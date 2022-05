Kryptowaluty dojrzałą klasą aktywów

G oldman Sachs zezwolił pożyczkobiorcom na wykorzystanie kryptowalut jako zabezpieczenia kredytu gotówkowego.

Prezes Galaxy Digital uważa, że zaangażowanie Goldmana w ten rynek podkreśla dojrzałość kryptowalut jako klasy aktywów.

Według wysłanego przez Santiment tweeta, wieloryby będące w posiadaniu od 1000 do 10 tys. ETH dodały do swoich portfeli 142 tys. etherów, o łącznej wartości około 407 mln USD przy obecnym kursie tej kryptowaluty. Dynamiczny skok akumulowanych monet nastąpił po około czterech miesiącach stagnacji.

BlackRock oficjalnie uruchomił ETF skoncentrowany na rynku blockchaina, który zapewnia inwestorom ekspozycję na branżę kryptowalut bez konieczności bezpośredniego posiadania zasobów cyfrowych. W środę największy na świecie podmiot zarządzający aktywami dodał do swojej linii produktów iShares Blockchain and Tech ETF. Firma nie jest bezpośrednio właścicielem kryptowalut ani aktywów cyfrowych, ale zamiast tego śledzi szereg akcji międzynarodowych firm zaangażowanych w branżę.

Największe prywatne banki w Argentynie, Banco Galicia i Brubank, ogłosiły, że pozwolą klientom dokonywać zakupów kryptowalut. W podjęciu tej decyzji pomogła ankieta, według której aż 60% respondentów było zainteresowanych tą kategorią aktywów.

Bitcoin wyhamowuje tempo spadków, ciągle najbliższe znaczące poziomy to wsparcie na 37 tys. USD oraz oporowe 40,5 tys. i 43 tys. USD.

Ethereum ciągle tworzy niższe szczyty i dołki, w trakcie ostatniego tygodnia wartość tego aktywa spadła o 2,7%. Pierwszym sygnałem o potencjalnym załamaniu trendu spadkowego będzie powrót powyżej 2980 USD.

Bitcoin Cash sprawdza opór na wysokości dołka z 11 kwietnia na 295 USD, utrzymanie poniżej niego będzie przemawiać za kontynuacją spadków w stronę 260 USD. Kolejny opór znajduje się przy 312 USD.

Ripple, podobnie jak Bitcoin Cash, sprawdza poprzednie dołki, kolejne znaczące poziomy to wsparcie na 0,566 USD oraz oporowe 0,705 USD.

Litecoin broni wsparcia na wysokości 100 USD, od jego utrzymania zależy, czy wartość aktywa ruszy w stronę 115 czy 92 USD.

Dash nadal w trendzie spadkowym, o którego potencjalnym załamaniu będzie mówić wyjście powyżej 100 USD. W przypadku niepowodzenia, możemy zobaczyć zejście do 80, a następnie 75 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.