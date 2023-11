Konsekwencje cięcia ratingu USA i oczekiwania na odczyt inflacji z USA przy relatywnie silnym dolarze i spadku na rynku ropy

Agencja ratingowa Moody’s obniżyła perspektywę ratingu kredytowego Stanów Zjednoczonych ze „stabilnej” na „negatywną”, jednocześnie potwierdzając najwyższy możliwy rating inwestycyjny Aaa. Decyzja ta, ogłoszona 10 listopada, wynika ze znaczącego wzrostu wydatków na obsługę długu oraz utrzymującej się "zakorzenionej polaryzacji politycznej" w kraju. Agencja podkreśla, że gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych w tym roku "zwiększył już istniejącą presję na przystępność długu USA" i "w przypadku braku działań politycznych, przewiduje dalszy, stopniowy i znaczący spadek przystępności długu USA w porównaniu z innymi wysoko ocenianymi suwerenami". Z kolei agencja Standard & Poor's utrzymuje rating kredytowy Stanów Zjednoczonych na poziomie AA+ ze stabilną perspektywą, podobnie jak Fitch. Rating DBRS dla Stanów Zjednoczonych ostatnio wynosił AAA ze stabilną perspektywą.

Dolar nadal relatywnie wysoko, dystrybucja trwa?

W reakcji na te wydarzenia, indeks dolara pozostał niemal niezmieniony, oscylując wokół poziomu 105,8. Moody’s podkreśla, że „bez skutecznych środków polityki fiskalnej zmierzających do zmniejszenia wydatków rządowych lub zwiększenia przychodów” w środowisku wysokich stóp procentowych, spodziewa się, że „deficyty fiskalne USA pozostaną bardzo duże, znacząco osłabiając przystępność długu”. Z danych gospodarczych na uwagę zasługuje indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, który spadł do sześciomiesięcznego minimum, znacząco poniżej prognoz. Mimo to dolar pozostaje wspierany przez jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej, z przewodniczącym Jerome Powellem na czele, który stwierdził, że bank centralny „nie jest pewien”, czy zrobił wystarczająco dużo, aby obniżyć inflację. Inwestorzy teraz z niecierpliwością czekają na dane dotyczące inflacji i sprzedaży detalicznej w USA, jak również na kolejne komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej.

Dane dotyczące inflacji za październik zostaną opublikowane 14 listopada o godzinie 14:30. Po wzroście inflacji do 3,7% r/r w ubiegłym miesiącu prawdopodobnie nie zostanie ani śladu, ponieważ istotny wpływ na ceny mógł mieć silny spadek cen paliw w USA, który jest także obserwowany w listopadzie. Jak wynika z modelu Cleveland Fed w październiku, inflacja CPI ma wynieść 3,28%, a w listopadzie może spaść do 3,16%.

Ropa naftowa z 20% spadkiem od wrześniowego szczytu

Ceny ropy naftowej West Texas Intermediate (WTI) spadły poniżej 77 dolarów za baryłkę, tracąc część zysków z poprzedniej sesji w obliczu obaw o spowolnienie popytu w Stanach Zjednoczonych i Chinach, dwóch największych konsumentach ropy na świecie. Amerykańska Agencja Informacji o Energii (EIA) oświadczyła w zeszłym tygodniu, że konsumpcja ropy w USA spadnie w tym roku o 300 000 baryłek dziennie, a słabe dane gospodarcze z Chin budzą obawy o mniejszy popyt na energię. Dodatkowo chińskie rafinerie poprosiły o mniejsze dostawy z Arabii Saudyjskiej na grudzień. Obawy o możliwe zakłócenia dostaw ropy z Bliskiego Wschodu w wyniku konfliktu Izraela z Hamasem również mogły wpłynąć na ceny ropy. W piątek ceny ropy wzrosły o prawie 2%, po tym, jak Irak udzielił poparcia dla cięć w produkcji ropy przez OPEC+. Grupa głównych producentów ma spotkać się 26 listopada, aby zdecydować o polityce produkcyjnej.

Jeśli obecny trend na rynku ropy miałby się utrzymać, to niewykluczone, że cena czarnego złota mogłaby spaść nawet w stronę 70 USD do początku grudnia, co wynikałoby ze zrealizowania zasięgu dla implikowanej zmienności na kontraktach na ropę WTI.

___