na tym samym poziomie, co poprzedni odczyt.

W kontekście ostatnich słabszych publikacji JOLTS, a także przed NFP, dziś uwagę mogą także przykuwać publikacje dotyczące tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: Oczekuje się, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 235 tysięcy. To reprezentuje prognozowany wzrost w porównaniu z poprzednim wynikiem, który wynosił 230 tysięcy.

Publikacje poznamy o godzinie 14:30, a tymczasem o 8:30 dolar kosztował 4,09, a kurs euro wynosił 4,46 PLN.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.