Kryptowaluty łapią oddech. Bitcoin przy 19 000 USD

Drugi tydzień stycznia 2023 r. zdaje się najlepszym tygodniem dla bitcoina od końca marca 2022 r. Do piątkowego poranka, łącznie w mijającym tygodniu, cena największej kryptowaluty (kapitalizacja ponad 360 mld dolarów) wzrosła o ponad 10 proc., testując okolice 19000 USD.

Druga pod względem kapitalizacji (173 mld dolarów) kryptowaluta ETH może poszczycić się na tę chwilę tygodniową zwyżką o ponad 12 proc. Kurs ETH/USD przekroczył w rezultacie poziom 1400 USD i znalazł się najwyżej od 8 listopada. Trwający jeszcze tydzień zdaje się najlepszy dla tej kryptowaluty od końca października 2022 r., podnosząc jej notowania o 12 proc.

Zdaje się, że obecne zachowanie tego rynku to zbieg kilku czynników. Po pierwsze na szerokim rynku walutowym potaniał dolar amerykański, stanowiący podstawę do większości rozliczeń walut wirtualnych czy w postaci USD, czy stablecoinów opartych o USD. Od końca września ubiegłego roku kurs głównej pary walutowej EUR/USD wzrósł o około 14 proc. Słabość USD wydaje się z kolei wynikać z tego, że rynek finansowy zakłada możliwość obniżek stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną w drugiej połowie tego roku. Choć przedstawiciele Fed robią wszystko za sprawą swoich wypowiedzi, aby przekonać rynek, że będzie inaczej, to ten Fedowi zwyczajnie nie wierzy. W efekcie ryzykowne aktywa zdają się to wykorzystywać, drożejąc w ostatnim czasie. Kolejnym z czynników może być także spadająca globalnie inflacja, czyli dezinflacja, która również zdaje się wspierać notowania aktywów o wyższym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Do tego wszystkiego można dodać również tzw. short squeeze, czyli zamykanie pozycji kró tkich na instrumentach pochodnych na giełdach krypto, a także potencjalną wiarę w to, że rozpoczął się już nowy rynek byka pod cykl halvingowy BTC.

Nie brakuje na rynku jednak również i negatywnych informacji. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 12 stycznia oskarżyła firmę Genesis Global Capital zajmującą się pożyczaniem kryptowalut oraz giełdę kryptowalut Gemini o oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych poprzez program "Earn" Gemini. Na zarzuty SEC odpowiedział jeden z braci, założycieli giełdy Tyler Winklevoss. Odpowiedział SEC w serii tweetów, że oskarżenia są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jednak będzie się toczyć. Również giełda crypto.com, czyli główny sponsor mistrzostwa świata w piłce nożnej poinformowała o zwolnieniu 20 proc. swoich pracowników. Jak podaje portal cointelegraph zaledwie kilka dni wcześniej giełda kryptowalut Coinbase ogłosiła, że redukuje 950 miejsc pracy w ramach działań firmy mających na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych o około 25 proc. Inne giełdy kryptowalutowe, które ogłosiły zwolnienia w ostatnim miesiącu, to Kraken, Swyftx i Huobi.

Być może jest to zapowiedź tego, że najgorsze już za nami, ponieważ w tradycyjnej gospodarce, to właśnie rynek pracy (decyzjami przełożonych) reaguje na końcu całego cyklu.



