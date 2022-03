Kryptowaluty dla Ukrainy

P rezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zalegalizował kryptowaluty w kraju, podpisując ustawę o cyfrowych aktywach.

Ustawa określa status prawny, klasyfikację i własność regulatorów cyfrowych aktywów, a także określa wymagania rejestracyjne dla dostawców usług kryptowalutowych. Ukraina każdego dnia dostaje miliony dolarów w kryptowalutach jako wsparcie przed rosyjską inwazją.

Goldman Sachs przeprowadził swoją pierwszą pozagiełdową transakcję opcjami na kryptowaluty z firmą inwestycyjną Galaxy Digital. Jest to pierwsza taka operacja wśród wszystkich największych amerykańskich banków i kamień milowy dla całego sektora. Zaangażowanie Goldmana w ten rynek podkreśla dojrzałość kryptowalut jako klasy aktywów.

Ilość Bitcoinów będących w posiadaniu długoterminowych inwestorów wzrosła do historycznie wysokiego poziomu, jednocześnie podaż BTC na giełdach kryptowalut w poprzednim tygodniu osiągnęła 10,25% całkowitej podaży, czyli najmniej od grudnia 2018 r. Zainteresowanie główną kryptowalutą ciągle rośnie wśród długoterminowych hodlerów, a 17 marca osiągnęła nowe ATH.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała dokument, w którym prosi globalnych decydentów o uwagi dotyczące nowych ram raportowania podatkowego w zakresie kryptowalut. Nowe zaproponowane procedury wymagałyby od osób i podmiotów, które w ramach swojej działalności świadczą usługi przechowywania i wymiany kryptowalut, aby zidentyfikowały swoich klientów i przedstawiły zagregowane wartości wymiany i transferów w ujęciu rocznym. Ramy te mają na celu stworzenie międzynarodowego standardu gromadzenia i automatycznej wymiany informacji dotyczących krypto transakcji.

Bitcoin wyszedł górą z konsolidacji otwierając sobie drogę do 45 tys. USD. Kluczowe wsparcie znajduje się na równym poziomie 40 tys. USD.

Ethereum dynamicznie wzrasta zamieniając kolejne poziomy oporowe we wsparcia. Przebicie przez szczyt z początku marca na 3050 USD pozwoli tej kryptowalucie na kontynuację ruchu w stronę 3200 USD, potencjalne spadki mogą się zatrzymać w okolicach 2890 albo 2820 USD.

Bitcoin Cash po dwutygodniowej konsolidacji wzrasta o ponad 20%, do 395 USD, gdzie ponownie pojawiła się podaż, prawdopodobnie związana z realizacją zysków z pozycji długich. Aktualnie sprawdzane jest wsparcie na wysokości szczytu z 11 lutego na 355 USD, jego rozbicie będzie zapowiadać zejście do 340 USD. Utrzymanie dobrego sentymentu pozwoli na dotarcie do równego poziomu 400 USD i dołków z grudnia z okolic 420 USD.

Ripple pozostaje w trendzie wzrostowym, w ramach którego tworzone są wyższe szczyty i dołki. Warto zwrócić uwagę na reakcję inwestorów w okolicach 0,787 oraz 0,865 USD.

Litecoin sprawdza poprzedni szczyt, na którym ponownie pojawia się popyt. Najbliższe poziomy oporowe znajdują się na 125 i 132 USD, kolejne wsparcie mamy na 113 USD.

Dash wypadł najlepiej z analizowanych kryptowalut wzrastając o ponad 30% w ciągu ostatniego tygodnia. Kluczowe poziomy to ostatni dołek przed szczytem na 126,3 USD oraz oporowe 134 i 146 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.