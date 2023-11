Listopad na giełdach rozpoczął się z przytupem. Indeksy wystrzeliły, gdy rentowności spadły

W tym roku duży mówi się o sezonowości na rynkach akcji, patrząc przez pryzmat zachowania indeksów giełdowych na przestrzeni miesięcy. W 2023 r., od jego początku, schemat sezonowy zdaje się być bardzo dobrze powtarzany. Statystyki wskazywały na korektę w marcu, to pojawiła się wraz z upadkiem kilku amerykańskich banków, następnie pojawił się silny rajd ze względu na hossę AI, który został sezonowo przerwany w wakacje, a korekta trwała do końca października. Tak też pokazywały to wzorce sezonowe, które również wskazywały na możliwość wzrostów w listopadzie. Te pojawiły się i to z przytupem już na początku tego miesiąca, wraz z końcówką października.

Podsumowując ubiegły tydzień, Dow Jones Industrial Average wzrósł o 5,1%, co było najlepszym tygodniem od października 2022 r., S&P 500 wzrósł o 5,8%, co było najlepszym tygodniem od czerwca 2022. Nasdaq tymczasem wzrósł o 6,6%, czyli najbardziej od listopada 2022 .r, a indeks mniejszych spółek Russell 2000 wzrósł najmocniej od stycznia 2021, a stopa zwrotu z tygodnia wyniosła aż 7,5%.

Powyższy zryw miał miejsce wraz ze spadkiem rentowności amerykańskich obligacji, a to z kolei ma miejsce wraz z pogarszającą się sytuacją w gospodarce USA. Już od drugiej połowy października amerykańscy miliarderzy, jak Ackman, Gross i Druckenmiller otwarcie mówili o tym, że czas dalszego wzrostu rentowności obligacji oraz stóp procentowych się skończył, a w gospodarce jest gorzej, niż wygląda to na pierwszy rzut oka. W tym czasie rentowność 10-letnich obligacji USA spadła z 5% do 4,5% po piątkowych danych o zatrudnieniu.

Akcje otrzymały prawdopodobnie tzw. rajdy ulgi, że rentowności nie są już wyższe, co zmusiło rynkowe niedźwiedzie do szybkiego pokrywania stratnych krótkich pozycji, tworząc jeden z silniejszych rajdów cen.

Co dalej? Obecnie w układance rentowności i akcje, brakuje istotnej zmiany w trendzie dolara amerykańskiego. Choć obecnie obserwujemy cofnięcie w notowaniach USD i dolar jest słabszy niż był tydzień temu, to nadal nie jest to duży ruch. Być może na dolara przyjdzie jeszcze czas, co w teorii mogłoby dalej wspierać rynek akcji. Niemniej jednak dynamika zmian indeksów giełdowych może zacząć spadać z czasem, ponieważ indeks zmienności VIX również istotnie się ostatnio osunął z ponad 20 do 15 pkt.

