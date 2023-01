Kryptowaluty a poprawiające się warunki makroekonomiczne

Matthew Sigel z VanEck, jednej z pierwszych firm zarządzających aktywami, która złożyła wniosek o utworzenie funduszu typu ETF dla Bitcoina uważa, że fala bankructwa górników może przyczynić się do utrzymania presji podażowej na notowaniach BTC jeszcze w pierwszym kwartale 2023 r. Prognozuje on bowiem, że kilka firm wydobywczych prawdopodobnie splajtuje, przysłaniając poprawiające się warunki makroekonomiczne.

MicroStrategy - firma będąca największym korporacyjnym posiadaczem BTC postanowiła sprzedać część zgromadzonych monet pod koniec ubiegłego roku. Wcześniej natomiast identyfikowała się, jako zagorzały HODLer czołowej kryptowaluty. Michael Saylor będący byłym dyrektorem generalnym w MicroStrategy oraz aktualnym prezesem wykonawczym tej firmy, postanowił zabrać głos w tej sprawie. W dyskusji na Twitterze wyjaśnił, że ruch ten był związany z optymalizacją podatkową. Amerykański przedsiębiorca podkreślił, że Bitcoin jest obecnie przedmiotem obrotu jako własność. Oznacza to, iż sprzedając go, można ponieść stratę kapitałową i mieć możliwość zakupu go w przyszłości. Ze zgłoszenia przesłanego do amerykańskiej Komisji Giełd i Papierów Wartościowych (SEC) wynika, że 22 grudnia 2022 r. wspomniana korporacja sprzedała około 704 BTC za 11,8 mln USD po średniej cenie 16,8 tys. USD. Podobno długoterminowe pozytywne nastawienie MicroStrategy do Bitcoina się nie zmieniło.

Mimo, że Bitcoin pozostaje wciąż najpopularniejszą kryptowalutą na świecie, o czym może świadczyć m.in. wskaźnik wyszukiwanych w internecie fraz związanych z tym aktywem, to jednak w 2022 roku całkowity wolumen transakcji, jakie zachodziły na blockchainie Ethereum, przewyższyły czterokrotnie te, które odbywały się w sieci Bitcoina. Jak sugerują dane analityczne od Nasdaq oraz Ycharts z dnia 2 stycznia, w 2022 roku przeprowadzono w sieci Ethereum 408,5 mln transakcji, powyższy wynik stanowi o 338% większy wolumen niż w przypadku transakcji w sieci Bitcoina, gdzie w minionym roku przeprowadzono ich 93,1 mln.

Tom Lee - entuzjasta kryptowalut, inwestor oraz osoba zarządzająca w Fundstrat Global Advisors uważa, że okropne warunki makroekonomiczne z 2022 r. nie utrzymają się w 2023 r. W wątku na Twitterze opisał swoje spostrzeżenia na ten temat. Według Toma Lee inflacja w Stanach Zjednoczonych spada szybciej, niż spodziewają się tego rynki i Fed, więc gospodarka USA może wyjść z kryzysu w lepszym niż to początkowo zakładano stanie. Zdaniem wspomnianego inwestora, wiele czynników napędzających inflację implodowało w połowie 2022 r., co miało bardzo silny, ale chwilowy wpływ na światowe warunki gospodarcze.

Bitcoin nadal pozostaje w trendzie bocznym. Aktualnie ograniczenia konsolidacji to wsparcie na 16,3 tys. USD oraz oporowe 17 tys. USD. Rozbicie jednego z tych poziomów prawdopodobnie podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

Ethereum dotarło dzisiaj do 1240 USD, gdzie widać pewną reakcję sprzedających, jego pokonanie otworzy drogę do 1350 USD, najbliższe wsparcie znajduje się na 1180 USD.

Bitcoin Cash powrócił do 96 USD, skąd utworzyła się seria świec popytowych, ale do czasu wyjścia powyżej oporu na 106 USD możemy zobaczyć dalszą przecenę. Powrót bardziej pozytywnych nastrojów może pozwolić na dotarcie do 112 USD.

Ripple po bardzo dynamicznym zejściu do 0,3 USD utworzyło długi dolny cień sygnalizujący, że kupujący nadal są zainteresowani tym aktywem. Pierwszą informacją o potencjalnym powrocie do trendu wzrostowego będzie pokonanie ostatniego szczytu przed dołkiem na 0,373 USD.

Litecoin w trakcie ostatniego tygodnia wzrósł o ponad 11% i osiągnął wartość 78 USD, skąd w grudniu wystąpiła silna wyprzedaż. Ruch przez ten poziom będzie sugerował test 80 USD, nawet szczytu przy 85 USD.

Dash odbił się od wsparcia na 40,5 USD i aktualnie zmierza w stronę 45,5 USD. Kolejnym celem dla kupujących może być poziom 48 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.