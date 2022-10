Krótkoterminowi posiadacze realizują straty

Z informacji pochodzących od platformy analitycznej CryptoQuant wynika, że krótkoterminowi posiadacze Bitcoina sprzedają go ze stratą. W ostatnich dniach wskaźnik mówiący o tym, czy przeciętny inwestor czołowej kryptowaluty realizuje zyski, czy straty doznał znacznego odchylenia w dół, co jest jasnym sygnałem, że inwestorzy, którzy posiadali coiny przez mniej niż 155 dni, odsprzedają je poniżej ceny zakupu.

Podczas każdej bessy inwestorzy dzielą się na dwa obozy. Jedni wieszczą prawdziwy koniec świata i odczytują sygnały, po których czym prędzej uciekają z rynku, inni korzystają z przecen, inwestując w ekstremalnie ryzykowne okazje. Do tego drugiego należy grupa średniej wielkości banków, takich jak niemiecki N26, czy brazylijski Nubank, które wprowadzają do swojej oferty ekspozycję na kryptowaluty, czekając na kolejną hossę. W ciągu ostatnich miesięcy Bitcoin oddalił się od swojego historycznego szczytu o ponad 70%, zachęcając coraz to więcej instytucji do pójścia drogą firmy MicroStrategy i ulokowanie swoich rezerw w Bitcoinie, jak i innych kryptowalutach. Mimo że rynek kryptowalutowy jest w złym położeniu, nie brakuje na nim wizjonerów, którzy stawiają na rychłe odbicie i pozostają byczo nastawieni do tego sektora.

Celsius Network to kryptowalutowy pożyczkodawca, który niedługo po upadku ekosystemu Terra, zamroził środki swoich klientów, a następnie ogłosił upadłość.

Teraz regulatorzy ponownie przyjrzą się całej sprawie, by zbadać jej prawdziwe przyczyny. Wszystko wskazuje na to, że CFTC i SEC obserwują kryptowalutowe firmy, które w ostatnim czasie zmagały się z problemami związanymi z płynnością i chcą się dowiedzieć, czy nie stosowały one manipulacji na rynku oraz czy nie ukrywają pewnych działań związanych z użyciem funduszy swoich klientów. Co więcej, w dniu 14 października 2022 r. Joseph Rotunda, dyrektor Wydziału Egzekwowania w Texas State Securities Board (TSSB) poinformował, że wszczyna dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut FTX US. Chodzi o sprawę domniemanego naruszenia prawa stanowego. Giełda ponoć oferowała niezarejestrowane produkty powiązane z papierami wartościowymi w Stanach Zjednoczonych.

Bitcoin tworzy najwyższe świece popytowe od czasu wejścia w konsolidację we wrześniu tego roku. Jeśli aktualne tempo wzrostu się utrzyma, możliwe będzie dotarcie do szczytu przy 22,8 tys. USD. Najbliższe cele dla sprzedających to równy poziom 20 tys. USD oraz okolice dołków z tego miesiąca na 19 tys. USD.

Ethereum podobnie jak BTC dynamicznie wzrasta, notując tygodniową zmianę wynoszącą ponad 17%. Osłabienie dolara pozwoliło na wyjście górą z konsolidacji, której ograniczeniami były 1400 i 1230 USD, co przemawia za ruchem w stronę szczytu z 11 września na 1790 USD.

Bitcoin Cash obronił wsparcie na 107 USD i wyszedł ponad linię trendu rozciągniętą od szczytu z końca lipca br. Utrzymanie powyżej niej może pozwolić na wygenerowanie głębszej korekty wzrostowej, a nawet utworzenie nowego trendu wzrostowego.

Ripple nadal jest w trendzie wzrostowym, dopiero zejście poniżej 0,4 USD będzie pierwszym sygnałem o jego potencjalnym załamaniu i powrocie do 0,36 USD. Kluczowy opór jest na wysokości szczytu z 23 września, jego rozbicie pozwoli na ruch do nawet 0,65 USD.

Litecoin wzrósł powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 56 USD, co oznacza załamanie trendu spadkowego Sprzedający ponownie mogą pokazać swoją siłę w okolicy 58,5 USD, najbliższe wsparcie jest na 52 USD.

Dash oddala się od poziomów ostatni raz notowanych w 2020 i 2017 r., ale o stabilizacji na tym aktywie będzie można mówić dopiero po wyjściu ponad poziom 45 USD.



